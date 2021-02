Nakon napisa kako posjeduje vilu u Gornjem Vrapču, Vilim Ribić odlučio je prekinuti svoju šutnju. Rekao je kako je u 30 godina rada uštedio 150 tisuća eura te u 60. godini stekao svoju prvu nekretninu u životu

Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata i glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti odlučio je stati pred kamere RTL-a nakon medijskih napisa kako posjeduje vilu u Gornjem Vrapču koja navodno vrijedi gotovo tri milijuna kuna, govoreći kako se ne radni o urbanoj vili već obiteljskoj kući.

Sindikalist Ribić rekao je kako je u 30 godina rada uštedio 150 tisuća eura te da je u 60. godini života stekao svoju prvu nekretninu u životu. “Nisam trošio, nisam razbacivao, nešto sam si napravio. Znate, stalno sam imao pritisak od svojih najbližih, pa i još dok su tata i mama bili živi – pa kako ti za sebe, stalno za druge nešto radiš, kako ne možeš za sebe nešto napravit? A ja sam mogao kupiti neki stančić, nešto sam mogao ali nikad nisam imao vremena – stalno sam radio”, rekao je.

Ribić je za RTL rekao kako je kuću kupio 2014. godine za 90 tisuća eura, a procjena je bila u lipnju 2015. Ovlašteni sudski vještak kuće u roh bau fazi sa zemljištem tada je procijenio na 92.460 eura. “Smjestimo se malo u to vrijeme pa ćemo vidjeti da sam ja imao povoljnu situaciju za kupnju kuće – onaj tko je imao novaca, a ja sam uštedio te novce i imao sam povoljnu situaciju da kupim relativno jeftino u odnosu na današnje cijene. Danas bi to vjerojatno koštalo 130 tisuća eura”, rekao je te dodao kako se ne radi o tri milijuna kuna te da mu je kuća daleko od vile.

“Kuća se sastoji od dva dijela, 90 kvadrata stambenog prostora i 108 kvadrata podruma pa sada stručnjaci neka kažu koliko to vrijedi. Ako vrijedi 3 milijuna kuna, ja sam presretan, pa molim te stručnjake da mi što prije nabave kupce, odmah ću je prodati”, rekao je.

Ribić je također istaknuo da vlasnik od kojeg je kupio kuću nije nikad poslovao sa sindikatom. “Ja sam možda i lakše to proživio nego moja supruga. Njoj je tlak jako skočio, silno se uzrujala. To je ipak udar na dostojanstvo osobe”, rekao je te dodao kako je od svega što je pročitao u medijima točno jedino to da se kuća u kojoj živi u zemljišnim knjigama i dalje vodi kao oranica, no kaže kako će i to uskoro ispraviti.

