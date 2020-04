REZULTATI NAJNOVIJEG ISTRAŽIVANJA: Evo što građani Hrvatske misle o Vladinom opuštanju restriktivnih mjera

Anketu o tome je li im sada potrošnja manja i kakvo je njihovo mišljenje o mjerama provela je agencija Valicon

Epidemija koronavirusa te situacija vezana uz nju u Hrvatskoj traje preko dva mjeseca. U svojevrsnoj karanteni građani se nalaze već mjesec dana što je rezultiralo padom broja zaraženih koronavirusom. To pokazuje da je strategija sprječavanja širenja virusa urodila plodom, no s druge strane, to je dovelo do slabljenja gospodarske aktivnosti.

Došlo je i do pada osobne potrošnje te je taj trend sada kontinuiran. Anketu o tome je li im sada potrošnja manja i kakvo je njihovo mišljenje o mjerama provela je agencija Valicon. Udio građana koji troše manje nego prije pola godine stalno raste i prema posljednjem mjerenju polovica građana RH izjavila da u zadnje vrijeme troši manje nego prije, stoji u anketi koju prenosi RTL.

Potrošnja građana za vrijeme pandemije

Jasno da je to dijelom posljedica toga što građani općenito imaju manje prilika za potrošnju, ali sasvim sigurno i s time da četvrtina Hrvata procjenjuje kako ima lošije financijsko stanje nego ranije, dok ih gotovo polovica očekuje pogoršanje.

Kada se uzme u obzir da osobna potrošnja čini u normalnim okolnostima oko 60% nacionalnog BDP-a, jasno da je to znak da ovaj trend nije dobar za domaće gospodarstvo i da se mora naći način da se on promijeni, pa je najava relaksacije mjera kretanja i poslovnih aktivnosti svakako dobro došla.

Sve manje građana zabrinuto zbog širenja virusa

Pozitivni pokazatelji koji se odnose na dobru kontrolu nad širenjem epidemije, jer broj novozaraženih u Hrvatskoj je već neko vrijeme dosta nizak i stabilan, rezultirao je time i da se smanjio udio zabrinutih građana zbog širenja epidemije koronavirusa.

Njih je ovaj tjedan 78% u odnosu na 83% koliko ih je bilo prošlog tjedna, no još je važniji podatak da je među njima značajno pao udio onih koji su jako zabrinuti – sada je takvih samo 10%, što je upola manje u odnosu na prošli tjedan.

Sve ovo dovelo je do nastavka trenda rasta optimizma među građanima RH glede razvoja situacije s pandemijom, pa tako čak 95% njih smatra da stvari idu na bolje, a osjetno je skočio udio onih koji smatraju da će se situacija oko restrikcija razriješiti za mjesec dana i manje.

Mišljenje o mjerama

Kako se situacija sve više stabilizira i kreće u pozitivnom smjeru, tako se penje i udio onih koji smatraju da su mjere poduzete za kontrolu širenja epidemije prestroge, a s time pada i udio onih koji smatraju da su one preblage. Iako je udio onih koji smatraju da su mjere i dalje primjerene situaciji najveći, gotovo svaki peti građanin smatra da su one prestroge.

Nove mjere koje ja Vlada RH donijela danas nesumnjivo će predstavljati olakšanje ne samo za njih, nego za sve građane.

Izvor: VALICON, online anketa na nacionalno reprezentativnom uzorku n=509, 18-75, u razdoblju 21.-22. travanj 2020.

