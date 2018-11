REFERENDUMSKE INICIJATIVE IPAK ĆE DOBITI UVID U NEVAŽEĆE POTPISE: Ministarstvo uprave dalo im dva termina

Zainteresiranoj javnosti omogućit će se uvid u neispravne, odnosno nevažeće potpise u drugoj polovini studenog i to u prostorijama tvrtke APIS kojoj je bila povjerena provjera potpisa, objavljeno je na mrežnim stranicama Ministarstva uprave

Ministarstvo uprave objavilo je u utorak navečer termine uvida u potpise prikupljene u sklopu dviju referendumskih inicijativa koji su nakon provjere i prebrojavanja proglašeni nevažećima.

Zainteresiranoj javnosti omogućit će se uvid u neispravne, odnosno nevažeće potpise u drugoj polovini studenog i to u prostorijama tvrtke APIS kojoj je bila povjerena provjera potpisa, objavljeno je na mrežnim stranicama Ministarstva uprave.

Ostavljena je i mogućnost dodatnih termina

Najprije su na redu građani koji su se prijavili za provjeru i koji će od 19. do 21. studenoga moći dobiti uvid isključivo u svoje potpise. O točnom datumu i vremenu uvida svakom će se potpisniku poslati obavijest na elektroničku adresu koju je naveo u zahtjevu za uvidom. Od 26. do 28. studenoga omogućit će se uvid predstavnicima građanskih inicijativa “Istina o Istanbulskoj” i “Narod odlučuje”, čiji će predstavnici moći pregledati svih 44.974, odnosno 40.875 nevažećih potpisa Građanske inicijative mogle su odrediti do deset predstavnika po svakom od tri referendumska pitanja, radi ostvarivanja uvida.

Predstavnici Inicijative “Istina o Istanbulskoj” dobili su termin za pregledavanje potpisa 26. studenoga u razdoblju od 9 do 15 sati. U istom razdoblju 27. studenoga predstavnici Inicijative “Narod odlučuje” moći će pregledati nevažeće potpise iz zahtjeva za raspisivanje referenduma o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske, a dan kasnije, 28. studenoga, iz zahtjeva za raspisivanje referenduma o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a.

Civilne udruge moći će promatrati uvide u potpise

Za predstavnike građanskih inicijativa ostavlja se mogućnost za određivanjem dodatnih termina ako se pokaže objektivna potreba i ako se o tome dogovore sve zainteresirane strane.

Vezano uz sudjelovanje prijavljenih predstavnika organizacija civilnog društva (GONG, Hrvatski helsinški odbor, Centar za civilne inicijative, B.a.B.e. i Kuća ljudskih prava) ističe se da će isti imati mogućnost promatrati uvide potpisnika i predstavnika građanskih inicijativa u sve navedene dane vršenja uvida, a o čemu će ih se i pojedinačno obavijestiti.

Inicijativa “Istina o Istanbulskoj” zalagala se za otkazivanje tzv. Istanbulske konvencije, a inicijativa “Narod odlučuje” u prvom se referendumskom pitanju zalagala za promjenu Ustava tako da se smanji broj zastupnika u Saboru na 100 do najviše 120, da se ukinu dva saborska mandata srpskoj nacionalnoj manjini i da ukupni broj manjinskih zastupnika bude šest. Tražili su i da se uvedu tri preferencijska glasa, da se prekrajaju izborne jedinice, da se prag za ulazak u Sabor smanji na četiri posto, te uvede i dopisno i elektroničko glasovanje.

Predano više od 40 tisuća neispravnih potpisa

U drugom referendumskom pitanju tražili su da manjine ne mogu odlučivati o Vladi i proračunu. Obje inicijative potpise su prikupljale od 13. do 27. svibnja.

Vlada je 2. kolovoza zadužila Ministarstvo uprave za koordinaciju aktivnosti vezanih za provjeru broja i vjerodostojnosti svih potpisa iz zahtjeva za raspisivanje državnih referenduma, te Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova za provjeru zakonitosti prikupljanja potpisa.

Tijekom provjere broja i vjerodostojnosti potpisa utvrđeno je da je za svako od tri referendumska pitanja predano nešto više od 40 tisuća neispravnih potpisa, među kojima je bilo duplih potpisa, nepostojećih OIB-a, umrlih i i nepunoljetnih kao i potpisa osoba koje nisu hrvatski državljani.

