REINER BRANIO MJERE, A ONDA MU BAUK SPOČITNUO IZNIMKE: ‘Prirodnije bi bilo ograničenje kretanja među biskupijama’

Potredsjednik Sabora Željko Reiner na N1 branio je postupanje Vlade i mjere za suzbijanje epidemije koje je donio Stožer, dok je SDP-ov Arsen Bauk isticao nedosljednosti. „Najlakše bi bilo napraviti lockdown – a ovo to nije. Od početka smo pokušali ostvariti tri cilja“, tvrdi Reiner, navodeći kako je namjera bila sprečavanje pucanja zdravstvenog sustava, omogućavanje gospodarstvu da radi što dulje, te izvlačenje novca iz EU kako bi se ublažile posljedice krize.

‘Kafiće smo zatvorili kad je ionako sve zatvoreno’

„Tek nedavno smo zatvorili kafiće, praktički u vrijeme između Božića i Sv. tri kralja, kada je sve i inače zatvoreno“, kaže akademik i dodaje:

„Naravno da je zdravstvo jako važno, kao i svaki život i bolesnik. Svaki dan sam u bolnici, ja to najbolje znam, ne mogu mi o tome govoriti ljudi koji nisu bili u toj poziciji. Najlakše je bilo napraviti lockdown na dva ili tri mjeseca – tada bi možda i iskorijenili covid, ali tko si to može priuštiti? Ne Hrvatska, ni jedna zemlja ne može. To bi uništilo gospodarstvo, ne samo sada, nego godinama unaprijed. Radi se o balansu, čuvanja zdravlja pučanstva i toga da imaju plaće, gospodarsku aktivnost i funkcioniraju koliko- toliko normalno”, rekao je Reiner.

‘Vlada bi mogla opravdati poteze da su postavili ciljeve’

Arsen Bauk kazao je na to kako bi Vladi bilo lakše opravdati poteze da su postavili neke ciljeve.

“Ovako je to neka odokativna epidemiologija, ne zna se kada se mjere ublažavaju, pooštravaju – slobodno sudačko uvjerenje. Razumijem da kada bi sve zatvorili bi imali smanjenje broja zaraženih i smanjenje prihoda u proračunu, pa je pitanje tko bi preživio, ako ne od covida, onda od gladi. No balans gospodarske aktivnosti i ljudskih života- svaka je vlada pokušala naći mjeru. U zadnjih sam nekoliko mjeseci nastupao na temu ograničenja ljudskih prava, s ciljem da vlast to ne radi više no što je potrebno. Ljudi koji imaju svoju nekretninu negdje van mjesta prebivališta ne mogu uživati svoje vlasništvo, između ostalog. Da su se mjere donijele prije, danas bi možda bilo manje zaraženih, no da nema mjera za blagdane – možda bi sredinom siječnja imali eksploziju zaraženih. No to u osnovi ne znamo.

Nije dobar dojam da se mjere nisu donijele zbog kolone u Vukovaru, a sada crkve imaju popust zbog Božića, a neki drugi ne, pa bi možda bi prirodnije bilo ograničenje kretanja među biskupijama, ne među županijama”, rekao je Arsen Bauk.

einer je potom naglasio kako crkve nisu žarište virusa, kao što nisu bila ni kazališta.

“Ona su funkcionirala, nitko nije postavljao pitanje jesu li žarišta infekcije”, rekao je Reiner. Na opasku kako je u HNK bilo zaraze, Reiner odgovara: “Negdje je bilo , negdje drugdje nije, ali predstave su se gledale. Neki postavljaju pitanje kriterija za crkvu, pa je zanimljivo kako su kriteriji različiti. Nekima su crkve očito u fokusu interesa, a druge institucije su manje, pa bi crkve trebale biti pogibeljne, a druge institucije ne. Mislim da to nije tako. Svi se moramo pridržavati mjera i paziti da jedni druge ne zarazimo”, rekao je Reiner.