REAGIRAO VRHOVNI SUD: ‘Naša kolegica obavijestila je sudsku upravu o uhićenju bivšeg muža’

Nakon što su mediji objavili da još jedan okrivljeni u aferi Janaf ima suprugu u pravosuđu, odnosno sudstvu reagirao je Vrhovni sud, poručivši da je ta sutkinja odmah po saznanju o uhićenju o tome obavijestila sudsku upravu.

Riječ je, po pisanju medija, o okrivljenom direktoru Sektora sigurnosti i zaštite u Janafu Vladi Zoriću čija je supruga Ivana Zorić, sutkinja Općinskoga građanskog suda u Zagrebu prije nekoliko godina upućena na rad na Vrhovni sud.

Vrhovni sud izvijestio je, pak da je sutkinja Ivana Zorić u svojstvu savjetnice na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske od 15. siječnja 2018. te da je o odmah po saznanju o uhićenju obavijestila sudsku upravu.

“Odmah po saznanju za uhićenje koje je bilo 17. rujna 2020., kolegica Zorić je o tomu, kao i o činjenici da je bračna zajednica faktički prestala 1. srpnja 2020., obavijestila sudsku upravu”, objavio je Vrhovni sud u srijedu na svojim internetskim stranicama.

Odvjetnik bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića Ivo Farčić izjavio je za Televiziju N1 da u tome ne vidi nikakvu koincidenciju i da nije bitno tko je kome suprug ili supruga.

“Čovjek je upleten u jedan postupak u kojem, mi smatramo da smo neosnovano uvučeni, ako smo mi neosnovano uvučeni vjerojatno se to proširuje i na njega i kad vidimo spis bit ćemo u tome jasnijim, a to tko je njemu suprug ili supruga to nam nije bitno”, rekao je Farčić.

I Puklin ima suprugu u pravosuđu

Od ranije je poznato da i okrivljeni u aferi Janaf Goran Puklin ima suprugu u pravosuđu, odnosno tužiteljstvu. U tom slučaju riječ je o zamjenici županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu Mireli Alerić Puklin koja je jučer dostavila Državnom odvjetništvu zahtjev za razrješenjem nakon što je Uskok istragu u “aferi Janaf” proširio na njezina muža.

Uskok sumnja da je Puklin u njihov stan na Trešnjevci sakrio novac bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića, što je tužiteljica jučer opovrgnula, kazavši da je taj novac naslijeđen.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je u srijedu da je tužiteljica podnijela zahtjev za razrješenjem isključivo iz razloga da ne bude teret u čitavom postupku. O konkretnom njezinom doticaju s ‘aferom Janaf’ ne mogu govoriti, jer se radi o konkretnom postupku”, napomenuo je.

Uskok je ranije, ne otkrivajući identitet, izvijestio da je Puklin pristao Kovačeviću sakriti 2.593.800 kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka. Novac je navodno sakrio u svom stanu “u cilju da onemogući pronalazak i oduzimanje gotovine koju je pribavio počinjenjem kaznenog djela”.

Ukupan broj osumnjičenih u aferi Janaf popeo se na 14-oro koje Uskok tereti za niz koruptivnih nedjela od trgovanja utjecajem i davanja mita do nezakonitog pogodovanja i zlouporaba položaja.

Uz glavne aktere te korupcijske afere – vlasnika Elektroprometa Kreše Peteka, direktora Janafa Dragana Kovačevića, gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića i gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića pod istragom su i Tomislav Jelisavec, Katarina Gašparac, Zvonko Maras, Mirjana Prodan, Vlado Zorić, Damir Vrbanc, Vatroslav Sablić, Iva Šuler, Ljubomir Perušić i Goran Puklin.