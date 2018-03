Ove sezone vrhunac epidemije traje već punih deset tjedana, a samo je proteklog tjedna prijavljeno šest tisuća novooboljelih čime se ukupan broj oboljelih popeo na 57 tisuća. No, riječ je samo o onima koji prijave bolest, pa je prava brojka oboljelih od gripe barem dvostruko veća

Čak 35 ovosezonskih smrtnih slučajeva u Hrvatskoj povezano je s gripom i ta brojka je veća nego ikada ranije. Za usporedbu, dosad je najveći broj umrlih od posljedica gripe zabilježen lani, kada bilo 27 smrtnih slučajeva, te 2010. godine u vrijeme pandemije svinjske gripe.

Ova sezona je po mnogočemu nespecifična, kazao je za Jutarnji list Vladimir Draženović, virusolog iz Nacionalnog centra za influencu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

“Uočavamo jednu intenzivnu godinu, što po broju oboljelih, što po trajanju, ali i neuobičajenoj dominaciji B virusa, koja je trajala sve do unatrag dva tjedna”, ističe on.



GRIPA U HRVATSKOJ: Koliku smrtnost zapravo ima i kako se boriti protiv nje?

Broj oboljelih barem dvostruko veći od prijavljenog

Gripa se u pravilu pojavljuje oko Božića i jenjava do Uskrsa, no ove sezone vrhunac epidemije traje već punih deset tjedana. Primjerice, samo je proteklog tjedna Nacionalnom centru za gripu prijavljeno šest tisuća novooboljelih čime se ukupan broj oboljelih popeo na 57 tisuća, s tim da je riječ samo o onima koji prijave bolest. Do kraja sezone gripe moglo bi biti oko 70 tisuća oboljelih.

Virusolog Draženović za Jutarnji list kaže da je brojka u najmanju ruku dvostruko veća te da je riječ o vrlo visokom intenzitetu epidemije. Bolnice i čekaonice obiteljske medicine, kaže, još uvijek pune pacijenata te napominje kako ima i brojnih komplikacija kod oboljelih. Ove sezone najviše pogođene starije osobe, uglavnom one koje se nisu cijepile protiv gripe. Po svemu tome, ovo je jedna od najvećih epidemija gripe.

GRIPA SE NE PRENOSI SAMO KAŠLJANJEM I KIHANJEM: Liječnici upozoravaju da ćete se prije zaraziti na ovaj način

Virus gripe tipa B iznenadio epidemiologe

“Niske temperature i ova kasna zima zasigurno je utjecala na produljeno trajanje takozvanog vrhunca gripe. No, očekujemo kako će polako broj oboljelih opadati. Vjerujem da će visoke temperature koje su najavljene za sljedeći tjedan pomoći”, kazao je Draženović pojasnivši da će s ljepšim vremenom ljudi više boraviti na otvorenom, a prostorije se više zračiti.

Inače, za ovu sezonu gripe karakteristična je dominacija virusa tipa B, soja Yamagata, a uobičajeno je da dominira virus tipa A, bilo H3N2 ili H1N1, dok se virus tipa B obično pojavljuje na početku ili na kraju sezone i u bitno manjem postotku. Stvar je time bila složenija jer ovogodišnje cjepivo tako nije sadržavalo dominirajući Yamagata tip.

U HRVATSKOJ HARA VIRUS GRIPE TIPA B, VRHUNAC STIŽE ZA NEKOLIKO DANA: Cjepivo koje je nabavio HZJZ od njega uopće ne štiti?