REUTERS OBJAVIO ZABRINJAVAJUĆU VIJEST, LAUC KOMENTIRAO: ‘Borba do zadnjeg virusa je nažalost definitivno izgubljena’

Na paketima uvezene smrznute morske hrane pronađen je koronavirus, potvrdile su zdravstvene vlasti kineskog grada Quingdaoa, prenosi Reuters.

Otkriveno je to nakon nasumičnog testiranja dvojice zaraženih radnika tvrtke koja se bavi uvozom, iako nijedan nije pokazivao simptome bolesti. Niti jedan od 147 bliskih kontakata zaraženih nije bio pozitivan na Covid-19.

Uvezeni proizvodi generirali su 51 pozitivan rezultat, no nijedan kontaminirani proizvod nije plasiran na tržište. Kina je zato pojačala provjere uvoza smrznute hrane te zabranila one iz stranih postrojenja za preradu mesa. Zbog gore navedenog slučaja, kineska carina prijeti tjednom obustavom uvoza smrznutih proizvoda onih tvrtki u kojima je potvrđen koronavirus.

Znanstvenik Gordan Lauc na Facebooku je komentirao posljednja saznanja.

“Borba do zadnjeg virusa je nažalost definitivno izgubljena. Čak i države poput Kine i Novog Zelanda koje su se potpuno zatvorile nemaju šansi, jer virus očito dolazi i na stvarima, a ne samo u ljudima. U Kinu je već nekoliko puta ušao u paketima s hranom. Srećom, čini se da pri takvom kontaktu s malom količinom virusa zaraženi ne obolijevaju, već uspijevaju pobijediti infekciju svojim imunosnim sustavom.

No to je samo još jedna potvrda da je suživot s virusom jedina opcija i da na SARS-CoV-2 treba gledati kao na samo još jedan od virusa s kojima moramo živjeti. Naravno, ne smijemo mu dozvoliti da se previše brzo širi, jer smo u ožujku vidjeli kako to može izgledati kada se previše proširi”, objavio je Lauc te naglasio kako je ključan kriterij broj teško bolesnih ljudi, a ne broj ljudi kod kojih smo iznimno osjetljivim PCR testovima našli tragove virusa u nosu.

