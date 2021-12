U studiju Net.hr-a gostovao je Renato Petek, SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, koji je komentirao aktualna zbivanja u gradu te nadolazeću sjednicu Skupštine na kojoj će se raspravljati o proračunu za 2022. godinu.

Govoreći o sjednici Skupštine, istaknuo je da je proračun izuzetno bitan. "Proračun je u ovlastima Skupštine, koje nisu toliko velike u odnosu na izvršnu vlast koju ima gradonačelnik. On određuje dinamiku realizacije projekata, realizira one politike koje planira provesti, postavljaju se prioriteti i svakom iz proračuna može biti jasno što će se realizirati u njegovu kvartu, neki vrtić, škola ili neki značajniji infrastrukturni projekt, kojom dinamikom će se nešto realizirati i koji su zapravo prioriteti nove gradske vlasti", kaže.

Povećanje kapaciteta vrtića i škola

Rekao je da će proračun proći, no da će oni kao SDP imati svoje amandmane na pojedine točke proračuna. "Mi ćemo ići s određenim korekcijama. Hoće li one u potpunosti proći, to ovisi o gradonačelniku", rekao je. Kaže da je proračun fokusiran na povrat dugova koji su nagomilani, jer je gradonačelniku konsolidacija financija prioritet.

"S druge strane, postoje velike mogućnosti za povlačenje EU sredstava, iz čega će se financirati dijelom obnova objekata koje su u vlasništvu grada. Postoji mogućnost da se isfinancira kupovina novih tramvaja, što se može povući iz EU fondova. To je u perspektivi jasno zacrtano i navedeno", kaže.

Na pitanje što bi istaknuo kao najvažnije stavke iz proračuna, kaže da ono što smatra da je najvrjednije, na području odgoja i obrazovanja, da će se "ići na povećavanje kapaciteta, izgradnju novih objekata, škola i vrtića. U toj perspektivi već sljedeće godine tri do četiri objekta će biti gotovi, no otvorit će se na inicijativu SDP-a i nekoliko manjih objekata, područnih, u pojedinim četvrtima, gdje postoji veliki pritisak i potreba za gradske vrtiće", kaže.

"Imamo jednu školu koja radi u tri smjene, to je škola u Španskom, gdje će se ići u nadogradnju te škole kako bi se riješilo to pitanje", dodao je.

S cijevima ćemo još dugo imati problema

Komentirao je i sve češće pucanje cijevi u Zagrebu. Na pitanje hoćemo li takve scene gledati češće narednih mjeseci u Zagrebu, rekao je da nažalost da. "I to ne samo ove zime, moram biti iskren. S obzirom na loše ulaganje, na vodovodni sustav, kanalizacijski sustav, ali i ovaj HEP-a u koji grad nema ingerencije što se tiče toplane, grijanja i tople vode u zgradama, tu ćemo očito svi kao građani ispaštati zbog prošlog perioda u kojem se nije adekvatno obnavljalo i ulagalo", kaže.

"Bit će potrebno jako puno ulaganja i to u sljedećih 10-15 godina da se popnemo do razine prosjeka Europske unije", konstatirao je. Kaže da rješavanje ovog problema mora biti i politička odluka. "Da postane prioritet da cijevi koje su već trebale biti zamijenjene u sljedećem kratkom periodu uspijemo zamijeniti. Ne možemo sada raskopati na 100 mjesta grad, nego se mora raditi sustavno, osigurati financijska sredstva, a onda planirati kako to napraviti na kvalitetan način da bismo bolje održavali našu infrastrukturu", rekao je.

Kaže da ćemo vidjeti kako je to gradonačelnik posložio te da će o tome ovisiti njegov rejting i hoće li mu nastaviti padati popularnost. Na to će, dodaje, utjecati i rješavanje ostalih nagomilanih problema kao što je rješavanje pitanja škola, vrtića, prometne infrastrukture, otpada i slično.

Očekivao više od rješavanja uhljeba

"Iskreno, ja sam očekivao više što se tiče rješavanja onih uhljeba kako ih volimo zvati. Gradonačelnik javno govori da postoje ljudi koji su zaposleni u Gradskoj upravi, u Zagrebačkom holdingu na raznorazne načine, koji zapravo ne rade svoj posao ili ga ne rade adekvatno svojoj stručnoj spremi. Očekivao sam da će na tom području napraviti određene pomake. Mi za sada ne vidimo da su ti ljudi maknuti sa svojih pozicija. Znam konkretno, u pojedinim uredima ljudi dolaze na posao, upale kompjutor i gledaju NBA, i čekaju da im prođe radno vrijeme i poslije toga cvikaju svoju karticu što bi se reklo, odlaze kući i primaju svoju plaću", kaže Petek.

"S druge strane, znam brojne vrijedne ljude koji su pretrpani poslom, kojima tih osam sati uopće nije dovoljno da odrade sve ono što im se daje na stol da riješe", dodaje.

"Prije mogućih poskupljenja usluga, uvijek ću tražiti to da se riješimo onih koji su teret u proračunu, jer ako mi možemo uštedjeti 30 do 50 milijuna s time što ćemo pod hitno napraviti novu sistematizaciju, vidjeti tko je višak i tko zapravo ne radi svoj posao, onda to nećemo morati prebaciti na teret građanima", kaže.

Što je još Renato Petek rekao o mjeri roditelj odgojitelj, problematici s cijevima u Zagrebu, očekivanjima od gradonačelnika, sljemenskoj žičari, budućnosti Zagreba, smjeru kojim će SDP ići u budućnosti, kako se snašao otkada je ušao u SDP, očekivanjima od novog predsjednika gradske organizacije SDP-a Grada Zagreba pogledajte u videu.