REAKCIJE NA ODVRATNI TRANSPARENT U ZAGREBU: ‘Ispod svake razine. Jeziv je događaj, poruka i namjera’; BBB se ispričali

‘Strašno je što iza takve poruke postoji pozadina koju osiguravaju političke i pravosudne institucije ove zemlje koje za tu vrstu poruka pozadinu osiguravaju i one institucije koje bi trebale voditi računa o svetosti svega i svih, a nažalost to ne čine’, kazao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac

Nakon što je na društvenim mrežama objavljena fotografija sinoć snimljena u zagrebačkom naselju Kustošija gdje je skupina tamošnjih pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys pozirala s plahtom na kojoj je sprejem bilo napisano “Je**t ćemo srpske žene i djecu”, stižu brojne reakcije. Svi su odreda zgroženi prizorom.

‘Nadam se da će netko reagirati, Božinović recimo’

“Da naša policija manje mlati migrante na granicama, možda bi vidjela da neke ozbiljne probleme imamo na pljuvomet od Banskih dvora. Ovo je jedna od onih stvari koje možemo i moramo mijenjati u Hrvatskoj. To je naša odgovornost”, napisao je bivši saborski zastupnik Bojan Glavašević.

Da naša policija manje mlati migrante na granicama, možda bi vidjela da neke ozbiljne probleme imamo na pljuvomet od Banskih dvora. Ovo je jedna od onih stvari koje možemo i moramo mijenjati u Hrvatskoj. To je naša odgovornost! pic.twitter.com/e0d26Qzs5i — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) June 12, 2020

SDP-ovac Peđa Grbin također je na Twitteru prenio objavu Srpskog narodnog vijeća o ovom gnusnom događaju te je napisao: “Ovo ću podijeliti s nadom da će netko, recimo Davor Božinović, reagirati sukladno zakonu.”

Ovo ću podijeliti s nadom da će netko, recimo @DavorBozinovic, reagirati sukladno zakonu. https://t.co/SCIaa7sOFX — Pedja Grbin (@pedjagrbin) June 12, 2020

“U državi koja predsjeda EU navijači gnjusno prijete djeci i ženama pripadnicima nacionalne manjine uz fašistički pozdrav za koji neki dužnosnici tvrde da ima “dvostruke konotacije” i da se iznimno može upotrebljavati. Sramotno. Sve”, napisala je na Twitteru bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor.

U državi koja predsjeda EU navijači gnjusno prijete djeci i ženama pripadnicima nacionalne manjine uz fašistički pozdrav za koji neki dužnosnici tvrde da ima “dvostruke konotacije” i da se iznimno može upotrebljavati. Sramotno. Sve. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) June 12, 2020

‘To je ispod svake civilizacijske razine’

Politolog Anđelko Milardović i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac prokomentirali su za RTL ovaj događaj.

“To je ispod svake razine. Skretanje pozornosti s bitnih tema na prostakluk. To je prosto bezobrazno i ispod svake civilizacijske razine. To nije način”, rekao nam Milardović za RTL.hr.

“Jeziv je taj događaj, jeziva je ta poruka i jeziva je namjera što se tom porukom želi postići. Strašno je što iza takve poruke postoji pozadina koju osiguravaju političke i pravosudne institucije ove zemlje koje za tu vrstu poruka pozadinu osiguravaju i one institucije koje bi trebale voditi računa o svetosti svega i svih, a nažalost to ne čine. Zbog nečinjenja imamo ovo što imamo, poruku koja širi strah, mržnju i koja najdirektnije potiče na nasilje. Traje tjednima, mjesecima, godinama, desetljećima. Pozadinu za te poruke osiguravaju mnogo moćniji i važniji od momaka i djevojaka. Ti se nisu ispričali, nego i dalje stvaraju pretpostavku za tu vrstu poruka”, rekao je Pupovac za RTL.hr.

BBB Kustošija: ‘Izgovora nema, ali to je djelo pojedinaca’

Oglasili su se i Bad Ble Boysi iz Kustošije i javno se ispričali zbog ovog primitivnog ispada “određenih pojedinaca”.

“Ekipa u ime BBB Kustošija vam se javno ispričavamo za poruku napisanu i objavljenu jučer. Poruka je za svaku osudu i izgovora nema, ali u našu obranu moram reći da to nije bilo djelo svih nas nego određenih pojedinaca koji su to dignuli bez da smo vidjeli što na njoj piše. Odgovorni za to će snositi posljedice, a vas molim da nam ne zamjerate, te da vam grupa ne padne u očima radi lošeg ponašanja pijanih klinaca i najgore od svega našeg propusta što to nismo odmah primijetili i zabranili im. Zagađeni smo svi tekstom poruke i još jednom isprike u ime svih”, stoji u poruci koju je netko iz BBB-a poslao HOS-ovcu Damiru Markušu.