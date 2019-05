RESSLER U ŠIBENIKU: Predstavio ‘zeleni tim’ za EU izbore i nahvalio projekte financirane europskim novcem

Karlo Ressler je s kandidatima HDZ-a za izbore za europarlament posjetio Šibensko-kninsku županiju i najavio nove projekte financirane iz fondova EU.

Kandidati HDZ-a za Europski parlament iz “zelenog tima” s nositeljem liste Karlom Resslerom na čelu u srijedu borave u Šibensko-kninskoj županiji, a posjet su počeli konferencijom za novinare u Šibeniku na kojoj je Ressler, istaknuvši prednosti članstva u EU, naveo da u Šibensko-kninsku županiju dolazi gotovo 1,5 milijarda kuna iz EU fondova.

“Danas smo cijeli dan u Šibensko-kninskoj županiji i predstavljamo svoj program. Prije svega, to je naša čvrsta utemeljenost u našim jasnim vrijednostima, jasnim narodnjačkim, demokršćanskim vrijednostima, svemu onome što je postignuto u Domovinskom ratu. Bit ćemo danas i u Kninu, u gradu simbolu pobjede i stvorenog teritorijalnog integriteta i isto tako i višestoljetne hrvatske državnosti. To je jedna od naših ključnih poruka u svemu onome što radimo zajedno kao društvo, ali često predvođeni HDZ-om u proteklih 30 godina. To je naš identitet, to su naša polazišta, naši temelji i od toga ne odustajemo“, rekao je Ressler u Šibeniku.

Nove investicije

Istaknuo je kako u Šibensko-kninsku županiju dolazi gotovo 1,5 milijarda kuna iz EU fondova te kako su prednosti članstva u Uniji najvidljivije upravo u Šibeniku.

“S druge strane, želimo govoriti o prednostima Hrvatskog članstva u EU, što je posebno vidljivo ovdje u Šibeniku, o gotovo 1,5 milijarda kuna ulaganja koje dolaze iz EU fondova za područje Šibensko-kninske županije. Ono što je puno vidljivije i ljudima i građanima ove županije od tih brojki su konkretni projekti kao tvrđave, Kanal sv. Ante, to su mali djelići svega toga”, rekao je.

Istaknuo je više od 500 vrtića koji se grade u Hrvatskoj, 2500 novih radnih mjesta ili pomoći pri zapošljavanju iz mjera za poticanje zapošljavanja. “To su konkretne prednosti i projekti koji ne bi bili mogući bez rada župana, gradonačelnika i povezanosti lokalne, županijske i državne razine i europske razine. To je jedna od naših ključnih poruka zbog koje su i bitni izbori 26. svibnja, jer to nisu samo izbori na kojima se odlučuje o smjeru Europe, nego i kako će se živjeti ovdje u Šibeniku, Skradinu, Drnišu, Vodicama, Kninu ili bilo kojoj općini“, zaključio je Ressler.

Predsjednik HDZ-a Šibensko-kninske županije Nediljko Dujić je rekao kako vjeruje da će HDZ, unatoč prognozama, osvojiti šest mandata u Europskom parlamentu.

Zeleni tim

“Danas su ovdje s nama kandidati HDZ-a iz ‘zelenog tima’ Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Marijana Balić, Stjepan Ribić, Danijel Marušić i Stjepan Adanić. HDZ je na ovoj listi jasno pokazao da ima mlade i kompetentne ljude, ali i starije, iskusne ljude koji su osnivali stranku. Kada uzmemo ‘plavi’ i ‘zeleni tim’, možemo kazati da nitko nema kompetentniju listu”, ocijenio je.

“Nama sve ankete daju čvrstih pet mandata. Mi u Šibensko-kninskoj županiji imamo dišpet i ne prihvaćamo to i vjerujemo da ćemo imati šest. Imamo i našeg župana na listi i potrudit ćemo se da HDZ ima šest zastupnika i da naš Goran (Pauk) bude europarlamentarac. U svakom slučaju, bilo tko da uđe u Europski parlament s HDZ-ove liste na najbolji će način zastupati interese“, rekao je Dujić.

Turneja europarlamentaraca

Šibenski gradonačelnik Željko Burić je istaknuo kako su HDZ-ovi kandidati kompetentni i jasno znaju kako iskoristiti prednosti članstva u EU.

“Za mene su ovo predstavnici jedine ozbiljne političke opcije u Hrvata koja jasno komunicira sve europske vrijednosti i ima odgovore na pitanja koja su u nadležnosti Europskog parlamenta. Ne predstavljamo populističku grupu dvanestorice, nego ljude koji znaju koje su im nadležnosti i obveze”, rekao je.

Po njegovim riječima, Grad Šibenik svjedoči što europski novac može učiniti. Da nije europskog novca, Šibenik bi bio u problemima.

“Otprilike 50 posto proračuna Šibenika u 2019. godini je europski novac. Ja se nadam da će rezultat na ovim izborima biti kao i na prošlim, a to je oko 60 posto“, dodao je Burić.

Kandidati HDZ-a obišli su nakon konferencije za novinare šibensku tržnicu. Posjet Šibensko-kninskoj županiji nastavljaju druženjem s građanima u Vodicama, a posjetit će i Miljevce, “zip-line” u kanjonu Čikole te Drniš i Knin.