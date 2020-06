RELKOVIĆ UPOZORAVA DA IDEMO PREMA VREMENU VELIKIH NAPETOSTI: ‘Plenković nije premijer, a to nisu ni Bernardić ni Škoro’

‘Sve brojke iz programa HDZ-a su kakofonija jer ne znamo što nas čeka na jesen i koliko će biti moguće te brojke ostvariti’

“U ovom trenutku Andrej Plenković nije premijer, nema kapacitet osvojiti većinu i jedino tko mu može osigurati većinu je Domovinski pokret. A ne postoji ni kapacitet da SDP daje premijera. Kada sve zbrojite ne postoji pobjednik niti postoji mogućnost da će se on razviti kroz mjesec dana”, rekao je za N1 strateg Stranke s imenom i prezimenom Ivica Relković te dodao da nas očekuju neizvjesni izbori i da se ne usuđuje prognozirati kako će se stvari razviti nakon 5. lipnja.

Kaže da ne zna kako je HDZ zamislio smanjenje ministarstava i broja lokalnih dužnosnika u novom izbornom programu jer nisu bili za to, a za objedinjavanje općina kaže da je to “copy/paste” iz njihovog programa, ali da nema veze. Upozorava da su sve brojke iz programa kakofonija jer ne znamo što nas čeka na jesen i koliko će biti moguće te brojke ostvariti. To je, smatra Relković, pokušaj HDZ-a i SDP-a da netko dođe do većine, ali misli da do toga neće doći.

Predkampanja kroz covid-19

“Mi smo već u finalnom djelu kampanje jer je predkampanja kroz covid-19 već odrađena”, smatra Relković. Međutim, smatra i da više ne postoji snaga iz koje bi HDZ radio preokret na temelju Stožera. “Ministar Vili Beroš ide u 10. izbornu jedinicu gdje je Ivica Škaričić i dalje ravnatelj Doma za starije u Splitu.”

Relković je rekao da njegova stranka neće organizirati predizborne skupove. “Nećemo ići u ljepšu budućnost, sve ostalo je mazanje očiju. Trenutačno imamo trojni dio koji ne može riješiti situaciju u Hrvatskoj, netko mora odustati.” Smatra da ni oni ni Možemo! u ovom trenutku nemaju kapacitet osvojiti toliko mandata da bi mogli u koaliciju s Restartom.

Vrijeme napetosti

Mogućnost novih izbora ne odbacuje, kao ni neku vrstu Vlade nacionalnog jedinstva. “Sve što se do sada događalo ne pokazuje nam da bi politički brak HDZ-a i SDP-a bio uspješan. Čeka nas vrlo neizvjesna situacija”, zaključio je.

Smatra da je ključna poruka Domovinskog pokreta “Ne” Andreju Plenkoviću. “U ovom trenutku Andrej Plenković nije naš anketni premijer, a ni ne znamo tko je”, rekao je i zaključio da se Hrvatska kreće prema vremenu napetosti u kojem ni Plenković ni Bernardić ni Škoro nisu premijeri, javlja N1.

