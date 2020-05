RESTART KOALICIJA NE PLANIRA SMANJITI OPĆU STOPU PDV-A, LALOVAC JE OBJASNIO I ZAŠTO: Imaju drugi, može se reći, radikalan prijedlog

Što se tiče smanjenja opće stope PDV-a, u programu Restart koalicije nema, no tu je prijedlog da se moratorij na kredite produlji godinu dana

Obećanja građanima uoči srpanjskih parlamentarnih izbora je predstavila Restart koalicija. Koalicija “lijevih” zeštoko kritizira vladajuće zbog lažnih obećanja te njihovi čelnici, u izbornom programu najavljuju smanjenje PDV-a.

On bi se prema čelnicima ove koalicije odnosio na ugostiteljstvo, turizam, veće plaće i mirovine, teritorijalni preustroj, borbu protiv korupcije te donošenje lex cannabisa. O prijedlogu Restarta danas je na RTL-u govorio bivši ministar financija iz SDP-ove vlade, Boris Lalovac. Kazao je da prve mjere o kojima su govorili, dakle moratorij i skraćeno radno vrijeme, ne idu na teret proračuna.

“Jedan dio je europskog novca, a drugi dio likvidnost vezana za HBOR i ta su sredstva već osigurana. Prvo što je bitno je svakako da vidimo kakvo će biti stanje proračuna 31. kolovoza. Ako znamo da je ministar financija Zdravko Marić danas izjavio da su porezni prihodi pali 50 posto, to znači da smo sa šest milijardi mjesečnih prihoda pali na tri milijarde. Još više zabrinjava što je on rekao da je PDV u minusu na jučerašnji dan. Ako znamo da je jučer bio minus, a znamo da do petka mora biti na dvije, tri milijarde kuna, vidimo koliko je do velik rizik”, kazao je Lalovac na početku razgovora na RTL-u.

‘Treba napraviti realan rebalans’

“Nama je bitan period ljeta. Inače su prihodi 30 milijardi kuna, većina je od poreza. Ako porezni prihodi padnu 50 posto, to padne na 50 posto znači samo za vrijeme ljeta bi minus mogao biti minus od 15 milijardi kuna, to će svu dinamiku, ne samo naših obećanja, nego svakoga tko će doći, pomaknuti za sljedeću godinu”, rekao je Lalovac.

Bivši ministar financija naglašava da je potrebno napraviti realan rebalans pa kaže da je “ovdje uključena samo centralna država” te da se ne zna kako stoje javna poduzeća i koliki su tamo minusi. Naveo je da je danas ministar rekao da su 25 posto pali doprinosi, što prema Lalovcu znači, da su toliko manji i u zdravstvenom sustavu. Istaknuo je da je, ako u rujnu krene novi val virusa, osiguravanje likvidnosti za zdravstvo bitno.

Bez smanjenja opće stope PDV-a, ali uz prijedlog produljenja moratorija

Što se tiče smanjenja opće stope PDV-a, u programu Restart koalicije nema, no tu je prijedlog da se moratorij na kredite produlji godinu dana.

“Sada se pokazalo da je PDV jedna od zadnjih brana proračuna, vidite da je porez na dobit jako pao, dobrinosi su zapravo ukinuti, nema akontacija i PDV je jedini izvor prihoda i mislim da ga za dugo neće mijenjati. Nažalost, jer je i struktura naše ekonomije, ovisimo o PDV-u (…) Zakonsko rješenje koje smo predlagali slično je onome u Sloveniji. HNB je dao okvir da se može raditi moratorij na 12 mjeseci.

Banke najviše primjedbi imaju na obračun kamatne stope. Mislim da bi bilo fer da obračunaju kamatnu stopu koliko oni daju građanima na depozite. Znači da tu ne bude gubitak. Koliko oni sad plaćaju građanima nek građani plaćaju njima. To je sad negdje 0,25, 0,50 posto. Ako je to problem, onda se može napraviti neki iskorak. Banke neće biti na gubitku, a građanima će to biti dobra mjera”, objasnio je Lalovac na RTL-u Danas.

‘Bernardić će odlučiti hoću li ponovno biti ministar’

Lalovac je upozorio da kriza i gospodarsko usporavanje tek slijedi te navodi da je to vidljivo iz podataka koje je danas iznio ministar financija Marić. Lalovac upozorava da je pad prihoda 50 posto, a mi smo gotovi s mjerama. Odgovarajući na pitanje je li ponovno spreman uskočiti u ministarsku fotelju ako Restart koalicija dobije izbore, Lalovac kaže:

“Ja ću pripomoći, a predsjednik Davor Bernardić će odlučiti. Ja sam svakako spreman na sve, na mene može računati u svemu.”

