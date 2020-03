REPORTERI INFORMATIVNOG PROGRAMA RTL-A: ‘Ostanite doma, budite odgovorni, a mi ćemo i dalje raditi punom parom’

S obzirom na to da su na stalnom dotoku informacija, reporteri RTL-a pozivaju građane da poštuju sva pravila i izrečene mjere opreza kako bi se situacija što prije smirila, a život normalizirao

Već više od mjesec dana glavna i najvažnija vijest u Hrvatskoj i svijetu jest pandemija koronavirusa, pri čemu mediji imaju neizmjerno veliku i zahtjevnu ulogu – pravovremeno izvještavati o situaciji, donositi sve bitne informacije i nikako ne podleći senzacionalizmu.

Novinari, reporteri i urednici informativnog programa RTL-a svaki dan donose sve najvažnije vijesti u svojim emisijama: “RTL Vijesti“, “RTL Danas“ i “RTL Direkt“ i svi se mahom slažu – nikad nije bilo teže raditi novinarski posao i zadržati pribranost.

“Ovo su po mnogo čemu neviđene okolnosti kako za građane, tako i za nas novinare koji smo dužni građanima prenijeti sve važne informacije dok se život svima nama stubokom mijenja. Sve to mora biti točno i na vrijeme, a to podrazumijeva odlazak na teren, gdje opet moramo paziti na građane tako što pazimo na sebe. I da, uz onaj uobičajeni stres koji je sastavni dio ovog posla, sada i svaki odlazak na teren izaziva i dosad nepoznatu razinu stresa. No važno je ostati pribran i profesionalan, to je naša dužnost i odgovornost. S takvim pristupom izvještavali smo gledatelje dosad, a tako idemo i dalje“, poručuje Damira Gregoret, politička reporterka RTL-a.

‘Ljudi o ovome žele pričati’

Slaže se s njom i reporterka Petra Mlačić.

„Otkako je to sve postalo ‘realno’ i otkako smo cijele vijesti fokusirali samo na tu jednu temu, stalno se osjećaš blizu nekakve opasnosti. Izvještavam već nekoliko dana o zatvaranjima objekata po Zagrebu, o ljudima koje je strah da ne ugroze nečije zdravlje time što dozvoljavaju bliske kontakte i pozivamo one koji mogu da zaista ostanu doma – a s druge strane, mi to ne radimo. Ne zbog toga što smo neozbiljni, nego upravo suprotno, zato što smo u ovom trenutku važna karika između onih koji donose najvažnije odluke i objavljuju najrelevantnije podatke iz prve i jedine prave ruke – i svih ostalih“, poručuje Petra te ističe kako joj je trenutno najvažnije ne dovesti se u opasnost – kako sebe, tako i druge. Otkriva i koliko je izazovno razgovarati sa sugovornicima u situaciji kada je uputa Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu da razmak između ljudi mora biti barem jedan metar.

“Nije zgodno, prije svega zato što koristimo mikrofon i zapravo ljudima ulazimo u osobni prostor. Posebno je zahtjevno raditi vox populi. Međutim, nevjerojatno ali – imam iskustvo kako posljednjih nekoliko dana svi žele pričati o ovome, sve ljude zanima, nitko nije imun, nitko nas nije odbio. Pazim na razmak, trudim se ne dozvoljavati dodir i neumorno perem ruke“, kaže Petra.

Ilija Radić koji pokriva teme iz politike i gospodarstva, pak, objašnjava:

“Situacija je neobična. Radimo u timovima, s ostalim kolegama iz tvrtke nemamo nikakav kontakt. Unatoč dezinfekcijskim sredstvima u vladi i saboru, ograničenom kretanju, strožim pravilima, sama se priroda posla nije promijenila, ali osjećaj je drugačiji. Napetost vlada svuda, a najviše se primjećuje kada se netko u blizini zakašlje i svi odstupe par koraka.“

Ilija ističe i kako se dosad nije susreo sa sugovornikom koji je odbio razgovarati, primarno zato što njegovi sugovornici mahom imaju zadaću informirati javnost o trenutnom stanju.

‘Humane geste i malo dobrog crnog humora’

Borna Keserović, dnevni urednik središnje informativne emisije “RTL Danas“, ističe kako je posljednjih tjedana jedini i glavni fokus na pravovremenom i točnom izvještavanju.

“Vijesti, koje proizvodimo uz najviše profesionalne i etičke standarde, kreiramo prema kriteriju važnosti, a posebno korisnosti u smislu uputa i savjeta za ovakve situacije, s obzirom na to da smo jedan od medija koji dopire do najviše građana“, ističe Keserović. Ipak, dodaje da se, unatoč negativnim vijestima, uvijek nađe i ponešto pozitivnih priča koje vraćaju osmijeh na lice.

“Izvanredna vremena izvlače najbolje od ljudi tako da solidarnosti, humanih i hrabrih gesti, ali i dobrog crnog humora, ne manjka, što se vidi i našim informativnim emisijama. ‘RTL Danas’ danima radi kampanju ‘Ostani doma’ i gotovo da nema javne osobe koja se nije odazvala sa svojom porukom za građane. Takva psihološka pomoć jedna je od najvažnijih uloga medija jer panika može samo pogoršati situaciju“, zaključuje Keserović.

Glavna urednica informativnog programa RTL-a, Željka Marijanović, neizmjerno je ponosna na svoj tim

ljudi koji neumorno prate zbivanja oko koronavirusa.

“Informativna redakcija RTL-a radi u, nazovimo to, izvanrednim uvjetima. Izvanrednim, jer tako nikad do sada nismo radili. Redakcija je podijeljena u dva tima koja rade 3 dana pa su 3 slobodni. To se odnosi i na produkciju, snimatelje i sve naše kolege. Nemamo jutarnje i popodnevne kolegije, sva komunikacija se vodi mailovima i mobitelom. Kako se čini, ova dva tima neće se sresti najmanje mjesec dana, a možda i više… teško zamislivo, ali se događa. Veliki izazov za sve nas!“ kaže Marijanović.

‘Najvažnije je ne nasjesti na lažne vijesti’

Unatoč svemu, od svog posla ne odustaju.

„Iako su danas vijesti dostupne svima u svakom trenutku, „RTL Danas“ je središnja informativna emisija od koje gledatelji očekuju dobiti sve informacije na jednom mjestu. Fokusirani smo svaki dan da objektivno i odgovorno izvijestimo ljude o razvoju situacije, opovrgnemo razne netočne informacije koje se pojavljuju te pokažemo da i u najtežim i najneizvješnjim trenucima možemo naprijed ako smo solidarni, mislimo jedni na druge i pomažemo jedni drugima“ poručuje Marijanović.

S obzirom na to da su na stalnom dotoku informacija, reporteri RTL-a pozivaju građane da poštuju sva pravila i izrečene mjere opreza kako bi se situacija što prije smirila, a život normalizirao.

„Najvažnije je da građani ne nasjedaju na lažne vijesti s društvenih mreža, bilo da su one u svrhu podizanja panike ili relativiziranja situacije. Ne treba paničariti i kupovati zalihe hrane, kao što ne treba ni izlaziti iz domova bez razloga. Ljudi, ostanite doma jer mi tu privilegiju nemamo. Mi radimo i dalje smo na terenu, radimo punom parom da biste vi dobili pravovremene i točne informacije i upute. Ako ih se ne pridržavate, to znači da mi zdravlje riskiramo uzalud!“ poručuje Ilija Radić.

