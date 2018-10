REFERENDUMSKI POTPISI POSTALI SU SREDSTVO NEVIĐENE MANIPULACIJE: ‘Čovjek više to ne može opisati pristojnim riječima’

Neuređeni sustav daje svim stranama pravo na svoje tumačenje i optužbe drugih za manipulacije. A time u cijelosti narušavamo vjeru u instituciju Ustava, referenduma, pravnu državu i sigurnost – ističe stručnjakinja za Ustav Sanja Barić

Curenje informacija iz državnih institucija postalo je, takoreći, svakodnevna pojava. Najnoviji primjer su neslužbene informacije, dospjele u javnost, koje kažu da je prebrojavanjem utvrđeno kako nije skupljeno dovoljno potpisa za referendum o izmjeni izbornog zakona, niti za onaj o otkazivanju Istanbulske konvencije. Za prebrojavanje je bilo zaduženo Ministarstvo uprave, a sam posao prebrojavanja obavlja državna tvrtka APIS IT.

“Ne znam otkud takve informacije. Još traje kontrola potpisa i sve će se znati sljedeći tjedan”, kazao je ministar uprave Lovro Kuščević odbacujući tvrdnje da je upravo on pustio informaciju o nedovoljnom broju potpisa, pišu 24 sata.

Potpisivali i mrtvi i maloljetni, prepisivali se stari potpisi

Za oba referenduma bilo je potrebno prikupiti 374.740 potpisa. Inicijativa Narod odlučuje, koja stoji iza prikupljanja potpisa za referendum o izmjenama izbornog zakona radi ograničavanja prava manjinskih zastupnika, isprva je objavila da je prikupljeno više od 407 tisuća potpisa, dok je inicijativa Istina o Istanbulskoj najprije objavila da nema dovoljno potpisa za referendum o opozivu Istanbulske konvencije da bi na koncu objavili da imaju 377.665 potpisa.

No, provjera potpisa referendumskih inicijativa, kojoj se na taj način prionulo prvi put, razotkrila je, čini se, masovnu muljažu. Navodno su među “potpisnicima” mrtve i maloljetne osobe, zatim potpisi prikupljeni u BiH te oni prepisani s nekih ranijih inicijativa i skupljanja potpisa. Navodno je utvrđeno prema OIB-u žena da su one sad, za razliku od prije pet godina, udane, pišu 24 sata.

Neslužbene informacije koje su procurile u javnost izazvale su veliku buru, a saborska oporba jučer je optužila Vladu za manipuliranje brojenjem glasova te najavila prosvjed. Iz inicijativa “Narod odlučuje” i “Istina o Istanbulskoj” i dalje odlučno tvrde da potpisa imaju dovoljno.

Nema nadzora, nema rokova, nema sankcija…

S druge strane, HDZ-ov koalicijski partner, HNS, zatražio je sankcije za predstavnike obje inicijative ako se pokaže da je doista bilo lažiranja potpisa i manipuliranja.

Međutim, sankcije za eventualne pokušaje manipulacije uopće nisu propisane jer je gotovo nemoguće utvrditi odgovornost za to. Organizatori tu odgovornost mogu prebaciti na ljude koji su na terenu prikupljali potpise, a ovi na organizatore. To je tek dio referendumskog pravnog kaosa koji traje već godinama i koji nijedna vlast uporno ne želi ispraviti, pišu 24 sata ističući kako ima mnoštvo rupa poput činjenice da nema ni propisane procedure za provjeru potpisa.

Nadalje, potpisi se ne smiju sakupljati izvan Hrvatske, no 24 sata pišu kako su objavili nekoliko svjedočanstva da se to radilo. Nema ni jasnog načina provjere jer osoba iz BiH ili Slovenije, koja je hrvatski državljanin, ima pravo doći u Hrvatsku i potpisati. No, potpis se ne može skupiti izvan Hrvatske. Također, nema ni roka u kojem se prikupljeni potpisi moraju predati, a nema niti nezavisne kontrole Ministarstva uprave, koje broji potpise, pa se uvijek može sumnjati na manipulaciju, što udruge i čine. Ministarstvo uprave je odbilo bilo kakve promatrače, bilo one iz inicijativa koje su skupljale potpise ili nezavisne. Nije čak propisan ni rok za brojenje potpisa.

“Jesmo li mi u Hrvatskoj ljudi ili luđaci?”

Na koncu, budući da na referendumu odlučuje većina izašlih, dovoljno je da izađe i jedan birač pa odluči što je potpuno neprihvatljivo. Ustavna stručnjakinja Sanja Barić s Pravnog fakulteta u Rijeci kaže za 24 sata da nerješavanje svih tih pitanja dovodi do pravnoga kaosa koji se pokazuje i sada.

“Već osam godina na to upozoravamo, ali nitko ne sluša, pa se opravdano postavlja pitanje jesmo li mi u Hrvatskoj ljudi ili luđaci. Neuređeni sustav daje svim stranama pravo na svoje tumačenje i optužbe drugih za manipulacije. A time u potpunosti narušavamo vjeru u instituciju Ustava, referenduma, pravnu državu i sigurnost. Potpuno smo neuređeno društvo koje svaki put kad se suoči s ozbiljnim pitanjima ima pravne rupe. Ne mogu više vjerovati da je to slučajno, bojim se da je to stvar namjernog ludila. Čovjek više to ne može opisati pristojnim riječima”, kazala je Barić.

