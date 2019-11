RIBIĆ OČEKUJE NASTAVAK PREGOVORA AKO ODBIJU VLADINU PONUDU: ‘Sve drugo je neka osveta, mržnja vlastitih ljudi’

Vilim Ribić tvrdi da sindikati očekuju novi ciklus pregovora ako njihovo članstvo na izjašnjavanju odbije Vladinu ponudu

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić izjavio je danas da sindikati očekuju novi ciklus pregovora ako njihovo članstvo na izjašnjavanju odbije Vladinu ponudu rasta osnovice i dodataka na plaću od ukupno 10,4 posto, jer će sve drugo značiti osvetu.

“Svašta očekujemo, očekujemo i novi ciklus pregovora i razgovora ako se ovo odbije. Mislimo da je to najnormalnija reakcija, sve drugo je neka osveta, mržnja vlastitih ljudi”, rekao je Ribić na upit očekuje li da Vlada zabrani štrajk ako članstvo sindikata odbije premijerovu ponudu.

Plenkoviću je brojka šest politički relevantna

Ribić je uoči nastavka pregovora sindikata javnih službi o osnovici i materijalnim pravima u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava ocijenio da je zadnja ponuda premijera Andreja Plenkovića drugačija od onoga što su sindikati tražili. “Mi smo tražili koeficijente, on je inzistirao na kompenzacijskim dodacima. Mi smo ga upozorili da će to teško proći, pogotovo na toj razini ako nije brojka šest. Njemu je brojka šest bila politički relevantna i on nije htio nikako pristati na nju. Onda je došao maksimum što se moglo postići – brojka pet. Ta brojka nije sasvim relevantna, dio naših članova je u dilemi oko toga, dio je rezolutno protiv”, kazao je Ribić.

Poručio je da treba sačekati rezultate referenduma, pa će vidjeti što će biti. “Nije uvijek ono što se vidi većina. Ponekad je ona tiha većina koja se ne vidi možda većina, vidjet ćemo, zato treba biti malo oprezan”, dodao je.

Ne očekuju zabranu štrajka

Predsjednik Velikog vijeća Sindikata znanosti Igor Radeka rekao je da su pregovori, unatoč nekim neslaganjima s Vladom, prošli u konstruktivnom tonu pa od Vlade ne očekuje zabranu štrajka niti uvođenje radne obveze. “To ne očekujemo, to bi bio presedan, to bi bila radikalna i loša reakcija. Ljudi će reći je li to prihvatljivo ili nije, a mi smo upozorili da bi jedan značajan broj ljudi mogao odbiti ponudu”, kazao je.

Što se tiče pregovora o osnovici za iduću godinu, Radeka je podsjetio na dogovor s Vladom da će ona napraviti svoje analize i izaći s podatkom koliko je zaostajanje plaća u javnim službama za plaćama u gospodarstvu. Vlada, naime, smatra da je to zaostajanje ipak manje 18,3 od posto, kao što tvrde sindikati.

“Mi se moramo usuglasiti po bilo kojoj metodologiji koliko je to zaostatka i to mora biti rješeno. Moramo znati koliko je zaostajanja i kojom će dinamikom to biti riješeno. Očekujemo finalizaciju pozicije Vlade, odgovor sindikata i daljnje razgovore”, rekao je.

Sindikat zdravstva traži povećanje za 18,3 posto

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak izjavio je kako njihov zahtjev ostaje povećanje plaća za 18,3 posto, te smatra kako bi se trebala dogovoriti dinamika tog povećanja. “Mi nismo rekli – tražimo tih 18,3 posto ovog trenutka, nego je to stvar dogovora i kompromisa između Vlade i sindikata javnih službi. Očekujemo da ćemo danas još moći nešto ispregovarati, a onda će naša tijela odlučiti prihvaćamo li ponudu o osnovici, kao što su je prihvatili državni službenici”, rekao je Topolnjak.

Sindikati državnih službi postigli su načelni dogovor s Vladom o povećanju osnovice u idućoj godini po modelu 2+2+2 posto, pri čemu bi osnovica rasla za po 2 posto 1. siječnja, 1. lipnja i 1. listopada 2020. Za božićnicu i regres dogovorili su se da iznose po 1500 kuna.

