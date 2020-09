REPORTER KOJI RAZOTKRIO PAKAO DILANJA NA KNEŽIJI OPISAO DETALJE: ‘Ono što sam doznao bilo je puno strašnije nego sam mogao pomisliti’

Iako se već dugo bavi temama crne kronike, posebno kaznenih djela na štetu djece, nije ostao ravnodušan’

Reportaža RTL-ove Potrage o dilanju opasne sintetske droge poznate pod nazivima spice ili galaxy na zagrebačko Knežiji digla je mnofo prašine i razotkrila kako mladi, među kojima ima i maloljetnika riskiraju život za dnevnu dozu narkotika, a sve se odvija usred bijela dana.

SKRIVENA KAMERA U ZAGREBU: Djevojke se prodaju za joint, mladići kradu, a psihijatar je objasnio kakve su posljedice…

Ni iskusni reporter Ivan Žada, koji se već dugo bavi temama crne kronike, posebno kaznenih dijela na štetu djece nije ostao ravnodušan, ističe za RTL.

‘Ono što sam doznao bilo je strašnije no što sam mislio’

“Već sam radio sličnih priča, no informacija da se raspačava sintetička droga maloljetnicima koji onda tumaraju gradom bila je dovoljna da krenem u istraživanje. Ono što sam doznao bilo je strašnije nego sam mislio. Cijelu četvrt zaposjeli su dileri, a drogu prodaju čak i osnovnoškolcima. Kao ocu svako to dijete doživljavam kao svoje i kao žrtvu koja nije svjesna svojih postupaka.”

Najviše ga je šokirala lakoća se dolazi do narkotika i kako se konzumira bez straha od policije.

„Šokiralo me je činjenica koliko je te djece konzumenata, na što su sve spremni ne bi li se domogli svoje doze droge na koju neki troše i po 500 eura na mjesec. No i dio u kojem stariji konzumenti tjeraju one mlađe da za njih kradu po trgovinama kako bi mogli kupiti drogu. Šokira i ta psihofizička ovisnost i kriza koju ti mladi ljudi proživljavaju sat vremena prije nego dođe diler i kupe svoju dnevnu dozu droge.”, ističe reporter.

Kaže kako je bilo najteže ostati neprimjetan ali i naći suradnike. „U tom svijetu su svi sumnjičavi prema novim licima. Posebno moje dobi. Odmah pomisle da ste policajac u civilu. Da su nas razotkrili vjerojatno ne bi snimili ovako uspješnu priču. Bar ne u ovom trenutku.“, rekao je, dodajući kako nije osjećao osobit strah, osim onoga profesionalnoga – da reportaža ne propadne.

‘Ne može se uspoređivati s ‘travom’

„ To je naprosto naš posao. U “Potrazi” često radimo na ovaj ili onaj način opasne priče pa smo navikli. Bilo je puno adrenalina u svakom slučaju“, pojašnjava.

Na koncu, ističe što vidi kao najveći problem, ali i što misli kako bi se situacija mogla riješiti.

“Oni su prije svega mladi ljudi skloni eksperimentiranju. To su te godine i to nije čudno. No kod nas uopće nedostaje kvalitetna edukacija o opasnostima koje droga nosi. Loše je i da se primjerice ova sintetička droga uspoređuje s marihuanom.

Osim što se i jedna i druga droga konzumira pušenjem, tu prestaje svaka usporedba. U spiceu i galaxyu nalazi se veoma opasan kemijski spoj koji nema baš nikakvih dodirnih točaka s THC-om, sastavnim dijelom kanabisa. Zato mladi nisu svjesni što zapravo unose u organizam i koliko to za njih može biti pogubno.

Potrebna je i edukacija roditelja kako bi prepoznali na djeci da su drogirana ili su se drogirala. Mnogi ne znaju da mogu besplatno i anonimno u Nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar testirati svaku supstancu koju nađu kod djece a pomisle da se radi o narkoticima. I na kraju, stroži pristup policije prema dilerima i ozbiljnije kazne kada se oni nađu na sudu.“, zaključuje.