Usred ukrajinske krize, Hrvatska se, kao članica NATO-a, odlučila na iznenađujući vojni manevar - sijanje konfuzije, piše Politico. Za sve je zaslužan predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, koji je tijekom jučerašnjeg posjeta Krašu poručio da će Hrvatska povući svoje trupe iz NATO-ovih snaga u istočnoj Europi, ako dođe do vojnog sukoba Rusije i Ukrajine.

Ubrzo se pokazalo kako su se hrvatske trupe već povukle. Čitav kontingent vojnika vratio se početkom ovog tjedna kući, ali u okviru rutinskog razmještaja snaga. Borbena skupina NATO-a u Poljskoj objavila je na Twitteru da uskoro očekuje novi kontingent iz Hrvatske, iako je Jutarnji pisao kako ove godine ne bismo trebali slati novu postrojbu. Ako su napisi Jutarnjeg točni, hrvatski vojnici neće biti uključeni u rusko-ukrajinski sukob, ako on eskalira u sljedećim tjednima ili mjesecima.

Totalna zbrka

Uostalom, Milanović je napravio totalnu zbrku u inozemnim vojno-političkim krugovima, kojima je poznato da on kao vrhovni zapovjednik nema ovlasti razmještati hrvatske snage unutar NATO-a, već to čini Ministarstvo obrane uz blagoslov Hrvatskog sabora.

"Hrvatska neće slati vojnike u slučaju eskalacije. Naprotiv, opozvat će sve postrojbe, do posljednjeg hrvatskog vojnika. Sve se to događa u predsoblju Rusije. Mora se postići dogovor koji će uzeti u obzir sigurnosne interese Rusije", prenosi Politico Milanovićeve riječi dodavši i njegovu tezu da postoje i drugi načini da se Ukrajina očuva u "cjelini ili 99 posto teritorija" i "da joj se ekonomski pomogne".

Grlić Radman: Milanović ne govori u ime Hrvatske, već u svoje

No, bivšem čelniku socijaldemokrata ubrzo je odgovorio demokršćanski ministar vanjskih poslova, Gordan Grlić Radman. On je u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung, rekao da Milanović ne govori "u ime Hrvatske, već u svoje."

"Mi jesmo i ostat ćemo vjerna članica NATO-a. Sve što radimo, radimo u dogovoru s našim partnerima. U ovakvim vremenima posebno je važno pokazati solidarnost među partnerima, a Hrvatska će to činiti u EU-u i NATO-u", poručio je Grlić Radman.

Milanović kao ruski dužnosnik

Europska se politička javnost, kao i naša, već neko vrijeme "zabavlja" sukobom između Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, koji mu niti ovaj put nije ostao dužan.

"Koliko sam uspio vidjeti, u tom nekom napadu šećera, možda su mu dali neke bombone u Krašu, što je on tu sve izgovorio, mislio sam da je ruski dužnosnik. Ne znam na koje on to vojnike misli. Hrvatskih vojnika u Ukrajini nema. Kontingent hrvatskih vojnika koji je bio u Poljskoj se vratio. Nestvarne izjave, ako je istinito da je rekao da je Ukrajina korumpirana, ja se ispričavam Ukrajini, koju poštujemo i koju ima okupirana područja. Ta izjava nema nikakve veze s politikom Vlade RH", rekao je Plenković.

Otkrio je i što misli o hrvatskoj ulozi u Ukrajini u slučaju eskalacije krize. "Odakle sve te teze? Tko je to u NATO-u rekao da se ide gasiti požar u Ukrajini? Gdje to piše? Politika Hrvatske je deeskalacija napetosti i sprečavanje sukoba. Podrška teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine i doprinos iskustvom iz mirne reintegracije da se riješi pitanje reintegracije okupiranog područja Ukrajine. Kao što znate, Hrvatska je potpisala deklaraciju o potpori Ukrajini. Želimo im pomoći svojim iskustvom. Ukrajina je primila 17 milijardi eura potpore, a najavljena i nova potpora od više od milijarde eura. Svatko tko želi dati potporu ovoj politici je dobrodošao", poručio je premijer.