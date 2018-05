REAKCIJE NA NOVU RUNDU MAILOVA: ‘Plenkoviću, gotovo, je! Ostavka i novi izbori! I angažiraj si tim dobrih odvjetnika’

Iako su ostali Plenkovićevi ministri još uvijek malo suzdržani, oporba ne štedi ni Plenkovića ni njegovu desnu ruku, Martinu Dalić.

U Banskim dvorima u tijeku je sastanak premijer Plenkovića i ministrice Dalić. Nakon što je danas na Indexu objavljena nova runda mailova skupine Borg, kako su se samo nazvali, iz oporbe su uslijedile nove prozivke na račun Plenkovića i Dalić, uz pozive za ostavkama i novim izborima.

“‘Ajmo na izbore. Ne može HDZ bez kriminala. Plenković je znao za mailove, što znači da je lagao građanima kad je rekao da ne zna”, poručio je SDP-ov Bojan Glavašević na twitteru.3



Traži se ostavka i novi izbori

Kritikama se pridružio i čelnik oporbenog HSS-a Krešo Beljak koji je na facebooku napisao: “Plenkoviću, gotovo je!!! Ostavka i novi izbori!!! I dobrog odvjetnika, odnosno cijeli tim dobrih odvjetnika trebaš angažirati – pod hitno!”.

Forum Mladih SDP-a objavio je: ‏”Od izjave da premijer nije pročitao sve mailove došli smo do toga da je neke i dobio. Tako vam je to u HDZ-u”.

“Ovo je samo potvrda da je trenutni odlazak Martine Dalić neizbježan, a pitanje je samo je li ona jedina”, poručio je za Hinu čelnik Mosta Božo Petrov.

U tom smislu, kaže, izjave kako “u sljedećim tjednima treba vidjeti” te da će predsjednik Vlade i predsjednik Hrvatskog sabora tek sada pročitati mailove su neprihvatljive.

“ Ne želimo podsjećati na sve izjave koje su do sada komunicirane iz Vlade, ali bit je da vjerodostojnost mailova nije osporavana i komunicirano je da u mailovima nema ničeg novog niti spornog”, kazao je Petrov.

Politički blagoslov bogaćenju

Most se, podsjetio je, nije slagao s tezom da cilj opravdava sredstvo i zato je otišao iz Vlade, a to je Grupa Borg očito iskoristila za osobno bogaćenje. “Iz objavljene prepiske jasno je da to nisu mogli napraviti bez političkog blagoslova”, zaključio je Petrov.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u nedjelju kako će, vezano uz mail komunikaciju Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na “lex Agrokor”, rasvijetliti sva pitanja do kraja, a ako nešto nije bilo dobro, tražit će odgovornost.

Ministri i dalje suzdržani

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u ponedjeljak, upitan misli li da potpredsjednica Vlade ministrice gospodarstva Martina Dalić treba otići iz Vlade, kako to ovisi o analizi mailova te da oko toga ne želi prejudicirati.

“Ovisno o analizi mailova i ovog za što je se tereti. Ne mogu prejudicirati i unaprijed reći dali treba ili ne treba otići”, izjavio je Kujundžić tijekom potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u Ministarstvu zdravstva .

Rekao je kako nije znao za mail prepisku te dodao kako se u Vladi govorilo o lex Agrokoru ali se ne sjeća da je bilo govora o autorima zakona.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić nije želio odgovarati na pitanje vezano uz aferu s mailovima ministrice Dalić.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u nedjelju kako će, vezano uz mail komunikaciju potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru, rasvijetliti sva pitanja do kraja, a ako nešto nije bilo dobro, tražit će odgovornost.

“Ukoliko nešto nije bilo dobro tražit ćemo odgovornost i ispravit ćemo pogreške, ako ih je bilo”, izjavio je premijer Plenković novinarima upitan šteti li politički potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva vladi i HDZ-u.