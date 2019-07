RESLERIZACIJA VLADE: Ovo su interesne zone i imena moćnih HDZ-ovaca koji stoje iza mladih ministara. Dovoljno je pogledati Brkićev osmijeh…

Dok gubimo vrijeme na istraživanje tko su nova lica, možda bismo se morali pitati tko stoji iza njih?

Puno je nagađanja oko radosnog osmijeha koji je nosio Milijan Brkić pred HDZ-om, a onda i posebno znakovito, pred Banskim dvorima – kada je izašao pred novinare da bi objavio da je “pušten bijeli dim”, da je Plenković izabrao nove ministre, da je ono što se najavljivalo kao velika rekonstrukcija obavljeno i slijedi još samo simbolično potvrđivanje u Saboru. Mnogima se čini da je radosni osmijeh Plenkovićevog zamjenika i najjačeg protivnika i njegovo prizivanje da se sada treba vratiti “rješavanju problema građana” pokazatelj nove pomirbe u stranci, novog smirivanja tenzija, da je postignut dogovor o nenapadanju – do daljnjega.

No, mnogo je izglednije da se radi o nečem drugom. Brkić toliko dobro poznaje dubinu HDZ-a da pouzdano zna da je ova rekonstrukcija Vlade, za koju su i on i svi smijenjeni i nesmijenjeni ministri jako naglašavali da je to Plenkovićeva rekonstrukcija i da on snosi odgovornost za nju, zapravo nova etapa propadanja Andreja Plenkovića. Ovo što je Andrej Plenković predstavio kao rekonstrukciju Vlade je čisti nastavak scenarija koji je započeo s formiranjem liste za EU parlament. Cijeli njegov koncept upravljanja strankom i vladom sada bi se već mogao nazvati u čast njegova prvog pokušaja stvaranja “lica HDZ-a”, Karla Resslera – reslerizacija.

U uskom krugu svojih suradnika, ovaj put smo i slušali u izvještajima novinara koji su stražarili pred Banskim dvorima da je zasjedao s Davorom Božinovićem, Brankom Bačićem i Robertom Kopalom, uz vrlo izgledno telefonsko uključenje pozadinskih, utjecajnih stranačkih sivih eminencija poput Vladimira Šeksa i Tomislava Čuljka, ispunjavala se križaljka uvođenja u Vladu tzv. novih lica: mladih članova HDZ-a, koji su startali u Mladeži HDZ-a, ali koji neizostavno imaju iza sebe jake stranačke mecene iz stare kolekcije. Da se ne bi razveselili svi članovi mladeži HDZ-a: ne, nipošto nije dovoljno to što ste članovi. Ipak je u HDZ-u najvažnije – čiji ste.

Nova podjela interesnih zona u uskom krugu Plenkovićevih suradnika

Marija Vučković, nova ministrica poljoprivrede, osoba je od povjerenja Branka Bačića i svi su uvjereni da neće povući niti jedan potez bez konzultacija s njime. Dvojica mladića iz Slavonije, Josip Aladrović i Mario Banožić, osim što je jedan, Aladrović, budući ministar rada, doslovno sin bivšeg Požeško-slavonskog župana iz redova HDZ-a, igrači su iz ekipe dugovječne sive eminencije HDZ-a, Tomislava Čuljka. Istog onog za kojeg je Gabrijela Žalac – doduše, bez izgovorenog imena – uperila svoje sumnje “da radi protiv nje”. Naravno, zato jer je “njezina struja” osujetila struju njegovs kraka obitelji koji se bavi građevinskom poslovima. Iza novog ministra uprave, Ivana Malenice je, naravno, Goran Pauk, šibensko-kninski župan, koji je umrežen u sam vrh preko Bačića.

Marko Pavić je pak neupitan kadar Andreja Plenkovića, osoba za koju Plenković baš želi dokazati da može biti ministar. Sad u ovom resoru, sad u onom. Neovisno o formalnom obrazovanju ili političkom iskustvu. Rekonstrukcija Vlade koja je zapravo ispala reslerizacija, uvođenje u igru mlađih, obrazovanih ljudi, onakvih kakve Andrej Plenković voli imati u svom društvu jer je i sam stasao po tom modelu, ali ljudi za koje je na prvu jasno da nipošto neće poduzimati nikakve autonomne projekte, koji nemaju snagu, bit će prije svega asistenti premijeru, nipošto ljudi koji mogu autonomno povući nekakve ozbiljnije poteze u svom resoru.

