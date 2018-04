REKORDNO VISOKE TEMPERATURE ZA TRAVANJ: Na moru je izmjereno gotovo 30 stupnjeva, evo kakve nas promjene čekaju idući tjedan

U Šibeniku je jučer izmjerena najviša travanjska temperatura do sada, čak 29,5 stupnjeva. 29 je bilo i u Pločama, 28,5 na Rabu, u Zemuniku je izmjereno 27,9, a u Zadru 26,5 stupnjeva.

Danas je sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 26 °C.

Meteorolozi najavljuju da će se iznadprosječno toplo vrijeme nastaviti i idućih dana, pa će tako i sutra biti sunčano i iznadprosječno toplo, a temperature bi se mogle popeti i do ljetnih 28 stupnjeva. Ujutro po kotlinama i uz rijeke lokalno moguća sumaglica ili kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 6 do 11, na Jadranu od 12 do 17, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 28 °C.



Meteorolozi HRT-a kažu da se radi o novim rekordima, i to ne samo datumskim jer je nadprosječno toplo za ovo doba godine, već i o apsolutnim rekordima. Tako je jučer, primjerice, u Šibeniku izmjerena najviša travanjska temperatura do sada, čak 29,5 stupnjeva. 29 je bilo i u Pločama, 28,5 na Rabu, u Zemuniku je izmjereno 27,9, a u Zadru 26,5 stupnjeva.

HRT piše da je, primjerice, u Rijeci izmjerena srednja najviša temperatura zraka od 13. do 20. travnja, čak 24.3 stupnjeva, dok je ranije u tom dijelu travnja srednja temperatura zraka u Rijeci bila 16 stupnjeva.

Slično će se vrijeme s visokim temperaturama nastaviti i tijekom vikenda i idućeg tjedna. Danas će dnevna temperatura na istoku Hrvatske narasti s jutarnjih 6-10 stupnjeva na čak 23-25 tijekom dana, a jednako će toplo biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar.

Puhat će i u gorju i na sjevernom Jadranu, gdje bi tijekom noći moglo biti i bure. Tamo se očekuju temperature od 21 do 26 stupnjeva, dok će u Dalmaciji biti sunčano s temperaturama od 23 do 26 stupnjeva.

Temperature će rasti i sutra, kao i početkom novog tjedna, no tada se očekuje i naoblaka i nešto kiše. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, visoke temperature nastavit će se sutra i početkom idućeg tjedna, dok se u utorak uz sunčana razdoblja u Zagrebu očekuje i nešto kiše. U srijedu će ponovno biti sunčano i toplo do 26 stupnjeva, a nova kiša očekuje se u četvrtak. U petak bi se temperatura mogla spustili do 18 stupnjeva.

Slično se očekuje i na sjeveru Zemlje. Varaždin bi tako sutra, kao i neke ostale dane idućeg tjedna trebao mjeriti maksimalnih 25 stupnjeva, a nešto kiše se očekuje u četvrtak.

U Dalmaciji meteorolozi ne predviđaju kišu, pa bi u Splitu cijeli tjedan trebao biti sunčan, no temperature neće biti tako visoke kao u unutrašnjosti.

Slično će biti i na sjevernom Jadranu. Rijeka bi tako idućih dana trebala mjeriti do 20 stupnjeva, a ni tamo se ne očekuje kiša.

Toplo će biti i u Lici. Meteorolozi za Gospić tako predviđaju najviše 22 stupnja idućih dana, uz vedro i sunčano vrijeme.

Slavonija će idućih dana imati vrijeme poput onoga u središnjem dijelu zemlje, pa se tako za Osijek očekuje 25 stupnjeva u nedjelju, a 26 idući tjedan. Kiša bi na istoku zemlje mogla pasti u četvrtak.