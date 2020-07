RESTART GUBI MANDATE U IZLAZNIM ANKETAMA: U sat vremena pali na 43 mandata; Komadina: ‘Ovo me neugodno iznenadilo’

Restart koalicija prema svim anketama gotovo je izjednačena s HDZ-om, ali ne bi trebala osvojiti dovoljno mandata za sastav nove vlade na oivim parlamentarnim izborima. Restart koaliciju čine SDP, HSS, Glas, IDS, Snaga, HSU, PGS, MDS i nezavisna lista Damira Bajsa. Izborne rezultate ovoga će puta rezultate izbora čekati isred središnjice SDP-a na Iblerovu trgu u Zagrebu

Glasovac: ‘Žao mi je jer Hrvatska neće dobiti priliku za novi početak’

20:25 – “Ako se ne promijeni ništa bitnije u odnosu na izlazne ankete, to nije nešto čime možemo biti zadovoljni. Žao mi je jer Hrvatska neće dobiti priliku za novi početak. Često puta sam odgovarala na pitanje bi li predsjednik SDP-a trebao podnijeti ostavku, i kad je Milanović bio predsjednik i kad je to bio Ivica Račan i uvijek sam odgovarala na isti način: Nakon izbora postoji mjesto i vrijeme kad se dobro odmorimo, naspavamo i raspravimo o svojim slabostima i prednostima i donosimo odgovarajuće odluke. Možda smo razočarali birače SDP-a u određenom dijelu, dobili smo konkurenciju na ljevici, ali ne bih to gledala tragično. I HDZ je dobio konkurenciju u Domovinskom pokretu. Svaka konkurencija vas tjera da budete bolji”, komentirala je nositeljica liste Restart koalicije u četvrtoj izbornoj jedinici, Sabina Glasovac.

“Ako ovako ostane, postoji mogućnost da HDZ sastavi vlast bez Škore. Ako je građanima dobro s ovakvim HDZ-om, onda dobro. Očekivali smo bolji rezultat. Koja god vlada preuzme odgovornost za državu, neće joj biti lako”, komentirao je Nikša Vukas, tajnik SDP-a.

Politički analitičari: ‘Pokazalo se da je Bernardić Karamarko na ljevici’

20:20 – O situaciji u SDP-u nakon izbornog rezultata komentiralo se i u RTL-ovom studiju. Politički analitičari Krešimir Macan i Žarko Puhovski su prokomentirali razloge izbornog neuspjeha:

“Nije kampanja bila personalizirana. Nisu mijenjali spotove od početka. Oni su pustili taj potres kao temu i dozvolili Možemo da od toga stvore bazu”, rekao je Macan, a Puhovski se nadovezao: “Oni su promašili dvije stvari: pustili su Zagreb ljudima iz Možemo. Njih je i HDZ tukao u Zagrebu, što se nikad nije dogodilo. Oni su izgubili socijalni komponent”, istaknuo je.

Zoran Šprajc dodaje:

“Oni su njega u kampanji maknuli sa strane, i njima je neugodno od Bernardića. I to je poruka biračima? Drugi razlog je to sastavljanje lista, gdje su maknuti poznati ljudi. Jake ljude su stavili na stranu. Napravili su grešku kao Andrej Plenković na europskim izborima”, komentirao je voditelj Zoran Šprajc.

Na pitanje tko bi ga mogao naslijediti, Macan odgovara:

“Mršić kao jedan od kandidata koji bi mogao proći kao njegov nasljednik”, rekao je Macan na pitanje tko bi mogao naslijediti Bernardića. “Oni sada moraju stvoriti novo lice. Sabina Glasovac tu prolazi, možda Ranko Ostojić“, smatra Šprajc, a Puhovski dodaje:

“Imaju vremema da stvore neku novu osobu, neku mladu ženu. Pokazalo se da je Bernardić Karamarko na ljevici. Bernardić nije čovjek za vodeću poziciju. SDP-ova organizacija se raspala, očito je jedan dio ljudi otišao u Možemo. I imali su premalo novih lica. Možemo su nova lica.”

