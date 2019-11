RAZVIJENOST KAKVU JE IMAO PRIJE RATA NEĆE DOSEĆI JOŠ 100 GODINA: ‘Država mora odlučiti hoće li Vukovar živjeti ili umrijeti’

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava je upozorio na lošu gospodarsku i socijalnu situaciju u gradu te istaknuo da Vukovar više ne može biti toliko ovisan o državi, od koje zahtijeva da odluči hoće li Vukovar “živjeti ili umrijeti” te pruži jasnu potporu projektima gradskih vlasti.

“Ne možemo trpjeti da je Vukovar toliko ovisan o državi, od stambenog fonda do prostora Borova gdje su hale propale, a to je državna imovina. Grad je u tom segmentu ovisan o državi, koja se ponašala kao nedovoljno dobar gospodar. Imovinu moramo staviti u funkciju i donijeti zakonsku regulativu koja će ovaj grad odrediti kao strateški za državu. Treba odlučiti hoće li ovaj grad živjeti ili umrijeti”, kazao je Penava na konferenciji za novinare na temu “Vukovar 25 godina kasnije – gospodarska situacija i perspektiva budućnosti”.

Penava: Sadašnjom dinamikom ulaganja Vukovar će prijeratnu razvijenost doseći za 100 godina

Ocijenio je kako će sadašnjom dinamikom ulaganja Vukovaru trebati narednih 100 godina da dođe do prijeratne razine razvijenosti. Naveo je, naime, kako je Vukovar prije Domovinskog rata bio među najjačim industrijskim središtima ondašnje Jugoslavije i imao 44.639 naspram 27.683 stanovnika po popisu stanovništva iz 2011. godine. Po njemu, još “frapantniji i znakovitiji” podatak koji potkrijepljuje lošu gospodarsku sliku u Vukovaru je onaj po kojemu je prije rata u gradu bilo zaposleno 28.806, a prošle godine 9.216 radnika.

“Smanjenje je to broja zaposlenih za 68 posto. Bode u oči činjenica da je Vukovar 1991. imao više zaposlenih nego danas stanovnika”, kazao je Penava i dodao kako je prosječan BDP po glavi stanovnika u Vukovaru 1991. iznosio 9.300, a u Hrvatskoj 8.155 američkih dolara, dok je u 2015. godini taj omjer iznosio 11.044 naspram 4.488 dolara u korist države.

“Imamo gotovo 52 posto niži BDP nego prije 25 godina, a Hrvatska je otišla više od 35 posto prema gore. Uz procijenjeni realni rast od dva posto godišnje, da je sve bilo normalno, Vukovar je danas trebao biti na 12.500 USD, no zbog poznatih okolnosti i stradavanja, ali i pristupa svih vlada prema Vukovaru, o tome možemo samo sanjati”, poručio je.

Tokić: Grad Vukovar učinio je sve što je mogao da privuče investitore

Po riječima pročelnice Upravnog odjela za opće poslove Grada Vukovara Sanje Tokić, u protekle dvije godine u Vukovaru je otvoreno pet tvrtki, koje zapošljavaju oko 300 ljudi. Prema podacima HZMO-a, broj radnih mjesta u 2015. povećao se za 319 u odnosu na 2014. godinu, navela je Tokić i dodala kako su gradske vlasti izgradnjom Gospodarske zone osigurale preduvjete za dolazak investitora, a u pripremi su i novi projekti od kojih i jedan veliki za više stotina radnih mjesta.

“Grad Vukovar učinio je sve što je u njegovoj moći da privuče investitore”, ustvrdila je Tokić, a u takvom razmišljanju podržao ju je i gradonačelnik Penava, rekavši kako su učinjeni iznimni napori da bi investitori došli u Vukovar i otvorili nova radna mjesta.

“No, to su i dalje vrlo skromne brojke u odnosu na to kako je ovdje bilo prije. Ukoliko uz ove naše napore nastavimo ovim tempom, Vukovaru će trebati 100 godina da dođe na razinu prije Domovinskog rata. Mi smo s lokalne razine učinili sve što smo mogli, no treba nam odlučan korak Vlade RH za potporu kako bismo mogli realizirati krupnije zahvate, što Vukovar zaslužuje. Mi nemamo vremena čekati 100 godina, i ovih 25 je previše i velika je sramota što se to dopustilo”, zaključio je Penava.