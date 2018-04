REAKCIJE NA NOVI SKANDAL RATNOG ZLOČINCA: ‘Šešelj očito pi*di jer mu HDZ-ovci nisu ni hvala rekli nakon što im je donio pobjedu na izborima’

Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno s još jednim radikalnim zastupnikom Filipom Stojanovićem oskrnavio hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga je članovima hrvatskog izaslanstva uputio uvredljive poruke prolazeći pokraj njih.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora predvođeno predsjednikom Gordanom Jandrokovićem odlučilo je u srijedu prekinuti službeni posjet Srbiji nakon incidenta koji je izazvao predsjednik Srpske radikalne stranke i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije Vojislav Šešelj, priopćeno je iz Sabora.

Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno s još jednim radikalnim zastupnikom Filipom Stojanovićem oskrnavio hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga je članovima hrvatskog izaslanstva uputio uvredljive poruke prolazeći pokraj njih.

Šešeljev divljački čin odmah su osudili brojni političari i u Hrvatskoj i u Srbiji. Srbijanska premijerka Ana Brnabić kaže kako Šešeljevo ponašanje nije ono koje predstavlja Srbiju.



“Nedvosmisleno, najoštrije osuđujem ponašanje Vojsilava Šešelja. Pokušaj trganja hrvatske ili bilo čije zastave ili državnih simbola i vrijeđanje članova službenih delegacija u posjetu našoj zemlji, nije ponašanje koje predstavlja Srbiju, vrijednosti Vlade Srbije i većine naših građana”, napisla je Brnabić na Twitteru.

Недвосмислено, најоштрије осуђујем понашање Војислава Шешеља. Покушај цепања хрватске или било чије заставе или државних симбола и вређање чланова званичних делегација у посети нашој земљи није понашање које представља Србију, вредности Владе Србије и већине наших грађана. — Aна Брнабић (@SerbianPM) April 18, 2018

“Kao predsjednica Vlade Srbije apeliram na sve aktere na političkoj sceni da se ponašaju u skladu s cilјevima koje smo kao društvo postavili – da idemo naprijed i budemo primjer zemlјe koja, kroz suradnju sa svima, osnažuje vlastito društvo i aktivno pridonosi razvoju sveukupnih odnosa u regiji i Europi. Srbija treba nuditi rješenja za sve izazove koje imamo, umjesto da neodgovornim ponašanjem ruši mostove koje gradimo”, poručila je premijerka.

Kolinda: ‘Njemu je najveća kazna postojanje neovisne hrvatske države’

O incidentu u Beogradu se putem priopćenja oglasila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

“Odluka predsjednika Hrvatskog sabora o prekidu službenog posjeta Srbiji bio je jedini mogući odgovor na divljaštvo osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Njegovo gaženje hrvatske zastave izraz je nemoći predvodnika poražene zločinačke politike koja je donijela mnoga zla hrvatskom narodu, uključujući Hrvatima u Vojvodini. Njemu i takvima najveća je kazna postojanje neovisne hrvatske države i potpuni slom projekta Velike Srbije. Pozdravljam reakciju najviših dužnosnika Republike Srbije i izražavam nadu da ovaj događaj neće pokvariti napredak u odnosima naših država, koji smo postigli u posljednjih nekoliko mjeseci”, poručila je Grabar-Kitarović.

Bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić rekao je kako se uvijek mora poštivati odluka onih ljudi koji su na terenu i koji su izbliza vidjeli što se dogodilo.

“Vidim tu dvije suprotne stvari. Nedopustivo je da se u službenom prostoru tako ponaša sa zastavom zemlje koja je gost, osobito da to radi zastupnik. To Srbija nije smjela dopustiti, to je Srbija trebala spriječiti. Mi govorimo o osuđenom ratnom zločincu. To je čovjek koji živi od ovog i za ovo. Druga stvar, treba li onda takvoj osobi davati više pozornosti”, rekao je Miljenić za N1.

‘Opravdana reakcija hrvatskog izaslanstva’

Oglasio se i Mostov zastupnik Nikola Grmoja. “Ovo je opravdana reakcija našeg izaslanstva jer nikome u Hrvatskom saboru ne bi palo na pamet takvo nešto napraviti. Ovdje se radi o napadu na zastavu na mjestu na kojemu se to nikako nije smjelo dogoditi”, rekao je Grmoja.

HDZ-ov Branko Bačić pozdravio je odluku hrvatskog izaslanstva da “nakon primitivnog čina Šešelja” prekine posjet Srbiji, javlja N1. “U trenutku kad je postojala dobra volja za unaprjeđenje odnosa, apsolutno podržavam odluku izaslanstva”, rekao je.

“Očekujem da vlasti Srbije primjereno reagiraju. Šešelj je problem Republike Srbije. Mi moramo nastaviti zajedno živjeti, ali ovim činom je iskazano grubo nepoštivanje hrvatske države”, rekao je Bačić.

Na Twitteru se oglasio i predsjednik HSS-a Krešo Beljak. “Inače, to je taj isti Šešelj koji je gostovao kod Bujanca uoči predsjedničkih izbora u RH i tako izravno pomogao Kolindi da “za dlaku” pobijedi Josipovića. Sad valjda gazi zastavu i pi*di zato što mu HDZ-ovci poslije nisu rekli ni hvala”, napisao je Beljak.

Inače, to je taj isti Šešelj koji je gostovao kod Bujanca uoči predsjedničkih izbora u RH i tako izravno pomogao Kolindi da “za dlaku” pobjedi Josipovića. Sad valjda gazi zastavu i pizdi zato mu HDZ-ovci poslije nisu rekli ni hvala. — Krešo Beljak (@KBeljak) April 18, 2018

Za ovo što je Šešelj danas napravio, po zakonima bivše države dobio bi najmanje 10 godina Golog otoka ili Zenice. Zasluženo! — Krešo Beljak (@KBeljak) April 18, 2018

Vodstvo hrvatske manjine u Srbiji strahuje od prekida uspostavljene suradnje

Čelnici hrvatske manjine izrazili su u srijedu žaljenje što je hrvatsko izaslanstvo moralo prekinuti dvodnevni posjet Srbiji te se nadaju da to neće ozbiljnije naštetiti ukupnim srpsko-hrvatskim odnosima. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov, koji je bio u protokolu srbijanskog izaslanstva, izjavio je da mu je žao zbog prekida „službenog posjeta predsjednika Hrvatskog sabora Republici Srbiji, izuzetno važnog događaja kako za ukupne hrvatsko-srpske odnose tako i za Hrvate u Srbiji“.

„Žalimo što je događaj, koji je bio razlogom prekida, po sebi skandalozan i rijetko viđen u međudržavnim odnosima. Ujedno, vjerujemo da on neće ostaviti trajnije posljedice na međudržavne odnose“, naveo je u kratkoj izjavi.

Sličnu poruku uputio je i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Slaven Bačić, koji je trebao biti domaćin Jandrokovićeva posjeta Subotici, drugoga dana boravka u Srbiji.

„Žao mi je zbog prekida posjeta, jer je on bio na liniji rješavanja otvorenih pitanja, kako ukupnih srpsko-hrvatskih odnosa tako i statusa hrvatske manjine u Srbiji. Tim prije jer su se uspješno počeli rješavati problemi na koje smo godinama ukazivali“, rekao je.