Tužna lica članova Restart koalicije

20:14 – U izbornom stožeru SDP-a vlada šok i konsternacija zbog rezultata izlaznih anketa koje im daju svega 43 mandata

Pogledaj fotogaleriju

Komadina neugodno iznenađen rezultatom

20:00 – Župan primorsko-goranski Zlatko Komadina kaže da je neugodno iznenađen rezultatima izbornih anketa: “Mogu se nadati da će se službeni rezultati biti bliski službenim istraživanjima. Ovo sada je dijametralno suprotno od onoga što se dosad prognoziralo.”

Izlazne ankete: Restart izgubio još jedan mandat

19:56 – Prema novim rezultatima izlaznih anketa Restart koalicija je izgubila još jedan mandat te sada ima 43 saborska mandata.

Ostojić: ‘Narod je uvijek u pravu’

19:49 – Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić rekao je u nedjelju za rezultate izlaznih anketa prema kojima je Restart koalicija dobiva 44 mandata na izborima, da treba pričekati do prvih DIP-ovih rezultata, ali i da je narod uvijek u pravu. “Mislim da smo svi iznenađeni što je 100 tisuća građana Hrvatske manje izašlo na izbore. Što se tiče anketa, pričekajmo sljedeća dva sata, očito je da je pad u zagrebačkim izbornim jedinicama”, kazao je Ostojić u izbornom stožeru na Iblerovom trgu.

Istaknuo je da je ključna činjenica da su izlazne ankete uvijek pogađale plus ili minus jedan posto, ali da su tih jedan posto u izbornim jedinicama znači jedan do dva mandata. Upitan jesu li se u Restart koaliciji već pomirili s tim da neće moći formirati vlast, Ostojić je ponovno poručio da treba pričekati prvi neslužbeni rezultati Državnog izbornog povjerenstva.

“Mi smo političke stranke, mi se borimo za naklonost birača, narod je uvijek u pravu”, dodao je. Ostojić smatra i da je predsjednik SDP-a Davor Bernardić jako unaprijedio demokratizaciju stranke te da će se sigurno ponovno kandidirati na to mjesto, ali da je sada teško govoriti za koga će glasati članovi stranke.

Milanović razgovarao s Bernardićem

19:47 – Predsjednik države Zoran Milanović nakon objave prvih rezultata izlaznih anketa telefonski je razgovarao s čelnikom Restart koalicije Davorom Bernardićem, doznaje tportal iz Ureda predsjednika. Nije poznato o čemu su razgovarali.

Istaknuti članovi koalicije komentirali izlazne ankete

19:37 – Predsjednik Snage Goran Aleksić za 24sata komentirao je rezultate izlazne ankete: “Još ćemo vidjeti do kraja, ali po svemu sudeći teško da možemo očekivati pobjedu. Možda se može doseći još neki mandat više, ali čisto sumnjam da to može biti jako dobro”, rekao je Aleksić i dodao: “Očigledno ljudi nisu prepoznali što im nudimo. Pričekajmo ipak službene ankete pa ćemo vidjeti kako stvarno stvari stoje. Možda je naš rezultat bolji nego što to sad izgleda, možda oko 10 posto bolje.

“Ljudi su svaki godine zgađeni politikom. Dosta im je politike, dosta im je političarima. Očigledno je da se hrvatska politika mora promijeniti da bi se ljudi zainteresirali za glasanje”, bio je njegov komentar na nisku izlaznost.

Branko Grčić je za Večernji samo kratko poručio: “Ako ovako bude onda je to loš rezultat. Ovo je nešto što ide u korist HDZ-a. Pričekat ćemo službene rezultate, a onda ćemo u dane iza nas komentirati gdje smo pogriješili”. Za Novu TV je prokomentirao kako velikih pomaka ne bi trebalo biti i da su očekivali barem biti u egalu s HDZ-om. “Moje veliko iznenađenje je da ljudi nisu uvažili što smo govorili proteklih mjeseci govorili koliko je loše u nekim segmentima ova vlada loše radila.” Nije htio kalkulirati oko toga je li restart koalicija trebala uključiti i koaliciju Možemo te im je čestitao na izbornom rezultatu.

