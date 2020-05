REKLKOVIĆ NACRTAO KAKO JE LOKACIJA SREDIŠTA MOSTA NAMAMILA NOVINARE: Zbog toga smo postigli takav rezultat…

Ivica Relković se prisjetio kako je 1991. godine otišao na put do Međugorja preko okupiranih krajeva te završio u logoru, a govorio je i o Mostu i o Stranci s imenom i prezimenom

Gostujući kod Aleksandra Stankovića u emisiji “Nedjeljom u 2” HRT-a, politički analitičar Ivica Relković prisjetio se trenutaka iz ratne 1991. godine kada je pješice krenuo preko okupiranih krajeva Hrvatske do Međugorja te završio u logoru. Upitan je li to fanatizam, ludost ili domoljublje, kaže kako se to ne može opisati.

“Ja se s više respekta zapitam kako je netko mogao s lovačkom puškom krenuti u rov gdje će na njega pucati, a ako ga uhvate će ga isljeđivati. Ljudi su to svejedno činili ne samo u Domovinskom ratu, već od kada je ratova”, kaže Relković. “Što se tiče hodočašća, njega vjernici smatraju izletom i oduškom, a to ono nekada nije bilo već je bilo žrtva”, naglasio je.

POLITIČKI ANALITIČAR RELKOVIĆ: ‘Građani su kroz ovu krizu naučili da traže bolju državu’

Kako je uhićen

29. rujna bio je na misi u Katedrali, nakon toga spustio se do Ilice i zaputio se pješice do Karlovca bez kruha, vode i novaca te je smatrao da će ga dobri ljudi nahraniti i dati mu prenoćište. Trećeg dana su ga uhitili s obzirom na to da je bio na okupiranom području.

“Ja se nikada nisam plašio čovjeka, ali nakon što sam 20 kilometara prolazio kroz punktove straže i nakon toga sam zaustavljen i predan ‘Martićevcima’. Tada mi slijedi logor i susret s ljudima koji su maltretirani, mučeni te sam, kao po struci medicinski tehničar u logoru, organizirao stacionar”, prisjetio se.

Jedan događaj mu se posebno urezao u sjećanje. Naime, kada je došao kod jednog svog suzatočenika u Karlovcu, ovaj je svojoj ženi rekao kako je danima bio u bunilu i nije znao za sebe od batina, ali je uvijek nakon batina čuo glas koji mu je govorio “ne boj se, sve će biti dobro”. To je bio glas, kako je rekao, ovog čovjeka.

“Njega je ta rečenica držala na životu. Rekao bih da je to bila placebo nada”, rekao je Relković te dodao da njega nisu zlostavljali i da je dobio samo dva šamara. Uvjeren je da je dovodio tamničare do ruba upitnika.

START JE POSTAO STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM: Dalija Orešković je prepustila čelno mjesto bivšem ministru

Urlici tamničara

“Moram reći kako su često urlici onih koji tuku bili jači od urlika onih koje tuku. Pitajte zatvorenike, pitajte Freda Matića i sve ostale koji su bili u toj situaciji”, rekao je. Tvrdi da je odnos prema njemu bio takav zato što su tamničari željeli promijeniti odnos prema logoru a on je svom tamničaru rekao da kada odu iz logora da će ga pamtiti po najljepšim stvarima.

“On se tada rasplakao, a nije smio otići među svoje uplakan. Nakon tog plača kad se smirio, odveo me iz te male ćelije i u hodniku vikao na mene ustašo kako bi ga drugi čuli”, sjeća se Relković. Fred Matić je rekao kako su se pravi ljudski karakteri vidjeli tek u zarobljeništvu.

“Što se tiče hrane, svaka vam je porcija koju gledate bila veća od one vaše i to je odnos prema hrani u logoru. Kada sam uspio neke ljude da poste sa mnom jedan dan, oni su se složili kako više nemaju opterećenje hranom”, naglasio je. “Ljudsku slabost se ne može izbjeći tamo gdje ju se stavi na najveći test. To svi imamo”, odgovorio na pitanje je li i sam bio u logoru gramziv i pokušavao prvi doći do hrane.

