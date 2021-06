Renato Petek, neovisni zastupnik zagrebačke gradske skupštine izabra na listi SDP-a, za N1 je komentirao smjenu vlasti u Zagrebu, a kako najvažnijeg pitanja dotaknuo se obove nakon potresa. Pritom je istaknuo kako Grad kao lokalna samouprava ima prilično skučene ovlasti za proces obnove.

“On se može pobrinuti za stanovnike kojima je potreban privremen smještaj, davati neke iznose od deset do pedeset tisuća kuna za one građane koji mogu popraviti svoje domove, kao što je bilo i do sada. Grad može čekati odluke Ministarstva i Fonda i čekati u onom dijelu koji se tiče izgradnje, odnosno konstrukcijske obnove”, rekao je Renato Petek.

Komentirajući prve dane vlasti novog gradonačelnika kaže da Tomaševića tek čekaju teške odluke.

Gorući problemi: Isplata plaća, ilegalno zbrinjavanje biootpada...

"Možda sam očekivao neke odlučnije odluke, prve odluke gradonačelnika koje će možda biti ozbiljnije. No tek su prvi dani. Očekujem da se u prvih sto dana donesu one ključne, teške odluke koje će imati dalekosežne posljedice, kako bi grad uopće mogli pokrenuti. Tomislav Tomašević za to ima potporu građana koju je dobio na izborima, a ima potporu i u gradskoj skupštini. Očekujem da što prije imenuje bliske suradnike s kojima će raditi, da napravi izbor novih VD pročelnika, da se konstituira gradska skupština, da se smanji uprava, kao što je bilo najavljeno i da se ide u rebalans proračuna”, naveo je Petek.

Naveo je i kako se o situaciji s otpadom još ništa nije učinilo.

“O situaciji koju imamo s otpadom nisam još vidio odluku, no možda je samo još nismo saznali. Mi imamo situaciju gdje se zagrebački biootpad ilegalno zbrinjava već više mjeseci. To su neki gorući problemi, pored pripreme isplate plaće od idućeg tjedna”, rekao je Petek.

Komentirajući suradnju SDP-a i Možemo! rekao je da će razgovori biti vođeni najprije o projektima.

“Mi želimo promjenu politike i paradigme načina na koji se obnaša vlast. Na taj način pristupamo jednima i drugima i na taj ćemo način riješiti pitanje kako funkcionirati i riješiti pitanje većine u skupštini", kaže.

'Možemo treba imati predsjednika Skupštine'

“Možemo je velik pobjednik ovih izbora, a SDP nije dobro prošao u Zagrebu. Smatram da Možemo sami trebaju preuzeti odgovornost, a to je možda i mjesto predsjednika Skupštine, prvenstveno jer je rezultat bio takav. Mi ćemo tu podržati sve ono dobro i stajati iza svih planova koji su predizborno predstavljani. Ako imate predsjednika gradske skupštine onda imate jednog zastupnika manje, pa mislim da je SDP-u i dobro da ima svojih pet zastupnika. Period pred nama je jasan i miran za gradonačelnika, što se tiče skupštine.

Hoće li se to nazvati koalicijom, ovakvom ili onakvom vrstom suradnje, manje je važno. Važno je da se što prije krene raditi", kaže

Gradonačelniku ću podršku dati za sve ono što je obećano u kampanji. I onako je 90 posto naših programa bilo slično i podudarno”, zaključio je Renato Petek.