REDOVNICA IZ ŽARIŠTA ZARAZE U ĐAKOVU: ‘Svi smo mirni i šta je, tu je, sve je to za ljude; malo ćemo se odmoriti’

Opisala je i kako se život u samostanu promijenio

Đakovački samostan Milosrdnih sestara sv. Križa danas je potvrdio informaciju da je deset sestara pozitivno na koronavirus, ali ne zna se na koji način je došlo do zaraze. “U nedjelju, 21. lipnja, četiri sestre dobile su temperaturu o čemu su obavijestile svoju liječnicu koja je potom izvijestila epidemiologa. Nakon toga testirano je ukupno 12 sestara od kojih je deset pozitivno”, priopćio je samostan koji ističe kako im nije poznato kako su se redovnice zarazile jer su se cijelo vrijeme pridžavale epidemioloških mjera.

ĐAKOVO JE NOVO ŽARIŠTE: Osim zaraženih sestara, pozitivan je i djelatnik Pošte; U samoizolaciji je i dvoje radnika Pošte u Osijeku

Nema više okupljanja na molitvu

“Svi smo mirni i šta je, tu je. Sve je to za ljude”, izjavila je sestra Karmila, za RTL.

Zasad su dobile su samo nekoliko uputa.

“Nešto najnovije nismo dobili, znači jutros su nam rekli da se povučemo u samoizolaciju tako da je svaka sestra u svojoj sobi, nismo se okupljale na zajedničku molitvu, na zajednički obrok, i to je to. Malo ćemo se odmoriti”, poručila je sestra Karmila.

Objedovanje će izgledati malo drukčije.

“Dogovorile smo vrijeme, kako to obično bude po restoranima. Znači, od koliko do koliko. Svatko dođe, sebi uzme, pojede, isplahnemo svaka iza sebe i stavimo u perilicu, i to je to”, pojasnila je sestra.