Strategija za izbore

Relković. koji je trenutno u stranci “Stranka s imenom i prezimenom”, kaže da prati aktualne događaje i bavi se strategijom izlaska na izbore. “Mnoge naše stranke nemaju strategiju. HDZ je uglavnom ima. Imati strategiju i iz nje raditi pripremu za izbore je više vremena nego obilaziti Hrvatsku. Onaj tko to nema, ne zna što se događa za izbore, rekao je i dodao kako se za izbore treba desiti vojna borba između dva, tri, četiri tabora, moraju se rasporediti snage, morate znati i to nije nešto što se događa slučajno.”

Od katoličkog aktivista do ljevice

Upitan kako je od gorljivog katoličkog aktivista došao do toga da pomaže pojedincima koji su bliže ljevici nego desnici, Relković kaže: “Onaj tko u mladim godinama nije bio revolucionar, a u kasnim godinama konzervativac, očito ne zna što sa životom”, odgovorio je.

Dodao je kako je on gledao što je viši cilj i kako pomoći čovjeku. “Čovjek je stalno biće odlazaka i dolazaka. Mi stalno odlazimo i onaj koji se boji otići taj ne živi. Moramo stalno napuštati sigurnost i vidjeti što dalje”, rekao je.

Tvrdi da ponekad želi pomoći nekom najudaljenijem. “Dalija Orešković koja ne želi lagati ni ukrasti je meni bliža od vjernika iz prve klupe”, naglasio je. Uvjeren je da HDZ-u i SDP-u kratka kampanja ide u prilog zato što su njihove kampanje brendirane. No, želi hrvatskim građanima da shvate kojim putem žele ići.

Prema Relkoviću , danas na žalost postoje heroji rata i kukavice mira. “To je onaj koji je bio spreman spasiti nečiji život u logoru, a danas je u stanju uzeti novac koji nije zaradio, iznad onoga što je dobio i ne brinuti o ničemu osim da ‘namakne’ nekretnine.

O budućnosti MOST-a

Također se osvrnuo na situaciju na desnoj sceni u Hrvatskoj rekavši da ako MOST-u ode biračko tijelo koje je s Miroslavom Škorom i HDZ-om, MOST- u je to potpuni kraj. Na pitanje misli li da MOST može dobiti 3 mandata, Relković je rekao kako to znači da su prošli u 3 izborne jedinice, ali on ne vidi koje su to.

Relković je ispričao kako se dogodilo to da je Most postigao toliki uspjeh na izborima 2015. godine. Kao jedan od razloga vidi to što je Zagreb izabran kao središte stranke. Riječ je o Smičiklasovoj ulici, točno na pola puta između središnjica HDZ-a i SDP-a.

Na taj su način, kaže Relković, bili usput novinarima koji bi išli na konferencije u HDZ i SDP. Tako su, priča, dobili medijsku pozornost, a što im ne bi uspjelo da su bili na nekoj udaljenijoj lokaciji, do koje novinari ne bi imali vremena doći.

“Uz ostalo, bilo je važno odrediti središte stranke. Dosjetio sam se da je najbolje stranačke prostorije unajmiti negdje na prostoru između HDZ-a i SDP-a. Novinari nas neće moći zaobići uzimajući izjave. Tako je i bilo. U to vrijeme jedina konkurencija Mostu bili su Orah i Živi zid koji su novinarima bili totalno od ruke”, kazao je Relković, javlja HRT.

NOGALO OTKRIO ZAŠTO ULAZI U POLITIKU I BI LI BIO BOLJI MINISTAR OD BEROŠA: ‘Ja sam ušao da zviždim. Mene to toliko frustrira!’