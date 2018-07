REZULTATI ANKETE I DOISTA ŽUSTRE POLEMIKE: Što Hrvati stvarno misle o Thompsonu na dočeku Vatrenih?

Jasno se ogleda podijeljenost društva oko pjevača i onoga koga, ali i što ta osoba predstavlja

Inače veličanstven doček srebrnih Vatrenih i slavlje povijesnog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije pomalo je nagrdila činjenica da je konzervativni pjevač Marko Perković Thompson osvanuo s reprezentativcima u autobusu te naposlijetku i na središnjem zagrebačkom trgu, gdje je održana centralna proslava. Tamo otpjevao i dvije pjesme – Geni kameni i Lijepa li si.

Vijest da se čovjek čije pjesme služe kao soundtrack brojim ekstremnim desničarima i modernim fašistima brzo je odjeknula u svijetu pa je na inače spektakularnu medijsku popraćenost događaja koji je nakon dugo vremena ujedinio naciju ipak bačena sjena. Inozemni su mediji osudili taj dio proslave, a Rakitića prozvali da ‘pozira s fašističkim rokerom’.

Pitanje je ovo koje je podijelilo i javnost. U anketi koju je proveo Net.hr i u kojoj je glasalo više od pet tisuća ljudi pokazalo se kako većina misli da je sramotno što je Thompson bio jedna od centralnih figura dočeka Vatrenih. Doduše, razlika doista nije velika – to smatra 51.43 posto anketiranih, dok ostatak od 48.57 posto misli kako bez Thompsona nema pravog hrvatskog slavlja.

I u komentarima na objavu o nastupu Thompsona jasno se ogleda podijeljenost društva oko pjevača i onoga koga, ali i što ta osoba predstavlja. Oni koji su u timu ‘za’ kažu da se radi o istinskom domoljubu te se bune što ‘četnici pjevaju po Hrvatskoj bez ograničenja’. Drugi smatraju da Thompsonu uz nogometaše, koji su, treba priznati, napravili odličnu promociju Hrvatskoj, nije bilo mjesta uz njih, a pogotovo ne na bini s mikrofonom. Smatraju kako se time u svijet šalje pogrešna poruka.

‘Tomson je potekao iz naroda..narod ga voli… a vi pisite sto god zelite. Što više pišete protiv njega , on je jos više jači …sramota najbolje bi bilo da dođe Ceca i pjeva na dočeku ….sramota da vas bude ..nije ni čudo što mladi odlaze zbog ovakvih idiota što vladaju pa Hrvatskoj…’, smatra Dragan Glavaš.

‘Mislim da vam je uzorak mali u ovoj anketi, na trgu je bio puno reprezentativniji. Prvi puta da je toliko ljudi javno izrazilo nacionalni ponos i ljubav u dugo vremena i sad odmah morate pljuvati po tome. Ono što me veseli da je nacionalna svijest i ljubav jaka u mlađih generacija koje su rođene nakon rata.’

‘Kontroverzan je samo za one koji ne vole Hrvatsku! Može ga netko voljeti ili ne voljeti kao pjevača, ali nazivati ga fašistom je uvredljivo. Da je pravde, sva gamad koja tako misli bi sudskim putem bila sankcionirana. Marko je iznad tih bijednika i neće ih tužiti, a znajući kako funkcionira pravosuđe u Hrvatskoj, pitanje kako bi bio presuđeno’, komentirao je Zvonimir Lončarić.

‘Sramota. Ovakav event uništiti s fašistom’, napisao je Josip Pranjić.

‘Kad igrači budu pravili privatnu feštu neka zovu koga hoće, a feštu koja državu košta stotine miliuna primjereno je slušati nekoga tko vrijedi. Bar mi imamo toliko dobrih pjevača i grupa uz koje bi svi uživali. Ovako se dovodi do podjele svoga naroda. Nije njemu Sanader bez razloga plaćao da se ne pojavljuje’, komentirao je Ivica Topic.

‘Ti si prava rvatina koja ne vidi ništa sporno u Tompsonu i njegovom ponašanju. Zbog takvih kao ti ne možemo nikuda naprijed. Zatvaraš oči pred očiglednim. Reci, kako je Tompson stekao svoju “slavu”? Tako što ima super glas? Ili tako što od početka hoda po tankoj liniji ustaštva? Tvoje drugo pitanje je vjerovatno, “Gdje si bio 91.?” Vezuješ pojam naše zemlje Hrvatske sa takvim kao što je Tompson, sigurno onda i sa HDZ-om. Ziher si vatreni HDZ-ovac’, napisao je jedan komentator u raspravi koja se povela.

‘Tko ima deklaraciju da je pravi Hrvat-i po čemu se to dodjeljuje,možda Ja koji pošteno radim i plaćam svojoj državi porez,i uredno plaćam obaveze-možda će netko reć da sam lud,ali to su za mene pravi Hrvati i Domoljubi,aliima i onih koji žive od 1000-kuna i ja im se divim,prvo plate svoje obaveze ,a onda Idu u pučku kuhinju.E to su pravi Hrvati,jer prvo plate obaveze svojoj državi,a onda možda će dobit obrok danas ili neće?, rekao je Ivan Kopcalic.