Biljana Borzan je bila najkritičnija u svom komentaru. Poručila je da bi na Bernardićevom mjestu dala ostavku. “Teško je govoriti što bi netko drugi trebao raditi. Ja znam da ne bih ostala. Mnogi su predsjednici gubili izbore i ostajali na čelu SDP-a. Mi nismo stranka koja gazi svoje rukovodeće ljude, predsjednike u prvom redu, nego ako osjećamo da je to perspektivna osoba koja može još nešto dati, dajemo im druge prilike. Tako je bilo do sada, a što će biti dalje teško mi je reći.

Mirela Holy se oglasila na Twitteru

19:24 – Mirela Holy iz SDP-a prva je komentirala rezultate izlaznih anketa koje Restartu daju 44 mandata u Saboru.

Prema izlaznim anketama potop Restarta — Mirela Holy (@mirela_holy) July 5, 2020

Pregled mandata prema izbornim jedinicama

19:20 – Prema izlaznim anketama, Restart koalicija je osvojila mandate ovim redoslijedom: Restart koalicija je u prvoj, četvrtoj, petoj, devetoj i desetojizbornoj jedinici osvojila po tri mandata. U osmoj izbornoj jedinici koalicija je dobila devet mandata. U šestoj i sedmoj je Restart osvojio četiri mandata. U trećoj izbornoj jedinici dobili su sedam mandata. U drugoj izbornoj jedinici Restart je skupio pet mandata.

Bauk: ‘Pričekat ćemo službene rezultate, pa onda davati ocjene’

19:12 – Arsen Bauk, nositelj liste u 10. izbornoj jedinici za N1 prokomentirao je izlazne ankete: “Najprije bih volio zahvaliti svim građanima koji su izašli. Ovi rezultati nisu dobri i moramo vidjeti što se večeras dogodilo.”

Problema je bilo sa slaganjem izbornih lista: I za takve ocjene vrijeme je nakon objave službenih rezultata. Činjenica je da je bilo problema s listama, i ako je ovaj rezultat točan, onda je trebalo saslušati rasprave”

“Što se tiče rezutata u 1. izbornoj jedinici, gdje smo treća lista, ali sačekajmo službene rezultate”, rekao je Bauk na pitanje je li BeDavor Bernardić dorastao biti premijer

HDZ je prema izlaznim anketama dobio čak 61 mandat: “Dobar rezultat HDZ-a je politička enigma dugi niz godina. Jer čini mi se da oni, prema izlaznosti do 16:30, sa sve manje glasova dobivaju sve više mandata. Po ovim rezultatima koje sam vidio po izbornim jedinicama, one koje su izjednačene, sada HDZ ima po dva mandata, a najveći je upliv imao u Gradu Zagrebu, imao Možemo. Ali nakon konačnih rezultata ćemo moći davati ocjene”, zaključio je Bauk komentar o prezultatima protivnika.

44 mandata za Restart koaliciju

19:00 – Prema izlaznim anketama, Restart koalicija je dobila 44 saborska mandata. To je mnogo manje od broja mandata koji su im predviđani u ranijim istraživanjima biračkog mnijenja. Prema anketama Nove TV, Restartu je predviđen 51 mandat, istraživanje RTL-a im je davalo 55 mandata, a HRT-a 52 mandata. Sva istraživanja su provedena bez anketiranja dijaspore.

Manolić dao podršku Restartu

18:43 – Podršku Restart koaliciji u njihovom stožeru ispred središnjice SDP-a na Iblerovom trgu dao je i najstariji političar u Hrvatskoj, 100-godišnji Josip Manolić.

“Mislim da bi Bernardić bio jako dobar premijer zbog toga što je mlad, borben, svjež i nema ograničenja”, rekao je Manolić.