Obavezne covid-potvrde izazvale su velik revolt hrvatske javnosti. Danima se zbog njih prosvjeduje diljem zemlje, a ponegdje se čak ova odluka i ne primjenjuje. Tako, na primjer, u Sinju i u Primoštenu, nema obaveznih covid-potvrda. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj donio je tu odluku u ponedjeljak, dan prije nego je ta odluka stupila na snagu u cijeloj Hrvatskoj, a u razgovoru za Net.hr jučer je to i pojasnio.

"Izabran sam za gradonačelnika i od cijepljenih i necijepljenih i neću raditi diskriminaciju prema nikome. Ja sam gradonačelnik svih. Mene je narod izabrao, a narod su i cijepljeni ili necijepljeni", rekao je Bulj.

Najavili referendum

Njegovi mostovci su pak otišli i korak dalje. Naime, šef stranke Božo Petrov jučer je najavio da će Most organizirati prikupljanje potpisa za referendum o okidanju covid-potvrda.

"Most pokreće inicijativu prikupljanja potpisa za organiziranje referenduma protiv uvođenja covid-potvrda kao uvjeta pristupa radnom mjestu i državnim i javnim institucijama. Inicijalni odbor zajedno s pravnim stručnjacima već se sastao, a trenutno smo u fazi preciznog definiranja referendumskog pitanja. Uskoro ćemo vas obavijestiti o svim detaljima inicijative.

Most čvrsto staje u obranu ustavnih vrijednosti! Nećemo dopustiti da se naša ustavna prava krše proizvoljnim odlukama Stožera koji djeluje kao parapolitičko tijelo!", napisao je Petrov jučer na svojim društvenim mrežama. Njegov kolega, saborski zastupnik Marin Miletić, u srijedu je navečer objavio da se za volontiranje za prikupljanje potpisa javilo 20 tisuća ljudi.

'Ništa od toga'?

Iako je najava referenduma izazvala velik odjek u javnosti, neki su prema tome skeptični te Mostovu inicijativu nazivaju populizmom. Ustavni stručnjak Mato Palić jučer je na svom Facebook profilu napisao da od toga - neće biti ništa.

"Što se tiče najave referenduma o covid-potvrdama, treba odmah u startu nešto raščistiti kako ljudi ne bi nepotrebno gubili vrijeme i energiju. Ustav RH jasno precizira kako se referendum (na zahtjev 10% birača) može raspisati o prijedlogu za promjenu Ustava, prijedlogu zakona ili drugom pitanju iz njegove nadležnosti. Donošenje odluka Stožera civilne zaštite nije u nadležnosti Hrvatskog sabora. Dakle, ništa od toga", rekao je Palić.

Premijer zbog neposluha želi mijenjati zakon

Iako se jučer pričao da će oni koji su odbili primjenjivati odluku o obaveznim covid-potvrdama biti podvrgnuti nekim sankcijama, to se, sudeći po informacijama koje su iscurile s koalicijskog sastanka, neće dogoditi. Naime, Novi list piše da je ministar pravosuđa Ivan Malenica izjavio na sastanku da sankcija neće biti, odnosno da su obvezne covid-potvrde više preporuka nego pravilo za čije nepoštovanje slijede sankcije.

Navodno su i neki koalicijski partneri kritizirali covid-potvrde, dok su drugi zagovarali još oštrije mjere.

'Idemo do kraja'

Na izjave ministra Malenice osvrnuo se danas Nikola Grmoja.

"Nakon naše najave referendumske inicijative ustavni stručnjaci potvrđuju da je Stožer odlukom o obveznom testiranju necijepljenih u potpunosti zamijenio Hrvatski sabor kao najviše predstavničko tijelo.

Kažu kako u članku 47. Zakona, na koji se Vlada poziva, nema nijedne odredbe koja bi Stožeru davala ovlast da općim propisom regulira obvezu testiranja samo za određene kategorije građana, samo za određene službe, samo za određene prostore, samo za određene djelatnosti itd. i slažu se da samo Hrvatski sabor može donositi takve propise koji u velikoj mjeri ograničuju prava i slobode građana, ali ih i diskriminiraju".

"Osim toga, na koalicijskom sastanku vladajuće većine ministar Malenica je potvrdio da su covid-potvrde na razini preporuke, a ne pravila koje bi pod prijetnjom kazne morali poštivati svi. Dakle, ne samo da pada u vodu Plenkovićev nalog da se kazni našeg Mira Bulja i ostale dužnosnike koji ne žele dijeliti građane nego nitko od građana ne može biti sankcioniran zbog nepoštivanja ove preporuke Stožera. Tek smo najavili referendum, a već su se počeli povlačiti, ali mi svakako idemo do kraja", rekao je Grmoja.

Svjestan da su mu ruke vezane i da "neposlušnicima" ne može ništa, premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade najavio da je naložio ministrima Malenici, Berošu i Božinoviću da promijene zakone, "koje god treba, da uvedemo sankcije, financijske, prekršajne, za ove koje će se ponašati tako da pozivaju na neposluh i da odluke koje Stožer donosi na temelju zakona bagateliziraju, ignoriraju i pozivaju na građanski neposluh", rekao je Plenković.

"Tu ćemo biti čvrsti i ustrajati u ovome i zato očekujem promjene zakona, prekršajne sankcije za one koji misle da su tako jako pametni, pametniji nego većina ljudi na svijetu. E - nisu! Nisu pametni. Ovakva demagogija, populizam i podilaženje nepotrebnim strastima, mislimo da to nije ni normalno ni korektno. Ako imaju neku drugu političku ambiciju, onda neka to kažu, nego glume velike slobodare, a zaštićeni su booster dozom kao lički medvjedi", kazao je Plenković.

Takve propise može donositi samo Hrvatski sabor

Inače, oni koji ne posjeduju covid-potvrde, bit će primorani podvrgnuti se obaveznom testiranju žele li ući na svoja radna mjesta, što je, kažu neki pravnici, jako sporno. Među njima je i pravni stručnjak Robert Podolnjak.

"Odluka o obaveznom testiranju najbolje potvrđuje kako je Stožer u potpunosti zamijenio Hrvatski sabor kao najviše predstavničko i zakonodavno tijelo u državi", napisao je Podolnjak na društvenim mrežama.

"U članku 47.Zakona na koji se pozivaju nema nijedne odredbe koja bi Stožeru davala ovlast da općim propisom regulira obvezu testiranja samo za određene kategorije građana, samo za određene službe, samo za određene prostore, samo za određene djelatnosti itd. Samo Hrvatski sabor može donositi takve propise koji u velikoj mjeri ograničavaju prava i slobode građana, ali ih i diskriminiraju. Samo zakonodavac može pribjeći ograničenju sloboda i prava i to mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

Ali, na žalost, kao što sam više puta rekao i kao što je pokazala dosadašnja praksa, mi nemamo Ustavni sud koji bi se usudio takve odluke Stožera ocijeniti neustavnim. Zapravo, mi uopće nemamo Ustavni sud", komentirao je Podolnjak.