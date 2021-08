Renato Petek, neovisni zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u petak je press konferenciju.

Petek je na presici predstavio apel koji je uputio predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću i gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, budući da je Trg sv. Marka već gotovo 10 mjeseci zatvoren za javnost, a nije realizirano obećanje o novoj razini sigurnosnih mjera za institucije i građane.

"Drago mi je da smo se okupili točno u 10 sati na Trgu sv. Marka do kojeg ne možemo prići, kao što znamo, zbog nemilog događaja prije skoro 10 mjeseci. Trg je zatvoren za javnost, njemu se više ne može prići", započeo je Petek.

'Dobili smo samo jednu ogradu'

"To nismo toliko primjećivali tijekom pandemije. Naime, prošli sam tjedan prolazio ovdje svakoga dana i vidio kako dolaze brojni turisti koji su se vratili u grad i dolaze do ograde i pitaju se zašto je ovaj trg zatvoren i oni koji su dolazili ranije u Zagreb mogli su prije pristupati i crkvi sv. Marka, ali skroz doći i do Vlade i do Sabora, što je za njih bilo iznenađujuće da mogu pristupati tako važnim državnim institucijama i da se nalaze u takvoj zemlji.

Stoga sam uputio apel premijeru Plenkoviću, ministru Božinoviću, ali i gradonačelniku Zagreba sa zahtjevom da se otvori trg.

Ako MUP 10 mjeseci od terorističkog napada ima bilo kakve informacije da postoji još neka ugroza, neka to javno objave i neka obavijeste građane o tome. Premijer Plenković je obećao da će se napraviti cijeli novi sustav zaštite državnih institucija, dakle vlade i sabora, s ove strane i Gradska skupština, ali od toga nismo dobili ništa", rekao je.

"Dobili smo samo jednu ogradu koja sprječava građane da dolaze na trg, koji je od velike važnosti za grad Zagreb", rekao je Petek.