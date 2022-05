Kakav je rejting stranaka i političara u svibnju? Imamo nove podatke CRO Demoskopa koji je za RTL provela agencija Promocija Plus.

Promjene u odnosu na prošli mjesec nisu drastične, ali prema podacima posljednji sukob dvaju vodećih političara u državi naštetio je predsjedniku Zoranu Milanoviću. No krenimo sa strankama.

Rejting stranaka

Vladajući HDZ i dalje je prvi izbor među ispitanicima. Više od četvrtine građana tu stranku smatra najboljom na političkoj sceni i to uz blagi rast u odnosu na travanj (svibanj 26,1 posto - travanj 25,4 posto). Rast bilježi i SDP iako i dalje značajno zaostaju (svibanj 17,5 posto - travanj 17,1 posto). Treća opcija ostaje platforma MOŽEMO! koja vlada Zagrebom gotovo godinu dana; u svibnju su na 12,6 posto (travanj 12,8 posto).

Slijedi MOST koji i ovoga mjeseca gubi podršku iz vala referendumskih inicijativa, pali su ispod 10 posto (svibanj 9,2 posto - travanj 10,3 posto). Gotovo dvostruko manje ima Domovinski pokret, uz doduše blagi rast (svibanj 4,8 posto - travanj 4,7 posto). Ostali su daleko: CENTAR manje od 2 posto (u svibnju 1,9 posto - 1,6 posto u travnju), pa HSS (svibanj 1,6 posto - travanj 1,7 posto).

Još dalje su FOKUS (svibanj 1,2 posto - travanj 1,2 posto), HNS (svibanj 1,1 posto - travanj 0,8 posto), pa IDS (svibanj 1 posto - travanj 1 posto), a ispod toga su i sve ostale stranke kojih, znamo, u Hrvatskoj ne manjka. No velikom izboru unatoč građani očito nisu impresionirani ponudom jer je neodlučnih više od 17 posto.

Najpozitivniji političar

Na ljestvici najpozitivaca očekivani duo, a najbolje i u svibnju stoji predsjednik Milanović s gotovo 21 posto potpore (imao 22 posto u travnju). No sukob mu očito šteti - jer od veljače ovo je njegov najlošiji rejting. Drugi izbor je premijer Plenković kojem je pak u odnosu na travanj rejting viši za gotovo 3 postotna boda (svibanj 18 posto - travanj 15,5 posto). Svi ostali su daleko, a broncu na ovoj ljestvici zadržao je zagrebački gradonačelnik, s manje od 5 posto (u travnju bio na 5,5 posto).

Slijedi ministar financija Zdravko Marić (svibanj 3,5 posto - travanj 2,8 posto), pa Sandra Benčić (svibanj 1,9 posto - travanj 2 posto) i Ivan Penava (svibanj 1,9 posto - travanj 0,8 posto). Tek nakon njih je predsjednik SDP-a Peđa Grbin (svibanj 1,5 posto - travanj 1 posto).

Među top deset u svibnju je i SDP-ova Biljana Borzan (svibanj 1,4 posto - travanj 0,9 posto), Marija Selak Raspudić (svibanj 1,3 posto - travanj 1,4 posto) i Oleg Butković (svibanj 1,2 posto - travanj 0,6 posto). Da je najpozitivniji, među brojnim političarima - NITKO stav je gotovo četvrtine građana (23,4 posto).

Najnegativniji političar

Na ljestvici na kojoj nitko ne želi biti, vrh i dalje drži isti posvađani duo. Najnegativac u državi i u svibnju je premijer Andrej Plenković - to je stav više od 28 posto ispitanika (27,7 posto u travnju). No približio mu se predsjednik Milanović kojeg od početka mandata građani nisu ovako negativno ocijenili. Stav je to gotovo četvrtina ispitanika - što je, od travnja rast od gotovo 6 postotnih bodova (svibanj 23,5 posto - travanj 17,9 posto). Komunikacijom u kojoj ne bira riječi, pa i psuje, očito mu je donijela negativne bodove.

Dugo nakon njih nema nikog nema, a treći najnegativac je Milorad Pupovac (svibanj 3,3 posto - travanj 3,3 posto), onda ministar obrane Mario Banožić koji je preživio rekonstrukciju Vlade (svibanj 3 posto - travanj 2,8 posto), pa predsjednik Sabora Gordan Jandroković (svibanj 2,6 posto - travanj 1,5 posto), onda i šef diplomacije Gordan Grlić Radman (svibanj 1,8 posto - travanj 0,3 posto).

Slijedi i četvrti član HDZ-a, ministar zdravstva Vili Beroš (svibanj 1,6 posto - travanj 2,9 posto), pa Hrvoje Zekanović koji je Milanovića javno optužio da se drogira (svibanj 1,1 posto - travanj 0,5 posto). Isti rejting ima i Tomislav Tomašević (svibanj 1,1 posto - travanj 2,4 posto), a da su negativni svi političari stav je više od 12 posto ispitanika.

Ocjena Vlade, Sabora i Ureda predsjednika

A kakve su ocjene Ureda predsjednika, Vlade i Sabora? Iako je Pantovčak ponovno dobio najbolju ocjenu, dobar - tri, ovo je najlošiji prosjek od početka predsjedničkog mandata (svibanj 2,83 - travanj 3). Vlada je nakon rekonstrukcije nešto poboljšala prosjek od travnja ali ostali su na dovoljan - dva (svibanj 2,34 - travanj 2,31). Istu ocjenu s nižim prosjekom građani su dali i parlamentu (svibanj 2,34 - travanj 2,31).

Manjak društvenog optimizma vidljiv je i u svibnju. Tek nešto više od 18 posto ispitanika smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, a 68,3 posto smjer ocjenjuje pogrešnim (prošlog mjeseca je bilo manje od 18,6 posto optimističnih, a 67,6 posto ispitanika smatralo je da idemo u pogrešnom smjeru). Optimistični su najčešće glasači vladajućeg HDZ-a (52,5 posto), ali i među njima 31,8 posto smatra da idemo u pogrešnom smjeru.

: Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus od 2. do 5. svibnja na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je - 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.