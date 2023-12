Premijer Andrej Plenković razriješio je ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, a Jurica Lovrinčević prestaje biti posebni savjetnik u kabinetu ministra. Filipovićeva smjena uslijedila je nakon što je tjednik Nacional obavio članak u kojem navodi da je njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević lokalnoj zagrebačkoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca.

"Pomalo razbijamo taj kartel, najavili smo razbijanje, ne samo hvarskog nego tog cijelog koruptivnog kartela unutar Plenkovićeve vlade. Prvo je otišao Barbarić, mi smo otvorili priču o nelegalnoj gradnji i aferi plin za cent, sada odlaze i Filipović i Lovrinčević, koji su bili na drugoj strani od Barbarića i Vujnovca, ali očito je da obje te ekipe imaju isti modus operandi. Ovo je pokazatelj da treba pasti cijela Plenkovićeva Vlada. Ovo je nova Fimi Medija, ovo je strašno. Nevjerojatni su razmjeri korupcije i kriminala - poručuje Mostov Nikola Grmoja za 24sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smjene u Vladi kratko su na mreži X komentirali i iz SDP-a Hrvatske.

"Filipović je duže bio na semaforu nego u Vladi", stoji u objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Filipović, ime mu znate, je bio Plenkovićev osobni izbor za ministra, pokazalo se da nije samo potpuno nesposoban već da je bio i savršeno stanište za uzgoj korupcije u svom ministarstvu. Ćorića je maknuo iz Vlade zbog afere Vjetroelektrane, Horvat je završio u pritvoru i ima uskočki postupak, a o Dalićki i aferi Borg ne treba trošiti tintu. To su četiri Plenkovićeva ministra gospodarstva, ako itko misli da je to slučajno ili da to nema nikakve veze s Plenkovićem, onda je potpuna budala", poručuje šef SDP-a Peđa Grbin dodajući kako je ovo sada postalo gore od Fimi Medije u doba Ive Sanadera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jer razina na kojoj nas se pljačka je postala takva da ugrožava same temelje funkcioniranja države pa i njenog opstanka. Ovo se može riješiti samo odlaskom Plenkovića i HDZ-a i nema te smjene Filipovića koja može oprati ljigavu sluz korupcije s Plenkovićeva lica."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za ovako ekspresnu reakciju Plenkovića koji je odmah razriješio ministra Filipovića ističe kako je to samo rezultat njegove panike.

"Obzirom da ovdje imamo transkripte i snimku, ne vidim što se išta drugo moglo napraviti kad je Plenkijeva guzica u pitanju. Ovo je rezultat panike, a ne nikakvog morala jer da je moral u pitanju postupio bi kao Costa u Portugalu i sam podnio ostavku", poručio je Grbin.

Plenković o Filipoviću: 'On je space shuttle, superioran je!'

Prisjetili smo se i kako je Plenković pričao o svom bivšem ministru. Prije dvije godine se hvalio kako je Davor Filipović 'space shuttle' za Možemo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Katastrofa. Taj hype oko Možemo i Tomaševića uoči izbora, išlo se nemilosrdno prema kandidatima kao Davor Filipović koji je space shuttle za njih", rekao je tad Plenković.

"Gledao sam nastup Davora Filipovića na dnevniku jedne od televizija i on je bio briljantan. On ima odgovor na svako pitanje, ima viziju za grad Zagreb, ima argumente, podatke. Još jednom je demonstrirao koliko je superioran u odnosu na ostale kandidate u Zagrebu svojom pripremljenošću, znanjem, željom da da doprinos razvoju grada Zagreba, svojim pogledom koji ima i širinu i koji se uklapa i u viziju vlade i europske globalne trendove", govorio je premijer 2021. te dodao je da mu Filipović ostavlja odličan dojam i da nitko drugi nema takvu kvalitetu znanja o bilo kojoj temi koja se tiče grada.