S prvim danom ove godine u mirovinu je otišao jedan od najpoznatijih hrvatskih sindikalaca Vilim Ribić. Na pitanje kako to da nije nije nimalo oćelavio, a ima tu i tamo tek pokoju sijedu odgovara da su zaslužni geni.

"Tajna je jednostavna. Takvi su bili moji tata i mama. Inače, sekirao sam se u životu, a zbog stresa sam dobio i dijabetes", tumači Ribić. Dodaje i kako radi pola radnog vremena. "Ovaj tjedan ću dva dana biti u uredu. Primat ću mirovinu i pola plaće", ističe. Kolika je ne želi otkriti, ali spremno dodaje da sindikat ostavlja u odličnim rukama.

Što će sa slobodnim vremenom? "Pa nisam imao vremena pročitati obilje knjiga koje sam kupovao. Nije bilo vremena za pročitati ih", dodaje. Pitanje hoće li putovati, čini se, podsjetilo ga je svojedobni skandal.

Ostavljam sindikat u dobrim rukama

"Putovanja sam imao poslovnih. U business klasi. To nije luksuzna klasa. Kad putujete od Zagreba do Bruxellesa, to je relacija na kojoj redovito putujem. To normalna klasa u kojoj imate samo jedno mjesto kraj sebe slobodno da možete držatI papire, nešto čitati i raditi", objašnjava Ribić.

Radosnije priča o svojim dostignućima. "Mislim da sam ja dao neke temelje, zajedno s nekim kolegama, za ostanak hrvatskih sindikata, za njihov razvoj", kaže.

Dodaje da se ne boji mirovine. "Imat ću pristojnu mirovinu jer sam imao i pristojnu plaću", ali kolika je ne želi otkriti.

"Zato što je takav dogovor u sindikatima. Više vam nijedan sindikat neće dati plaću. Previše je zloupotreba oko toga. Razumijem interes javnosti, ali lagalo se oko toga, osuđivalo se ljude", kaže Ribić.