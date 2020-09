REINER O SJEDNICI PREDSJEDNIŠTVA HDZ-A: ‘Nije se razgovaralo o aferi Rimac’; Kritizirao Milanovića: ‘Njegove izjave su uvredljive’

Upitan smatra li da za Rimac ima još mjesta u Predsjedništvu HDZ-a kao i u HDZ-u nakon što su izašli detalji iz nove afere, Reiner odgovara da ‘nitko ne može biti kriv dok mu se ne dokaže krivnja’

Poslijepodne se na sjednici stranačkog Predsjedništva skupilo vodstvo HDZ-a, članica Predsjedništva je i bivša ministrica Gabrijela Žalac koja se spominje u aferi s Josipom Rimac. Željko Reiner je gostujući na RTL-u Danas komentirao da se o istrazi i Rimac nije govorilo na sjednici Predsjedništva stranke. Naveo je da se “razgovaralo se o drugim temama koje su u ovom trenutku važne za stranku”.

“S time se bavi USKOK, PNUSKOK, DORH i oni će obaviti svoj posao, a ako se netko pokaže krivim, on će snositi i političku odgovornost. Gabrijela Žalac danas nije bila na sjednici”, rekao je Reiner za RTL Danas.

‘Nitko nije kriv dok mu se krivnja ne dokaže’

Upitan smatra li da za Rimac ima još mjesta u Predsjedništvu HDZ-a kao i u HDZ-u nakon što su izašli detalji iz nove afere, Reiner odgovara da “nitko ne može biti kriv dok mu se ne dokaže krivnja”.

“Kod nas vrijedi presumpcija nevinosti i, prema tome, prvo treba dokazati nečiju krivicu da bi se onda mogao proglasiti krivim”, rekao je Reiner koji na pitanje jesu li ga šokirali detalji afere odgovara: “Što znači šokirali? Svaka stvar koja se čini neprilična može vas uznemiriti, a da li je to istina ili nije to moraju ustanoviti organi koji su za to zaduženi.”

‘Milanovićeve izjave su netočne i uvredljive’

Reiner se osvrnuo na izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je HDZ u Helsinkiju imao stranački dernek. Smatra da su predsjednikove izjave uvredljive.

“Predsjednik Milanović, nažalost, javnost je na to već navikla, kad se nađe u situaciji da je napravio nešto neprilično, i ne može objasniti svoje postupke, onda daje izjave koje su apsolutno netočne, uvredljive, bezobrazne. Nazivati dernekom službeni posjet premijera premijeru jedne zemlje, ne u majici sa kratkim rukavima. On pokušava skrenuti pažnju s pitanja koje postavlja javnost i vi mediji. Prvo je posjet Albaniji bio privatni pa je to bio posjet u sklopu funkcije predsjednika. A ako se gledaju albanski mediji oni se hvale da se on došao na njihovu obalu odmoriti”, zaključio je Željko Reiner za RTL Danas.

