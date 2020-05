REFORMISTI PORUČILI: Kad je Međimurje u pitanju, Orbanu treba jasno povući granicu

Predsjednica Središnjeg odbora Reformista i zamjenica međimurskog župana Sandra Herman podsjetila je kako je pred više od 100 godinu preko 10.000 okupljenih Međimuraca na velikom narodom skupu u Čakovcu jasno reklo gdje pripadaju

Regionalni savez Narodne stranke – Reformista sjeverozapadne Hrvatske smatra da, kada je Međimurje u pitanju, mađarskom premijeru Viktoru Orbanu hrvatska Vlada jasno treba povući granicu, priopćili su u srijedu iz te stranke.

“Nedopustive su povijesne krivotvorine poput one kojom je Viktor Orban nedavno iskazao svoju nostalgiju za Mađarskom do mora, preko Međimurja sve do Rijeke i Dalmacije”, rekao je povjerenik Regionalnog saveza Reformista sjeverozapadne Hrvatske Tomislav Paljak.

Ističe da susjedi u izgradnji dobrih odnosa ne smiju imati teritorijalne pretenzije te da kod „ovako osjetljivih pitanja treba jasno povući granice i zauzeti čvrsti stav”.

“Mi kao Reformisti oštro se suprotstavljamo svim pokušajima revizije povijesti, a kao što smo to očekivali od ove, tražit ćemo to i od svake buduće hrvatske Vlade”, istaknuo je Paljak podsjetivši na dozvoljeno otimanje Dalmacije i Međimurja za vrijeme NDH koje se, kako kaže, ne smije nikad zaboraviti.

“Sjećanje na ono što nas je naučila povijest mora biti temelj na kojem ćemo graditi budućnost”, kaže Paljak.

‘Povijesne karte i slike trebaju ostati dio povijesti’

Predsjednica Središnjeg odbora Reformista i zamjenica međimurskog župana Sandra Herman podsjetila je kako je pred više od 100 godinu preko 10.000 okupljenih Međimuraca na velikom narodom skupu u Čakovcu jasno reklo gdje pripadaju.

“Povijesne karte i slike trebaju ostati dio povijesti”, ističe Herman.

Predsjednik međimurskih Reformista Ivica Baksa istaknuo je da je povijest važan dio ljudskog iskustva, no kao što povijesna događanja ne bi smjela “kočiti naš zajednički napredak zbog njihove različite interpretacije unutar Hrvatske, tako ni izgradnja gospodarskih mostova sa susjedima ne bi smjela biti opterećena jednostranim i zlonamjernim interpretacijama povijesnih zbivanja.”

Dodao je kako Hrvatska i Mađarska, a time i Međimurje kao pogranično područje, provode mnogo zajedničkih projekata kao partneri u sklopu Europske unije te je to, prema Baksi, najbolji način za bolju budućnost građana obiju zemalja.

Mađarski premijer Viktor Orban je početkom svibnja preko svog Facebook profila upućivao dobre želje maturantima uoči ispita, a pred test iz povijesti objavio i globus i povijesnu kartu Mađarske koja obuhvaća i hrvatski teritorij.

Dan nakon toga, hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio je hrvatskim maturantima da uče iz povijesti, ali gledaju u budućnost.

“Povodom karte/globusa na kojemu se vidi hipertrofirana Mađarska, inače nama susjedna i u novijoj povijesti prijateljska država, trenutno u čvrstom stisku kroničnih ‘kartomana’, moja poruka ohrabrenja hrvatskim školarcima pred maturu: Hrvatska je moderna europska država i nacija. U našim ormarima i arhivama nalaze se brojne povijesne karte i mape koje našu Domovinu prikazuju mnogo većom nego što je danas”, poručio je Milanović na Facebooku.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je da su teritorijalne pretenzije u EU-u nezamislive. „Postojanje povijesnih karti koje se mogu kupiti u antikvarijatu, a ne tražiti se po ormaru, ne odražavaju stvarnost i mislim da su na neki način skretanje pozornosti s tema koje nisu stvarni život, a to je gradnja zajedničke budućnosti“, kazao je Grlić Radman.