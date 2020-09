REKLAMA NA KOJOJ SE DVA MUŠKARCA DRŽE ZA RUKE NEKE JE ZAISTA ZGROZILA: ‘To je sodomistički i neprirodno, a taj sok je za djecu’

U novoj reklami za sok Pipi splitskog Dalmacijavina, dva muškarca leže na plaži i drže se za ruke

Dva muškarca leže na plaži držeći se za ruke u novoj reklami za sok Pipi splitskog Dalmacijavina, objavljenoj uz slogan “Promjena vrimena, a i vrimena se minjaju” te “#bolimePipi”.

Reklama je izazvala lavinu komentara – jedni su oduševljeni, a drugi zgroženi. I 38 godina nakon čuvene kontroverzne reklame za Pipi s Anom Sasso, pokazalo se da Pipi ima dobar marketing.

Na šok-marketing uzvratit će blic-bojkotom

I dok Ana Sasso nije htjela za RTL Direkt prokomentirati novu reklamu, to je učinio Vice Batarelo, predsjednik ultrakonzervativne udruge Vigilare, koji smatra da iza reklame za Pipi stoji sodomistička agenda.

“Za većinu nas je to neprihvatljivo i neprirodno, ali još više moramo gledati – to je sok za djecu. Mislim da će se većina ljudi složiti da je to neprihvatljivo i neprimjereno. No, mi živimo u slobodnoj zemlji tako da je ta tvrtka Dalmacijavino napravila šok-marketing, a mi ćemo s druge strane napraviti jedan blic-bojkot i kao udruga ćemo pozvati sve ljude da se uključe”, kazao je Batarelo za RTL Direkt.

Davor Bruketa, suvlasnik agencije koja stoji iza ove reklame rekao je, pak, da je za svaku reklamu dobro da se o njoj priča.

