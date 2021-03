RENATO PETEK NE BI ODMAH RASKINUO UGOVORE S PRIPUZOM: ‘Po tome se razlikujemo od Možemo! Grad bi istog dana ostao zatrpan’

Nezavisni kandidat za gradonačelnika Zagreba, Renato Petek poručio je kako ne bi odmah raskinuo ugovore za gospodarenje otpadom s Petrom Pripuzom, iako ga je ovaj u nekoliko navrata tužio

Nezavisni zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini te kandidat za gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima, Renato Petek pojasnio je zbog čega se kandidirao i kakav bi Zagreb mogao biti nakon Milana Bandića.

“Krenuo sam od nule. Neovisni sam kandidat i smatram to svojom prednosti. Mogu okupiti veći broj ljudi, bolji tim, a građani su me upoznali i od ranije. Upoznali su me kao borca koji je definitivno i jedini ukazivao na brojne probleme”, rekao je Petek na N1.

Bandićevi projekti su kič

Istaknuo je kako je zaradio najviše sudskih tužbi od Petra Pripuza i sadašnjeg ministra zdravstva Vilija Beroša, jer je objelodanio kako funkcionira Zagreb i kamo odlaze milijuni kuna iz džepova građana. Istaknuo je i kako je u anketi dostigao pet posto potpore. No, ne smatra da je to dovoljno samo za mjesto u Skupštini te pojašnjava zbog čega nije nastupio zajedno s platformom Možemo!

“Prošle godine su Možemo! i Tomislav Tomašević to odbili. Razumno je da treba promijeniti strategiju, da treba drugačije komunicirati kampanju. Bandić je samo vrh jednog sustava koji je ponudio korupciju, klijentelizam, kaos u gradu, to je ono što je ostalo iza njega. Ono malo realiziranih projekata, mogao bih svrstati pod kič”, tako je Petek opisao situaciju Bandićeve smrti i dodao: “Ono što je realizirao je toliko malo da ga ja već godinama karakteriziram kao jednog od najneuspješnijih gradonačelnika Zagreba.”

Model kroz dulje vrijeme

U narednom razdoblju, smatra Petek, preslagivanje uloga će se voditi oportuno. “Dio ljudi će tražiti utočište i opciju za nastavak dosadašnjeg načina sklapanja poslova s Gradom Zagrebom”, smatra on te opisuje zbog čega se razlikuje od platforme Možemo! i kako bi on mijenjao odnose u gradu.

“Pitao me je Petar Pripuz kada smo se susreli bih li ja prvog dana po dolasku na vlast raskinuo ugovore s njim. Rekao sam da ne bih. Zašto? Kada bi se raskinuli ugovori za odvoz smeća, odnosno preuzimanje otpada i njegovih frakcija, grad bi istog dana ostao zatrpan. To naprosto nije razumno. Trebamo pronaći model kroz neko vrijeme, a to ne možemo napraviti u jednom danu”, zaključio je gradonačelnički kandidat Petek.

