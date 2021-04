RIBIĆ PROGLAŠEN ANTIKOMUNIKATOROM GODINE: ‘Zapravo sam komunikator desetljeća, ovo mi je nagrada’

Sindikalist Vilim Ribić ironično je komentirao nagradu Šipak za antikomunikatora godine, koju mu je dodijelila Hrvatska udruga za odnose s javnošću

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić reagirao je u subotu na to što mu je Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodijelila Šipak za antikomunikatora godine te ocijenio kako mu je to samo potvrda da svoj posao radi odlično.

“Ugodno sam iznenađen antinagradom Šipak Hrvatske udruge za odnose s javnošću. S obzirom na to tko ju je dodijelio to je za mene zapravo nagrada i potvrda da svoj posao radim odlično. Stoga mi je to jedno od najdražih priznanja do sada”, stoji u Ribićevoj reakciji.

LIJEČNIK NATKO BECK PROGLAŠEN KOMUNIKATOROM GODINE ZA 2020.: Antikomunikator je – Vilim Ribić

Dijelio radnike na javni i privatni sektor

Riječ je o 14. dodjeli nagrada HUOJ-a Grand PRix za najbolje komunikacijske projekte odnosa s javnošću, gdje je Ribiću dodijeljen Šipak godine za najlošiju komunikaciju u javnom prostoru. Ribić kaže kako je antinagradu za antikomunikatora godine dobio zato jer je navodno dijelio radnike na javni i privatni sektor. Ističe međutim kako ne postoji niti jedna njegova izjava u kojoj je tako nešto zagovarao već se suprotstavljao svima onima koji su to činili.

“Postao sam antikomunikator godine zato što se tijekom ovih godina krize, u okolnostima otimanja oko skučenih resursa, stalno suprotstavljam egoizmu i neukosti imućne manjine na štetu socijalnih i radnih prava građana i radnika, jednako i u javnom i u privatnom sektoru”.

RIBIĆ PROGOVORIO O SVOJOJ KUĆI: ‘Ako vrijedi 3 milijuna kuna, molim te stručnjake da mi što prije nabave kupce, odmah ću je prodati’

‘Zapravo sam komunikator desetljeća’

Ribić tvrdi kako s podjelom na javni i privatni sektor manipulira vrsta društveno neodgovornog poduzetništva a jedan od istaknutijih u tom podrivanju je Davor Huić, istovremeno član žirija koji mu je dodijelio antinagradu.

“Tko ne zna, Davor Huić je samoproglašeni predsjednik poreznih obveznika, dakle predsjednik svih građana RH, koji se silno borio protiv oporezivanja imovine bogatih. Taj je čovjek povezan s radikalno desnim krugovima u SAD-u koji razvijaju strategije slabljenja sindikata radi slabljenja socijalne države. Jedna od strategija takvih krugova je permanentno ocrnjivanje sindikalnih čelnika. Važnost koju mi pridaje govori da sam ja zapravo postao antikomunikator godine zapravo zato što sam komunikator desetljeća”, zaključuje Ribić.