Ne, nipošto se ne radi o “novom HDZ-u”, ili novim političarima koji bi mogli donijeti i neke nove standarde. Radi se o svojevrsnim eksponentima, manekenima iza kojih stoji stara garda i od njih se sigurno očekuje da vuku poteze u dogovoru sa svojim mecenama. Oni neće slušati samo Plenkovića. Iza krinke tih novih anonimnih lica, za koje se valjda barem pazilo da nemaju čudesnih konstrukcija u imovinskim karticama (mada je mladi ministar Aladrović već bio na tapeti Povjerenstva za sukob interesa zbog toga jer je zaboravio unijeti automobil) došlo je zapravo do nove podjele interesnih zona.

Iz Ministarstva državne imovine u kojem bi se i dalje trebalo odlučivati hoće li oni koji su desetljećima koristili državnu imovinu za kikiriki to nastaviti i dalje, ili hoće li se riješiti neke druge čudne situacije, otišao je Goran Marić, zbog otkrića njegovih sumnjivih imovinskih transakcija, i dolazi nevjerojatno neiskusan mladić, ali iza njega proviruje – Tomislav Čuljak. I tako u svakom resoru. Ovi mladi ljudi ne donose pročišćavanje ili smanjene opasnosti od koruptivnih situacija. Oni će, na žalost, služiti samo kao krinka. Mladi, s diplomama, znanjem jezika. Ali nipošto autonomni.

Rizična upotreba recepta koji nije uspio s listom za EU parlament

No, što takav zahvat, ta tobože rekonstrukcija Vlade znači za poziciju Andreja Plenkovića u unutarstranačkim borbama? Je li on tim uvođenjem tzv. novih ljudi u suradnji sa sebi lojalnom starom gardom (Božinović-Bačić-Šeks-Čuljak) sebi učvrstio položaj? On očito nakon neuspjeha na izborima za EU parlament nije naučio da mu je taj model kadroviranja neuspješan. Da mu je lista za EU parlament podbacila jer glasači HDZ-a nisu prihvatili priču o “novim licima”. Uvjeren očito i dalje da je problem bio negdje drugdje, model slaganja liste preselio je i na Vladu uvjeren da tako može kreirati sliku o tome kako on gradi novi HDZ.

Pri čemu nikome nije uspio objasniti kriterije po kojima je neke ministre otpisao, a druge nije. A dovoljno je samo malo zagrebati po površini pa se odmah dolazi do mreža u koje su već upleteni ti navodno novi HDZ-ovci. Također, u HDZ-u je vrlo teško objasniti zašto moraju otići neki njihovi stari HDZ-ovci, a ostaju i dalje HNS-ovci. Mnogima su loše sjeli i novi potpredsjednici Vlade, Davor Božinović kojeg se obično niti ne smatra pravim HDZ-ovcem, ali i Zdravko Marić, ministar financija koji uopće nije HDZ-ovac a, premijer Plenković je ostao s njime fatalno povezan još iz vremena lex Agrokora.

Nije li gotovo uvredljiva priča o tome da ovi ministri odlaze zbog loše javne percepcije nakon što je sada omiljeni ministar Zdravko Marić bio zamalo smijenjen u Saboru i kažnjen na Povjerenstvu za sukob interesa zbog toga jer se nije izuzeo iz operacije lex Agrokor, a bio je do ulaska u Vladu menadžer u Agrokoru? Ili, kako to da premijeru nije smetala javna percepcija o ministru obrane Krstičevićevu u vrijeme propasti posla s nabavom aviona? Rekonstruirana Vlada Andreja Plenkovića i dalje ostaje slaba vlada. S mnogo ministara s utegom, i nešto novih lica na koje bismo morali trošiti vrijeme da ih upoznajemo dok će njihovi mecene iz pozadine već vući konce.

Vrlo izgledno da je starom stranačkom igraču Milijanu Brkiću već u trenutku zaključenja rekonstrukcije bilo posve jasno da ovakva, tobože osvježena Vlada, šalje u dubinu HDZ-a istu poruku kao i čuvena gubitnička lista za izbore za EU parlament. Njegov osmijeh je možda bio osmijeh onog koji zna da ona znači novo potonuće Andreja Plenkovića. Zato i on i svi ostali nastoje jako lijepo adresirati čija je to Vlada: To je Vlada Andreja Plenkovića. To je njegova odgovornost. Pa će on i odgovarati za njene očekivano slabe rezultate. I pred cijelom javnošću, i na unutarstranačkom sudištu.