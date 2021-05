REVOLTIRANI RODITELJI U DUBROVNIKU: Dijete zbog duga ispisano iz vrtića? ‘Zbog tog razloga nismo, niti ćemo i jedno dijete ispisati!’

Pojavile su se i informacije o tome kako je roditelj dijete iz vrtića navodno ispisao na vlastiti zahtjev

Društvenim mrežama širi se fotografija rješenja prema kojem je jedno dijete ispisano iz Dječjih vrtića Dubrovnik zbog duga od 431 kunu. Navedeno je potaknulo revolt roditelja, a kako Dubrovački dnevnik doznaje, radi se o dugu koji je već neko vrijeme postojao te kako roditelj nije plaćao dug ni nakon više opomena.

Uz to, pojavile su se informacije o tome kako je roditelj dijete iz vrtića navodno ispisao na vlastiti zahtjev. Da bi to zaista tako moglo biti, upućuje reakcija Dječjih vrtića Dubrovnik objavljena na društvenim mrežama u kojoj tvrde da nikada nisu ispisali nijedno dijete iz vrtića zbog duga.

Empatija za vrijeme

“Zbog informacije koje se navode u medijskom prostoru, a vezano za postupanje Dječjih vrtića Dubrovnik u slučaju kada roditelji ne podmiruju dugovanja prema Vrtiću, dužni smo reagirati i odmah naglasiti kako unatoč ukupnim dugovanjima u iznosu od 474.000,00 kuna prema DV Dubrovnik, Dječji vrtići nisu niti će i jedno dijete ispisati zbog toga.

Naime, knjigovodstveno smo dužni obavijestiti roditelje o njihovom dugu prema Ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik, a s roditeljima uvijek njegujemo partnerski odnos i imamo puno razumijevanje za potrebe svih naših korisnika.

Štoviše, Dječji vrtići Dubrovnik i Grad Dubrovnik itekako su pokazali empatiju u proteklom vremenu kada se korisnicima, za vrijeme posebne organizacije rada u pandemiji, od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine, vrtić nije naplaćivao.

Također, cenzusom kojeg je ustanovio Grad Dubrovnik roditelji od pune vrtićke cijene, koja iznosi 1.765 kuna mjesečno sada, ovisno o visini dohotka, plaćaju od 0 do 550 kuna mjesečno, dok se za drugo dijete cijena smanjuje za pola, a za treće se vrtić uopće ne plaća.

Isto tako cijena vrtića se umanjuje i po nekim drugim osnovama poput za djecu čiji je roditelj osoba s invaliditetom, samohranih roditelja, korisnika prava na stalnu pomoć, za djecu s teškoćama u razvoju”, napisala je ravnateljica Boja Milan Mustać na društvenim mrežama.

Franković: Sva djeca zaslužuju pravo na vrtić

Na cijelu se priču osvrnuo i gradonačelnik Mato Franković koji je kazao kako ispisivanje djece iz vrtića zbog duga nije dopustivo, ali kako nijedno dijete nije ispisano iz vrtića bez obzira koliki dug roditelja bio.

“Svako dijete, bez obzira na to u kakvom se imovinskom stanju nalazilo dijete, zaslužuje pravo polaska u vrtić. Ravnateljica nas je izvijestila da će se pisanim putem očitovati. Meritum je, što ona kaže, da nikad niti jedno dijete nije ispisano iz vrtića bez obzira na to koliki dug roditelja, a oni moraju, zbog financijske evidencije, poslati upozorenja. Mislim da je to nepotrebno. Želim istaknuti da je Grad Dubrovnik u vrijeme korona krize oprostio dijelom roditeljima plaćanje vrtića. U nadolazeće četiri godine želimo osigurati u potpunosti besplatan vrtić i osuđujem takav način djelovanja Dubrovačkih vrtića,” izjavio je Franković.