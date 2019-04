REDATELJ DALIBOR MATANIĆ RAZOČARAN ZATVARANJEM KINA EUROPE: ‘Posljednjih godina od Zagreba žele napraviti palanku’

Nakon što je najavljeno zatvaranje Kina Europe, Matanić je danas rekao kako se od Zagreba posljednjih godina želi napraviti ‘palanku’

Redatelj Dalibor Matanić danas je u Newsroomu N1 televizije komentirao zatvaranje zagrebačkog Kina Europa nakon što su upravitelji obaviješteni da ga moraju napustiti do 1. lipnja ove godine. “Moji roditelji su došli s kamenjara i ljudi su dolazili i činili Zagreb boljim. Posljednjih godina od Zagreba žele napraviti palanku”, poručio je Matanić.

Kino Europa je, tvrdi, kulturno sjecište grada. Podsjetio je pritom na puno “negativnije primjere”, poput Kinoteke, HOTO centra u kojem su bile obećane dvorane te na čupanje stabala ispred Meštrovićeva paviljona.

‘Nije pitanje šankerizma nego kulturne ponude’

“Bilo je šuškanja da će Kinoteka vratiti staru slavu pa se to nije dogodilo. Ja ne pijem u Kinu Europa, ja idem gledat filmove. Ako nije borba za šank, nek ostavi to ljudima koji su do tada radili… Ako se miču ljudi koji imaju rezultate iz mjesta koje ima rezultate, to je još veća mahala… Nadam se da će gradonačelnik shvatiti da nije pitanje šankerizma nego kulturne ponude te da se tako Zagreb uništava. Zanimljivo je kako se nitko ne usuđuje govoriti protiv Bandića. Priča se da je Alfa i Omega kulture, ali ovo što se događa zadnjih deset godina nije kultura”, poručio je.

BANDIĆ: ‘Ja sam otac, i tata i mama Kina Europa. Da nije bilo gradonačelnika, Kina Europa ne bi bilo’

BANDIĆ SE OGLASIO O KINU EUROPA I PORUČIO PROSVJEDNICIMA: ‘Uzalud vam trud svirači’

DIGLA SE VELIKA FRKA OKO KINA EUROPA, PLJUŠTE REAKCIJE: Grad se konačno oglasio o oduzimanju objekta