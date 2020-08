REFORMA MUP-A DONOSI VELIKU PROMJENU ZA GRAĐANE: Osobna se ‘spaja’ sa zdravstvenom iskaznicom; zna se i tko će ih izdavati

Reformom MUP-a se između ostalog predviđa i ‘spajanje’ osobne i zdravstvene iskaznice koju bi građani mogli podizati na mjestima poput jedinica lokalne samouprave ili Fine

Ministar Davor Božinović najavio je reformu svog resora unutarnjih poslova koja bi osim operativnih promjena, mogla donijeti i velike promjene za građane, poglavito u izdavanju osobnih dokumenata.

“Mislim da su iza nas vremena u kojima je MUP bio jedina institucija koja je izdavala osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole… Spremni smo dio tog posla prepustiti tijelima lokalne samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima, kao što se vrlo uspješnim pokazalo rješavanje izdavanja prometnih dozvola u stanicama za tehnički pregled. Smatram da bi u nadležnosti MUP-a trebali ostati tek primitak u državljanstvo, dozvole za oružje i reguliranje boravka stranih državljana”, poručio je ranije Božinović, dodavši da bi proces izdavanja dokumenata trebao biti digitaliziran putem sustava e-Građani.

No, da bi to, kao i planirana decentralizacija izdavanja dokumenata, bila provediva, najprije se mora implementirati planirana reorganizacija lokalne uprave i samouprave, o čemu se već naveliko govori. Kada se utvrdi novi broj lokalnih jedinica, krenut će postupak akreditiranja i certificiranja osoba i institucija u kojima će građani moći podići svoje dokumente. To sa sobom nosi i utvrđivanje te primjenu sigurnosno-tehničkih standarda u kojima će se dokumenti izdavati, doznaje Jutarnji.

Spajanje osobne i zdravstvene iskaznice

Iako to zvuči birokratski, a najavljene promjene bi trebale smanjiti papirologiju i ubrzati proces rada, to su standardi koje treba zadovoljiti kako nečiji osobni dokumenti ne bi došli u krive ruke. osim ureda lokalne uprave i samouprave, izdavanje dokumenata bi uskoro mogao biti posao pravnih osoba s javnim ovlastima, poput Fine, koja već ima razgranatu mrežu ureda lako dostupnih građanima. Naravno, i Finu će u tom slučaju čekati postupak akreditacije, a njeno osoblje će morati proći obuku, no zasad nije poznato kada bi se to moglo realizirati.

Još jedna novost bit će spajanje osobne i zdravstvene iskaznice u jedinstveni dokument. U Hrvatskoj se već godinama izdaju osobne iskaznice s čipom na kojeg se mogu ugraditi mnogobrojne usluge, a prva bi trebala biti zdravstvena iskaznica. Kad to bude riješeno, kod liječnika ili u ljekarnu građani će moći samo s osobnom iskaznicom. Nije nemoguće ni da u dogledno vrijeme MUP odluči ubaciti i vozačku dozvolu na osobnu iskaznicu.

Kamere na policajcima

Božinović je najavio i promjene u radu policije, a one se odnose na uvođenje obveznog snimanja policijskih intervencija. Time bi policija mogla lakše argumentirati svoje postupanje, naročito kada ono dođe pod povećalo javnosti, kao prilikom uhićenja Tihomira Blagusa na Trnju.

“Prvenstveno je nama u interesu da se time otklone najčešće neutemeljene optužbe na policijska postupanja prema građanima ili strancima na državnoj granici, a siguran sam da će to pridonijeti dodatnoj profesionalnosti i transparentnosti policijskog rada”, poručio je Božinović dodavši da će kamere biti osigurane već u ovom mandatu Vlade.

Neslužbeno se doznaje da je policija već dobila nekoliko stotina kamera, no one stoje u skladištu. Naime, donirane kamere nisu dovoljno kvalitetne za policijske potrebe; nemaju dovoljno memorije, pa je gotovo nemoguće snimiti cijelu policijsku intervenciju. Zbog toga će MUP vjerojatno pokrenuti novi projekt nabave kamera koji bi mogao biti sufinanciran i europskim novcem.

