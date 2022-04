Iako je ranije bilo najavljivano, ovaj četvrtak ipak neće prigodno i simbolično biti posljednja večera za Vladu u ovom sastavu jer se neće ni sastati.

Ali nakon Uskrsa, možda već sljedeći tjedan, ćemo vjerojatno saznati koga će Andrej Plenković zatajiti.

Na muci je sedmero ministara, neki su sagriješili DJELOM mutnog zapošljavanja, neki PROPUSTOM da naprave posao, neki RIJEČJU poguranca na natječaju, prenosi RTL.

Veliki tjedan počeo je nedjeljom muke Gospodnje. I to ne samo u pastoralnom smislu jer svjetovni su označile muke po rekonstrukciji Vlade.

"A gledajte, može se bez svakoga", rekao je Plenković prije tri godine i od tada radi na tome da je dokaže. Maske su pale, s njima možda i nekadašnji heroj korone Vili Beroš, sada ministar s najcrnjom statistikom Hrvatska je u vrhu Europske unije po broju umrlih u pandemiji.

'Naravno da mora otići'

"To znači da on ipak odlazi zbog loših rezultata? Ja se nadam da da jer Kujundžić je na kraju otišao zbog afere, a nije imao nikakve rezultate. Međutim strah me da bi se moglo dogoditi da ide zbog afere s platformom 'Cijepi se', to na kraju često tako bude a svi će zaboraviti spomenuti što on nije učinio, njegov je grijeh nečinjenja", objašnjava Goranka Jureško, novinarka Jutarnjeg lista.

Grijeh sljedećeg na izlaznim vratima nije ono što je radio kao ministar, nego prije. Josip Aladrović trudio se oko socijalne skrbi, trudio se oko zakona o radu, da je čak i Jeleni Veljači i sindikatima krivo da odlazi. Ali nije briljirao. Odlazi ipak zbog zapošljavanja u Zavodu za mirovinsko osiguranje.

"Čovjek je zapošljavao ljude u javnoj firmi u kojoj je radio, pa naravno da treba otići", smatra Jasmin Klarić.

Čovjek koji napiše TĆ kad objavljuje na Twitteru sam. Toliko je dugo u Vladi da se potpuno promijenio. Tomislav Ćorić bio je na čelu tri ministarstva. I navodno odlazi jer tako želi.

"To je takozvano vječno menadžerstvo. To su Amerikanci izmislili prije 20 godina, menadžeri su postali katice za sve, danas su u McDonaldsu, sutra su u Pfizeru, prekosutra u Vladi. Pokazalo se da ništa ne može funkcionirati s ljudima koji znaju sve, da su direktori svemira", kaže novinarka Jureško.

Lažov i psihijatrijski slučaj

Jedan od zadnjih na koje bi se pomislilo da će morati napustiti Vladu u rekonstrukciji je Boris Milošević, ali istraga oko bivšeg ministra Horvata, presudila mu je.

Nije jasno hoće li iz Vlade otići i ministrica bez afere odnosno ministrica krivog poteza, Nataša Tramišak. Spominje se i ime Marije Vučković.

Ali to je sve u sjeni mogućeg odlaska ministra Marija Banožića. Jer napravi li Andrej Plenković taj potez, izgledat će kao da mu je najveći rival kadrovirao Vladu.

"Ministar laže cijelo vrijeme, ja u hercu mi svi u hercu on u baštone", rekao je Milanović za Banožića. "On je psihijatrijski slučaj", vratio mu je Banožić.

Komplicirana odluka za Plenkovića koji bi na Banožićevo mjesto mogao staviti Davora Božinovića. O zahlađenju odnosa se špekulira već mjesecima.

"Prije se Božinović podrazumijevao kao član kitchen kabineta Plenkovića, među najužim ljudima s kojima bistri državnu politiku ali to već dugo nije tako, e sad, hoće li on dobiti Morh što ima nekog rezone jer je on već bio minister obrane i svakako ne može biti lošiji od Marija Banožića, skoro nitko ne može biti lošiji od Marija Banožića", objašnjava Klarić.