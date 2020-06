RESTART JE POVEO, ALI IPAK IMAJU RAZLOGA ZA BRIGU; Krešimir Macan analizirao novu anketu: ‘To je njihova najveća opasnost’

Politički analitičar ponavlja da se mnogo toga može promijeniti u mjesec dana te kako je mnogo neodlučnih koje do sada tradicionalno bolje koristi HDZ

HDZ više nije prvi izbor birača u Hrvatskoj, pokazuje najnovije mjesečno istraživanje političkih preferencija CRO Demoskop. Koaliciju SDP-a, HSS-a, HSU, GLAS-a i SNAGE zaokružilo bi najviše ispitanika, 27,2 posto. Sam SDP prošlog je mjeseca imao nešto viši rejting od ovog koji sada ima koalicija (27,8 posto), ali HDZ je tada imao 30,2 posto, a sada su drugi izbor s potporom od 26,6 posto.

PROMJENA NA VRHU! Evo tko bi pobijedio da su danas izbori; Iznenađenje i u kategoriji ‘najomraženiji političar’

SDP u koaliciji je slabiji nego sam

Politički analitičar Krešimir Macan ističe za RTL kako se već iz tih brojki vidi problem za lijevu koaliciju jer ima manju popularnost od SDP-a samog prije mjesec dana. „Izostaje učinak koalicije. Prošlo je mjesec dana, trebali bi se vidjeti efekti koalicije, ali mi ih ne vidimo. Ne vidi se da HSS ili bilo tko drugi išta donosi. Restart je slabiji nego SDP prošli mjesec. upozorava Macan.

Takav trend, smatra Macan otkriva da i male stranke ugrožavaju Restart.

To znači da možda sve ove manje lijeve stranke s manjim postotkom ipak ruše lijevu koaliciju i uzimaju glasove. Dakle zelena ljevica, IP, Fokus, Pametno i tako dalje. To je najveća opasnost za Restart. Još ne možemo ipak ništa zaključiti jer smo cijeli mjesec daleko od izbora”, rekao je Macan.

Škoro narastao koliko je HDZ pao

HDZ-u je očito naštetilo nedonošenje zakona o obnovi Zagreba, i afera Vjetroelekrane, ali i tu ponavlja da je mjesec dana do izbora mnogo. No jedna stvar je očita, smatra.

“Škoro je narastao koliko je pao HDZ, otprilike. S time da ovo istraživanje nije spojilo HSLS HDZ-u. To je prelijevanje glasova jer ako gledamo da je zadnji put HDZ imao 30 posto, Škoro deset i Most oko pet posto, to je ukupno 45 posto glasova desnice. Kada se sada njihovi rezultati zbroje, opet se dođe do 45 posto. To je jednostavno okupljanje bloka protiv HDZ-a, učinak prelaska Penave Škori i slično. Ne znamo zapravo je li dio birača HDZ-a prešao Škori ili su partneri donijeli svoje. Jer Škoro je većinu tih glasova ima od prije. Ne znamo je li to rezultat koalicije ili odmaka od Plenkovića. Definitivno imamo blok koji želi drugačiji HDZ i oni koji se ne slažu s Plenkovićem, sada glasaju za Škoru”, komentira Macan.

Kada se sve to preslika na mandate u Saboru. Restart možda ima prednost zbog tri sigurna mandata IDS-a , ali je rezultat načelno neriješen. Postoji pet posto koji desnici nedostaje za 50 posto, jer je 11,9 posto neodlučnih, a HDZ je uvijek dobar u kampanji i dosad ih je uvijek uzimao. Pitanje je što će Restart u tom slučaju, mogao bi stagnirati”, komentira i ponovo ističe opasnost malih stranaka za SDP.

“Male stranke su najjače u Zagrebu i mogu ugroziti Restart u Zagrebu u kojem oni inače osvajaju najviše mandata. Sada je pitanje hoće li se oni htjeti udružiti jer po ovome ne prelaze prag i ne osvajaju mjesta u Saboru. Trebale bi male stranke hitno u koaliciju”, zaključuje Macan.