REINER RAZLJUTIO BUNJCA U SABORU: Ljutiti zastupnik vikao i mahao rukama: ‘Nepristojni ste i nasilni. Dosta je toga. Nećete nas ušutkavati’

‘Prestanite me ušutkavati, čovječe Božji. Ja govorim u ime naroda. Prestanite me ušutkavati. Dosta mi je i vas i vašeg HDZ-a. Prestanite me prekidati. Neugodni ste i nepristojni. I Vi i vaši zastupnici koji drugi nazivaju čobanima. Nećete nas više ušutkavati. Nepristojni ste i nasilni. Dosta je toga. Nećete ušutkavati hrvatske zastupnike’, vikao je Bunjac danas u sabornici, dok ga je Reiner pokušao utišati

Tijekom današnje saborske rasprave o Zakonu o minimalcu zastupnik Živog zida Branimir Bunjac imao je izlaganje kakvo kod njega još nismo vidjeli. Neviđeno stoga jer je nakon reakcije potpredsjednika Sabora Željka Reinera počeo vikati i mahati rukama, ističući kako mu je dosta i ‘Reinera i njegovog HDZ-a’

Živozidaš Branimir Bunjac danas je tijekom rasprave o minimalcu u Saboru isprva govorio o teškom stanju u društvu i činjenici da je s tri tisuće kuna u Hrvatskoj nemoguće preživjeti.

“Poznato je da ste vi u HDZ-u važni književnici. Imate književnicu Dalić, književnika Sanadera, Šeksa pa možemo imati i ministra Pavića koji će u NSK promovirati knjigu ‘Dostojanstven život’. Ona će imati nekoliko poglavlja, jedno je kako preživjeti sa 3.000 kuna ako ste sami, ako imate obitelj, kredite ili ste blokirani”, kazao je Bunjac navodeći kako će se ta knjiga prodati u više od 45.000 primjeraka. Potom se osvrnuo na uvrede koje su oporbeni zastupnici posljednjih dana dobili irz redova HDZ-a podsjećajući kako su ih nazivali panjevima i čobanima.

‘Držite se teme’

No, onda ga je Željko Reiner prekinuo upozoravajući kako se treba držati teme na što je Bunjac burno reagirao.

“Prestanite me ušutkavati, čovječe Božji. Ja govorim u ime naroda. Prestanite me ušutkavati. Dosta mi je i vas i vašeg HDZ-a. Prestanite me prekidati. Neugodni ste i nepristojni. I Vi i vaši zastupnici koji drugi nazivaju čobanima. Nećete nas više ušutkavati. Nepristojni ste i nasilni. Dosta je toga. Nećete ušutkavati hrvatske zastupnike”, vikao je Bunjac mašući rukama dok mu je Reiner dobacivao: “Malo ste se uzrujali, nemojte se uzrujavati, smirite se…”.

‘Treba vas sve u HDZ-u vezati lancima’

No, Bunjac se nije dao smesti pa je dalje sasuo sve što je imao za reći.

“300.000 ljudi ste otjerali, 300.000 naših mladih sinova i kćeri jer vam neće raditi za vaših 3000 kuna… Prestanite pričati da ljudi žive dostojanstven život u ovoj zemlji. Vas i sve zastupnike HDZ-a bi trebalo lancima svezati da u saboru budete 24 sata na dan sve dok građanima ne omogućite dostojanstven život. Poštene plaće, pravdu, neovisnost pravosuđa, minimalac barem 500 eura, prosječnu plaću 1000 eura! Što vi nama nudite? 49 kuna umirovljenicima! Prodajete nam orahe po 100 kn, banane po 12 kn a uvozite ih po 50 lipa. Kolike su trošarine na gorivo? Koliko koštaju lijekovi? Izvozite trupce dok se ljudi nemaju na čemu grijat. Čemu služi prirez u Zagrebu od čak 18%? Da se kupuju zastupnici, prodane duše…”, nabrajao je ljutiti Bunjac dodajući kako ga ljudi zovu svakoga dana kukajući jer jedva preživljavaju.

“Zašto ne stavite u proceduru prijedlog Živog zida o minimalnoj mirovini od 3.200 kn. Ne, vi predlažete minimalnu plaću od 3.000 kn! Kažete da nemate novaca. Ali imate novaca za vaše ručkove! Za šest vozača ministra Tolušića! 30 milijuna kuna završi u sivoj ekonomiji, isto toliko u korupciji, isto toliko banke iznesu iz zemlje…Plaćamo sve to za koga? Da nam građani odlaze iz zemlje. Da pretvorimo Hrvatsku u koloniju! “, zaključio je Bunjac ističući kako narod više ne vjeruje Vladi i institucijama.