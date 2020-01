RIBARA DARKA AMERIKANCI NISU USPJELI ZASTRAŠITI: ‘Rekli su mi da sam tvrd pregovarač, oni su mislili da ću se ja cjenkati’

‘Bila je noć, burin je puva, malo je hladno i to vam se dogodi, to vam nitko ne može platiti u životu’

Ribar iz Podgore Darko Kunac Bigava, ploveći svojim brodom Marian II u moru je pronašao tajanstveni vojni uređaj pristigao iz NASA centra u Americi.

“Mi smo u akvatoriju lovili cijelu zimu i došao je taj brod koji je nešto istraživao i oko 18 sati je brod usporio i mi smo onda zaključili da je nešto u mreži. Počeli smo izvlačiti mrežu, a kad ona dođe na površinu, ona bi se trebala dizati, ali ona je tonula, i onda smo vidjeli da je isplivala narančasta velika kutija”, pojasnio je.

“Digli smo je na brod i onda smo shvatili da ona na sebi ima lance i sajlu i na sebi neki uteg i onda se uteg otkvačio i pao u mrežu i iskidao mrežu i izgubili smo lovinu i sve i nastala je šteta. I onda smo to digli i vidjeli smo da to nije dugo u moru da je to par dana u moru i pretpostavili smo da je to od tih Amerikanaca. I ništa mi smo se uputili prema Dubrovniku na iskrcaj ribe i gledali da li nas oni prate, međutim oni su ostali na svojoj poziciji”, kazao je Darko Kunac Bigava za RTL.

Nije dugo prošlo prije nego što je kontaktiran. Tražili su da se uređaj vrati. To je bila i prva potvrda podrijetla pronađene, čini se ipak, vojne ‘igračke’.

‘Izvlačiš iz mora, a ne znaš što je’

“Na to sam ja rekao da to ne dolazi u obzir jer je meni napravljena šteta i da dok se to ne nadoknadi taj uređaj ne ide s broda”, kazao je Bigava.

“Za duševne boli nema novaca jer kad ste vi izvukli nešto iz mora, a ne znate što je, to se ne može nadoknaditi. Bila je noć, burin je puva, malo je hladno i to vam se dogodi, to vam nitko ne može platiti u životu”, pojasnio je ribar.

“Sve se svodi na to da su oni mislili da ću se ja cjenkati, ali ja sam znao da taj uređaj košta više i da bi netko drugi zvao odvjetnika, i tako nisam pristao na to nego na ono što sam sam procijenio koliko će mi trebati materijala za izmijeniti za te komade mreže”, rekao je Bigava.

Kazao je i kako su mu Amerikanci rekli da je “tvrd pregovarač”.

“Ovaj Amerikanac je rekao da sam kao tvrd pregavarač. Ja sam rekao da ne znam, da ja samo tražim ono što je moje”, rekao je ribar.