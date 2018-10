REGIONALNI IZBOR ZA NAJBOLJI NEWS PORTAL: U konkurenciji 30 medija, među kojima i Net.hr

Uz žiri, pobjednika će odučiti i čitatelji

Media daily, prvi regionalni i jedini specijalizirani portal za medije provesti će od 01.11. do 30.11. 2018. godine po prvi put na ovim prostorima neovisan izbor najboljeg među 30 najčitanijh news portala na području regije, odnosno na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije.

News portali su u zadnjih pet godina postali prvo i glavno mjesto na kojem se građani informiraju o dnevnim događajima i kao takvi postižu veliki utjecaj u društvu i na medijskoj sceni. News portali imaju milijunske brojeve posjeta i stalne korisnike u svim dobnim i spolnim skupinama. Iako su utjecajni online news portali se razlikuju po načinu i stilu izvještavanja, grafičkom dizajnu i profesionalizmu.

To vrijedi vrednovati i kategorizirati kako bi bolji bili još bolji, a oni lošiji se potrudili dostići najbolje. Do sada nitko nije radio izbor najboljeg regionalnog news portala. Postojali su prije gospodarske krize izbori u pojedinim zemljama no ne i regionalni izbor čime će se potaknuti veća izvrsnost i međusobna konkurencija. Ovaj izbor postati će tradicionalan. Izbor najboljeg news portala je i odlična prilika za transgraničnu suradnju jer se radi o tržištu od 20 i više milijuna stanovnika.

Najčitaniji news portali

Proveli smo istraživanje o najčitanijim news portalima u svim navedenim državama. Kako je na ovom području iznimno puno portala odlučili smo se suziti izbor tako da u finalnom natjecanju sudjeluje TOP 30 najčitanijih portala iz šest država. Svakoj državi pripada broj portala razmjeran broju stanovnika pa smo odredili da Srbija ima deset predstavnika, Hrvatska sedam, Bosna i Hercegovina šest, Slovenija i Makedonija imaju po tri predstavnika i Crna Gora ima jednog predstavnika.

Na našem portalu pozvati ćemo čitatelje tih 30 portala da glasuju za svoj omiljen portal i to će im donijeti maksimalno 50% bodova dok drugih 50 % bodova daje naš žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka. Glasovanje i cijeli izbor počinje 01.11. i traje do 30.11.2018. Pobjednika ćemo proglasiti 9.12.2018. Pobjednik je onaj tko ima najviše glasova žirija i publike. Prva tri portala dobivaju nagradu.

Od hrvatskih portala u konkurenciji je i Net.hr, a uz naš portal tu su i Index, 24 sata, Jutarnji, Večernji, Dnevnik.hr i Tportal, a cijeli popis možete pročitati OVDJE.