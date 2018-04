REKORDNO VISOKE TEMPERATURE DILJEM ZEMLJE: Nakon ljeta u travnju, Vakula je otkrio i kakvo će biti pravo ljeto

U ljeto, u srpnju i kolovozu, kao i u rujnu, moglo gbi biti još iznadprosječnih temperatura, no Vakula ističe da je još rano za pouzdane prognoze o ekstremno toplom ljetu.

Nakon iznimno visokih, ljetnih temperatura izmjerenih u drugoj polovici ovog mjeseca, meteorolog Zoran Vakula otkrio je i kakvo će biti nadolazeće ljeto.

Na moru jučer izmjereno gotovo 30 stupnjeva

U Šibeniku je jučer izmjerena najviša travanjska temperatura do sada, čak 29,5 stupnjeva. 29 je bilo i u Pločama, 28,5 na Rabu, u Zemuniku je izmjereno 27,9, a u Zadru 26,5 stupnjeva. Danas je sunčano i iznadprosječno toplo. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 °C, duž obale ponegdje malo niža. I sutra će prevladavati sunčano te i dalje toplo. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno umjerena naoblaka, a popodne i prema kraju dana uglavnom u sjeverozapadnim predjelima mala je mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne mjestimice umjeren jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom od 9 do 14, u gorju niža, a najviša dnevna većinom između 23 i 28 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

REKORDNO VISOKE TEMPERATURE ZA TRAVANJ: Na moru je izmjereno gotovo 30 stupnjeva, evo kakve nas promjene čekaju idući tjedan



Zoran Vakula je u svojoj prognozi za HRT rekao da su ljetne temperature u ovom dijelu travnja, visoke kao gotovo nikad prije, posljedica još jednog meteorološkog ekstrema. Ipak, takvo što se neće nastaviti i u idućim mjesecima, kaže Vakula i dodaje da su moguća velika odstupanja od prosječnih temperatura, no to se vjerojatno neće događati tijekom svibnja i lipnja. U tim mjesecima srednja temperatura zraka cijelog mjeseca ne bi trebala biti puno drugačija od prosjeka.

‘Vjerojatnost postoji, ali nije odviše velika. Dapače! Najmanja je u usporedbi s prošlim godinama. No, naravno, ne smije se sasvim isključiti. To je još uvijek prognoza, i još dugoročna, u kojoj su promjene moguće’, kaže Vakula za HRT. Vrlo su vjerojatna višetjedna razdoblja vrućih dana i toplinskih valova, no nakon zbrajanja, srednja temperatura nadolazećeg ljeta vjerojatno neće biti tako visoka kao prethodnih godina.