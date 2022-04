Ključni dokument koji će definirati kriterije za dobrovoljno funkcionalno i stvarno spajanje općina uskoro bi se trebao naći na vladi, potvrdili su iz Ministarstva financija, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

U tijeku su, kažu, posljednje konzultacije s Europskom komisijom o Odluci o kriterijima za dodjelu fiskalnih poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Nakon što ta odluka stupi na snagu, objavit će se javni poziv lokalnim jedinicama za iskaz interesa za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje, a Ministarstvo financija za ovu i iduće tri godine predvidjelo je po 100 milijuna kuna za one koji se odluče za spajanje.

Spajanje kao reforma

Spajanje općina kao reforma dio je i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a jedan od indikatora za dobivanje sredstava za provođenje plana jest i donošenje ove odluke. Prema sporazumu koji smo potpisali s Europskom komisijom, odluka je trebala već stupiti na snagu, i to u prvom kvartalu ove godine, ali s donošenjem se kasni.

No, iz Ministarstva financija tvrde da su u tijeku zadnje konzultacije s Komisijom, te da će se nakon toga odluka poslati vladi na usvajanje. Cilj je da se do 2026. minimalno stvarno spoji 20 posto općina, odnosno funkcionalno spoji minimalno 40 posto jedinica.

U Hrvatskoj postoji 428 općina, pa bi krajnji cilj bio da se do lipnja 2026. njih oko 85 ukine, ili 171 funkcionalno spoji.

Poticaji za spojene

Iako još nisu dokraja poznati kriteriji po kojima će se nagrađivati one općine koje odluče spojiti neke poslove, kao i one koje se na kraju odluče za stvarno spajanje, prema onome što su nam poslali iz Ministarstva financija, veće poticaje dobit će, jasno, općine koje se odluče za stvarno spajanje, a manje one koje se odluče na funkcionalno spajanje, odnosno koje će neke poslove obavljati zajednički.

"Odlukom vlade propisat će se kriteriji i visina poticaja, uz veće fiskalne poticaje za dobrovoljna stvarna spajanja, dok će poticaji za dobrovoljna funkcionalna spajanja ovisiti o broju i vrsti funkcija koje su predviđene za spajanje", pojašnjavaju u Ministarstvu financija.

Tako će funkcionalno spojene jedinice lokalne samouprave zadržati ista sredstva iz proračuna koja su im bila na raspolaganju prije spajanja, i to tijekom razdoblja od najmanje dvije godine, a poticaji će pokriti i jednokratne troškove spajanja, te će dobiti i dodatna poticajna sredstva temeljena na postignutim uštedama u narednih pet godina, piše novinar Jutarnjeg lista Goran Penić.