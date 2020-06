RESTART KOALICIJA PREDSTAVILA SVOJ GOSPODARSKI PROGRAM: ‘Drago nam je da nas HDZ kopira’

Restart koalicija je na predstavljanju svog gospodarskog programa istaknula kako je Vlada prije mjesec i pol dana odbila njihov prijedlog zakona o skraćenom radnom vremenu, otjerala 42.000 ljudi na burzu rada te gospodarstvo ostavila u minusu od 10 posto i s deficitom višim od 25 milijardi kuna

Restart koalicija predstavila je svoj gospodarski program u središnjici SDP-a na Iblerovom trgu. Predstavili su ga predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije Davor Bernardić, predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić, predsjednica SDP-ova Savjeta za zeleni razvoj Mirela Holy, član SDP-ova Središnjeg tima za gospodarstvo Zvonimir Mršić, predsjednik SDP-ova Savjeta za gospodarstvo Josip Tica, potpredsjednik SDP-a Boris Lalovac te Marko Rakar, jedan od autora SDP-ove strategije digitalne transformacije, javlja HRT.

“Današnja Hrvatska je ispod svih potencijala. Hrvatska je i prije krize gospodarski zaostajala, nisu se koristili svi instrumenti rasta i razvoja. Rasli smo sporije od svih zemalja s kojima se volimo uspoređivati, a to su zemlje srednje i istočne Europe. Umjesto da se približavamo europskom prosjeku, udaljavali smo se od njega i primicali dnu ljestvice kad je u pitanju standard života građana, rekao je Bernardić i najavio velike promjene u institucijama i društvu.

Dodao je kako je pandemija koronavirusa dodatno uzdrmala gospodarski i društveni život zemlje: “Ova Vlada napušta vlast i ostavlja zemlju sa padom višom od 10 posto BDP-a s deficitom višim od 25 milijardi kuna. To je veće nego u vrijeme Ive Sanadera i s rekordnim državnim dugom od 315 milijardi kuna. Državni dio nikad nije bio veći. Nezaposlenost je za 42.000 ljudi veća nego prošle godine. Kriza nažalost uzima danak, a aktualna vlast nije adekvatno odgovorila na krizu”.

‘Gospodarstvo permanentno pada’

Bernardić je istaknuo da je fokus gospodarskog programa Restart koalicije donijeti mjere koje Vlada nije. Branko Grčić je poručio kako je prioritetna obnova potražnje, a osvrnuo se i na Vladinu mjeru sufinanciranja skraćenog radnog vremena. Podsjetio je kako je SDp prije mjesec i pol predložio zakon kojim bi se to posebno uredilo.

“Danas ta ista Vlada, koja je odbila naš prijedlog, ulazi u taj projekt, razgovara sa sindikatima i poslodavcima. Drago nam je da nas kopiraju i prepisuju jer je to u interesu naših radnika i poduzetnika, ali Sabor više ne funkcionira i zakoni takve vrste se do iza izbora ne mogu regulirati”, istaknuo je Grčić dok je šef SDP-ova Savjeta za gospodarstvo Josip Tica dodao da očekuje 45.000 novih nezaposlenih osoba te da se razvoj Hrvatske ne može bazirati na turizmu. “Od kada je SDP otišao s vlasti, gospodarstvo permanentno pada. Nakon 2015. godine dolazi do masovnog usporavanja gospodarstva”, dodao je.

Bivši ministar financija i sadašnji potporedsjednik stranke Boris Lalovac naglasio je da će gospodarstvo ove godine pasti za 10 posto, što hrvatsku vraća u 2012. godinu. On bi krizu rješavao daljnjim rasterećenjem poreza na dohodak i povećanjem neoporezivog dijela plaće.

Još jedno izvlačenje iz krize

Grčić je konstatirao kako će tim ljudi u Restart koaliciji Hrvatsku još jednom izvući iz krize, dok je Bernardić dodao kako će na listama biti 50 posto žena, što “ne košta ništa osim malo povrijeđenih muških ega”.

O potezima Zorana Milanovića je izjavio da “ono što je pričao u kampanji to provodi”, no zato mu se nisu svidjele izjave premijera Andreja Plenkovića, koje je nazvao neprihvatljivima.

“Huška institucije na SDP ne bi li prikrio korupciju u HDZ-u. Prekoračio je svoje ovlasti kada brani ministra Ćorića. Pozivam građane da na izborima kažu ne lopovskoj Vladi. Tri godine nije bilo procesuiranja. Plenković huškački poziva institucije na SDP i to je za normalnu demokratsku zemlju neprihvatljivo”, zaključio je Bernardić.

