REKORDER MEĐU PRELETAČIMA: Ovaj tip je četiri puta mijenjao stranku: ‘Sve da bi ostao direktor’

‘Nisam se slagao s politikom Darka Milinovića i govorio sam da ću se u HDZ vratiti kad on ode. Tako sam i napravio’, kaže Ernest Petry koji je nakon davnog odlaska iz HDZ-a bio član Hrvatskog bloka i HNS-a te nezavisni kandidat

Ernest Petry dugogodišnji je direktor HEP-ODS Elektrolike, a na nedavnim prijevremenim izborima za Skupštinu Ličko-senjske županije bio na 11. mjestu liste HDZ-a. Ništa posebno, reklo bi se. Još jedan čovjek na položaju u lokalnoj politici.

Međutim, Petryjeva politička biografija otkriva mnogo zanimljviji politički profil. Jutarnji list opisuje ga kao rekordera u mijenjanju stranaka. Pa počnimo redom, jer ima toga dosta.

Kao član HNS-a bio je kandidat na nezavisnoj listi

Petry je politički put započeo 1990. godine u Mladeži HDZ-a. Ondje mu je u to vrijeme šef bio Mario Kapulica, sadašnji predsjednik utemeljitelja HDZ-a koji mu je i danas politički pokrovitelj, piše Jutarnji list pozivajući se na tvrdnje HDZ-ovaca. Potom je Petry prešao u Hrvatski blok, stranku koju je nakon poraza od Ive Sanadera na izborima za nasljednika Franje Tuđmana na čelu HDZ-a, osnovao Ivić Pašalić. Hrvatski blok nije dugo opstao. Stranka se raspala, a Petry se na neko vrijeme povukao iz politike.

No, u vrijeme vlasti SDP-a i Zorana Milanovića, Petry se vraća u politiku i učlanjuje u HNS, stranku koja je bila dijelom vladajuće Kukuriku koalicije. Postao je predsjednik HNS-ovog ogranka u Gospiću, a potom i predsjednik HNS-a Ličko-senjske županije. Iako član HNS-a, Petry se na prošlim redovnim izborima za Skupštinu Ličko-senjske županije pojavio kao nezavisni kandidat za župana na listi Bura te kao takav bio izabran za člana županijske skupštine. Zanimljivo je da Petry zbog toga nije snosio nikakve sankcije u HNS-u, što je i sam potvrdio.

“Nije imao odobrenje da ide kao nezavisni, odlučio je to samoinicijativno, a zašto ga stranka zbog toga nije automatski isključila, kako to obično ide, ne znam. Vjerojatno je za to imao prešutno odobrenje vodstva”, kazao je Jutarnjem listu jedan lički HNS-ovac.

Politička vrludanja radi čuvanja direktorske pozicije?

No, ni tu nije kraj Petryjevim putešestvijama od stanke do stranke. Nedavno se, taman uoči prijevremenih izbora za Ličko-senjsku županiju, ponovno učlanio u HDZ i dobio 11. mjesto na listi. Sugovornici Jutarnjeg lista tumače njegova politička vrludanja željom da zadrži poziciju na čelu Elektrolike.

“Petry se u HNS učlanio 2011. ili 2012. kad su stranku vodili Vesna Pusić i Radimir Čačić. Sjećam se da je tada odmah postao direktor Elektrolike. Kad je HDZ ponovno došao na vlast, tada se malo distancirao od HNS-a i koketirao s Mostom sve da bi sačuvao direktorsku poziciju. No, kada je propala vlast HDZ-a i Mosta, ponovno je postao aktivniji u HNS-u. Bio je i nezavisni vijećnik, pa onda opet u HNS-u i sada je otišao u HDZ”, sukus je izjava sadašnjih i bivših političara iz Ličko-senjske županije koji dobro poznaju Petryja.

Sam Petry opovrgava da je u HNS ušao kako bi postao direktor Elektrolike.

“Nije istina da sam u HNS ušao kako bih postao direktor. U Elektrolici sam radio od 2002., prvo kao pravnik i rukovoditelj Službe za opće i pravne poslove, a onda sam 2012. postao direktor. I nisam prešao u HDZ, kako neki govore, nego sam se vratio. A to je velika razlika”, kazao je za Jutarnji list dodavši da mu je otac bio jedan od utemeljitelja HDZ-a i da su u njihovoj obiteljskoj kući održavani prvi sastanci stranke.

‘Rekao sam da ću se vratiti u HDZ kad Milinović ode’

Za HDZ-ovog “otpadnika” u Lici, Darka Milinovića, Petry kaže da je za sobom ostavio pustoš u Lici te da nikada nije govorio protiv HDZ-a, nego protiv “Milinovićevog HDZ-a”.

“Nisam se slagao s politikom Darka Milinovića i govorio sam da ću se u HDZ vratiti kad on ode. Tako sam i napravio”, kazao je Petry.

Jutarnji list piše kako i Petryjevoj obitelji u zadnje vrijeme ide dobro. Supruga mu je nedavno dobila posao referentice na gospićkom Veleučilištu koje drže HDZ-ovi kadrovi, dekanica Vlatka Ružić i Branisav Šutić, otac mu je prošle godine postao predsjednik utemeljitelja HDZ-a Ličko-senjske županije, a brat je koncem prošle godine postao član Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a, a usto je zaposlen u Parku prirode Velebit.