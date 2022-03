Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak šuti nakon što je priznala da je primila prijetnje i prijavila ih policiji. O slučaju se ne oglašava ni premijer Andrej Plenković, ali se oglasio onaj na čiji je prijedlog ministrica i došla u Vladu.

"Izvor koji je neimenovan, ne znamo tko je to, prenio je medijima koji su je potom pitali, te ona to nije opovrgla, jer je to istina. Razgovorom će se moći riješiti sve, ona će razgovarati s premijerom i te će sve stvari, nadam se, nakon razgovora izgladiti", kaže župan osječko-baranjski Ivan Anušić za RTL Danas.

Na pitanje, bi li on rekao premijeru da mu prijete, kaže da si i njemu puno puta prijetili pa nije nikome ništa rekao.

'Rekonstrukcija je nužna'

Premijer je već poručio kako mu pojašnjenja ministrice nisu baš jasna, što za ministricu nikako ne zvuči dobro. No teško da će, ako ode iz Vlade, otići sama.

"Odluka oko rekonstrukcije je na premijeru", kaže Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Ta bi rekonstrukcija, koja bi se neslužbeno mogla dogoditi do svibnja, mogla obuhvatiti znatno veći broj ministara. To su prije svega članovi Vlade pod istragom Josip Aladrović i Boris Milošević, a kao mogući kandidati za odlazak spominju se i ministar gospodarstva Tomislav Čorić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar zdravstva Vili Beroš i ministar obrane Mario Banožić.

"HSLS smatra da nam je nužna rekonstrukcija, mi ćemo upravo to, ministrica dobro radi svoj posao, a sve drugo je na premijeru", kaže Dario Hrebak iz HSLS-a.

'Nimalo ugodna situacija'

"Rekonstrukcija je nužna, osobito zato što su neki od ministara pod istragama. No bilo bi dobro da razmišlja o nekim drugom odlascima", smatra saborska zastupnica Natalija Martinčević iz Reformista.

"To ne mora biti osvježenje, to može biti i rošada unutar Vlade, ali imati dva ministra pod istragom, nikome nije nimalo ugodna situacija…", kaže Stjepan Čuraj iz HNS-a.

"Nikakva rekonstrukcija. Ono što je toliko pokvareno, ne može se popraviti. Dakle, jedino rješenje su novi izbori, vraćanje mandata na raspolaganje građanima", kaže šef SDP-a Peđa Grbin.

"Ja bi samo Andreju Plenkoviću poručio da dobro pazi što mu rade Gordan Jandroković i Davor Božinović… To ima veze i s Tramišak… i čujem da se sprema krvoproliće u HDZ-u", smatra Mostov Nikola Grmoja.

"Svima je jasno da premijeru nije bizarna korupcija HDZ-u. Realno, nije nikome u ovoj zemlji. To je, kako bi rekao premijer, da ga parafraziram: biznis as usual…", kaže Sandra Benčić iz Možemo!.